Dejó todo para venir a Buenos Aires, le hizo un pedido a Andy Kusnetzoff y cumplió su sueño en La Peña de Morfi

Yoel Hernández es un músico y cantante de la Patagonia que vendió todo lo que tenía para concretar su proyecto de vida de mudarse a Buenos Aires a ejercer su arte. En ese contexto, el joven quería cumplir dos sueños: primero, visitar el programa de Andy Kusnetzoff en la radio. Algo que hizo unos días atrás. Y segundo, tocar una canción para la madre en su día en La Peña de Morfi (Telefe), una ilusión que hizo realidad este domingo cuando entonó el tema “Mamá Patria”, ante la mirada emocionada de Jey Mammon, el conductor del mencionado programa.

El artista estaba de pie con su guitarra junto a los integrantes de su grupo en el estudio de La Peña cuando Mammon comenzó a contar parte de su conmovedora historia. “Un día, él fue, le tocó la puerta a Andy Kusnetzoff, en Perros de la calle (Urbana Play) y le dijo: ‘Che, ¿Sabés cuál es mi sueño? Es ir a La Peña de Morfi a cantar en el día de la madre, y cantarle a mi mamá y a todas las mamás de la Argentina. Andy hizo el teje, porque es amigo, y él está acá: Yoel Hernández, aplausos para él”.

Cumplió su sueño de ir a La Peña de Morfi a cantar en el día de la madre

Entonces, ante la grata bienvenida, el músico profundizó en algunos detalles de su biografía: “Soy de El Maitén, un pueblito de 7000 habitantes al noroeste de la provincia de Chubut y como bien decías, el contexto en el que lo veo a Andy es ni más ni menos que hace tres meses yo dejé todo, vendí mi auto, vendimos las cosas de mi casa, mi señora renunció a su trabajo y nos vinimos acá con un bebé que cumplió 11 meses hace muy poquito”.

“Uno de mis sueños era estar con Andy en Perros de la calle y el otro estar acá -continuó el cantante-. Si me hubieran dicho que a los tres meses de venirme a Buenos Aires esto hubiese sido posible capaz que no lo creía, pero igual me mandé”.

“Gracias por cumplirme este sueño”

De inmediato, Hernández contó una situación que lo había aproximado al programa un tiempo atrás. “Estoy acá cumpliendo un sueño y la verdad que me emociona mucho porque yo tuve la posibilidad de estar hace cuatro años y fundí el auto y no pude estar”, aseveró y añadió: “Y la verdad que yo tengo ganas de estar acá y decirle a Gerardo (Rozín): ‘Gracias, hermano’. ¿Sabés por qué? Porque este programa une las familias los domingos y eso es lo que está necesitando hoy nuestra patria”.

La canción de Yoel Hernández para su madre en La Peña de Morfi

“Entonces para mí hoy estar acá es muy emocionante y gracias de corazón por cumplirme este sueño”, concluyó el músico.

A continuación, Mammon también recordó al conductor histórico del programa, Gerardo Rozín, que falleció este año. “Este lugar lo generó Gerardo como un lugar para los consagrados y para los que están buscando ese espacio para empezar a crecer”.

Más adelante, en La Peña pasaron el video de cuando Hernández estuvo en el programa radial de Kusnetzoff y manifestaba su sueño de tocar en el programa de Telefe. “Sería una manera linda de representar a mi lugar, pero también de cantar la canción que le hice a mi mamá para su día”, decía el cantante en el video.

Yoel Hernández cantó en La Peña de Morfi un tema compuesto para su madre: "Mamá Patria" Captura Telefe

Al regresar al piso, el anfitrión de La Peña de Morfi contó el detrás de escena de la convocatoria al músico: “Llamó Andy y me dijo: ‘¿Puede ir Yoel a La Peña?’ y yo le dije: ‘Sí, ¿por qué no?’. Y así fue lo que pasó”.

Más adelante, y siempre en un clima de emoción, Yoel Hernández junto a su grupo cantó su tema “Mamá Patria”, que estaba tanto dedicado a su madre como a la tierra donde él nació. “Me regalaste la vida, por eso mi misión es solo amarte”, decía la letra del tema, que fue recibido con un fuerte aplauso por todos los presentes en el piso de La Peña de Morfi.

Sobre el final de su presentación, como un detalle pertinente al día en que Hernández debutó en el ciclo de Telefe, el músico fue presentando uno por uno a los integrantes de su banda y, junto a ellos mencionó el nombre de cada una de sus madres.

