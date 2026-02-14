El histórico festival Cosquín Rock inició su vigésimo sexta edición en el predio de las sierras cordobesas. Los fanáticos se desplazan hacia el Aeródromo Santa María de Punilla para participar de esta cita cultural masiva. El encuentro tiene distintos escenarios y una oferta artística variada para los miles de turistas que arriban a la provincia de Córdoba.

Cosquín Rock 2026: quiénes tocan hoy, sábado 14 de febrero

La primera jornada del evento cuenta con una grilla que abarca desde el mediodía del sábado hasta la madrugada del domingo. La actividad en el escenario Norte comienza a las 14:30 con Kill Flora, seguida de Eruca Sativa a las 15:20 y El Zar a las 16:30. El horario central de este espacio incluye a Turf a las 17:50, Dillom a las 19:30 y Babasónicos a las 21:20. Lali sube al escenario a las 23:20 y el cierre queda a cargo de Los Caligaris a las 00:40.

Cosquín Rock

El Escenario Sur presenta una propuesta que inicia con Fantasmagoría a las 14:30. La lista continúa con La Mississippi a las 15:20, Emi a las 16:30 y Cruzando el Charco a las 17:50. Los espectáculos de mayor duración pertenecen a Ciro y los Persas a las 19:40 y La Vela Puerca a las 21:40. La banda Las Pelotas actúa a las 23:20. El bloque de Viejas Locas y Jóvenes Pordioseros culmina la noche a las 00:40.

El Escenario Montaña ofrece una programación con fuerte presencia internacional y sonidos alternativos. El grupo escocés Franz Ferdinand actúa a las 22:40. Previamente, este espacio recibe a Chechi de Marcos a las 14:15, Ryan a las 15:00, Bersuit Vergarabat a las 15:50 y Marilina Bertoldi a las 17:10. La grilla se completa con El Kuelgue a las 18:40 y el Cuarteto de Nos a las 20:40. El cierre electrónico está bajo la responsabilidad de The Chemical Brothers (DJ Set) a partir de las 00:00.

El sector Boomerang dispone de una lista diversa de músicos. Los shows inician con Microtul a las 14:10, seguido de 1915 a las 14:50 y Un Muerto Más a las 15:40. Durante la tarde se presentan Girl Ultra a las 16:30, Hermanos Gutiérrez a las 17:20 e Indios a las 18:20. La noche en este escenario cuenta con Estelares a las 19:20, Abel Pintos a las 20:40, La Franela a las 21:50 y Coti a las 23:10.

Lali y Dillom se presentan este sábado en el Cosquín Rock CAMILA GODOY/ AFV

Cómo ver el festival por streaming en vivo

La plataforma Disney+ transmite los recitales para sus suscriptores desde las 14:30. El servicio permite elegir entre los escenarios Montaña, Sur y Norte para observar las presentaciones en simultáneo. La cobertura incluye entrevistas exclusivas y datos del evento a cargo de Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino a partir de las 18:30. Todo el material audiovisual queda disponible en el catálogo hasta el 16 de febrero.

La señal de cable Star Channel también emite parte de la jornada. Los televidentes pueden sintonizar los espectáculos del escenario Montaña entre las 14:30 y las 19:30. El sitio oficial del festival ofrece a los asistentes la opción de organizar un cronograma personalizado que se puede descargar en formato PDF. Esta herramienta ayuda a visualizar de manera ordenada las locaciones y horarios de cada músico.

