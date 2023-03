Cande Tinelli arremetió otra vez contra Guillermina Valdes tras sus polémicas declaraciones: “Fui bastante medida”

escuchar

Días atrás, Candelaria Tinelli sorprendió a más de uno al revelar que, contrario a lo que el público creía, ni ella ni sus hermanos tenían un buen vínculo con Guillermina Valdes, quien fue novia de Marcelo Tinelli -su papá- durante casi una década. Tras tirar esa bomba y luego de la tajante respuesta de la modelo, la hija del aclamado conductor volvió a las redes sociales y envió un duro mensaje.

Cande Tinelli reveló cómo era su relación con Guille Valdés

En junio del 2012, Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli blanquearon su relación y se convirtieron en una de las parejas más cuestionadas del momento ya que, según expresaban quienes lo conocían, no tenían nada en común. A los tres meses anunciaron su separación, pero en el verano del 2013 volvieron a reconciliarse y siguieron juntos (con algunas idas y vueltas) hasta mayo del 2022.

Aunque se sabía que los tórtolos tenían roces como cualquier otra pareja, desde afuera parecía que, al menos, las hijas mayores del conductor se llevaban bien con Valdes, ya que se mostraron en repetidas oportunidades juntas en eventos, en reuniones familiares y nunca trascendieron versiones de peleas internas.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes estuvieron juntos durante nueve años Archivo

Sin embargo, pasado un año de que anunciaran su separación definitiva, Lelé rompió el silencio durante su paso por LAM (América) y dijo por primera vez cual era la realidad puertas adentro. “Nunca conecté mucho con ella yo”, admitió y aclaró: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo”.

A continuación, cuando las angelitas le preguntaron si creía que la actriz le había hecho mal a su padre, replicó: “Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”.

Respuesta de Guillermina Valdes a Candelaria Tinelli (Fuente: Twitter)

Asimismo, dejó en claro que creía que Guillermina le fue “cortando cositas” a su padre y no le brindaba el apoyo que necesitaba. Como ejemplo, dijo que la modelo se sumó al jurado de El Bailando (eltrece) -ciclo conducido por Tinelli- para “controlarlo” y que esto le habría quitado “la chispa” al presentador a la hora de estar frente a la pantalla.

Minutos después, cuando el magazine conducido por Ángel de Brito todavía no había terminado, la actriz de Botineras se expresó a través de su cuenta de Twitter. “Triste la información que me está llegando, sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido escuchar esto”, escribió.

Cande Tinelli apuntó nuevamente contra Guillermina Valdes

Un par de días más tarde al estallido de la polémica y a pesar de haber expresado que se llamaría al silencio para no agrandar el conflicto, la hija de Soledad Aquino volvió a referirse al tema. Sobre un video en modo selfie que compartió en sus Historias de Instagram, expresó: “Fui bastante medida hablando. Solo di mi opinión (como todo el mundo opina de lo que se le antoja) es decir, de mí viven opinando y de mi familia también”. Y cerró: “Defendiendo a mi viejo y dando mi punto de vista. Soy libre de hacerlo. Ustedes también”.

