El conmovedor mensaje de Lali Espósito por la muerte de Sinéad O’Connor: “Ojalá estés en paz”

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor murió este miércoles a sus 56 años, según informó el diario Irish Times. Por el momento se desconoce el motivo de su fallecimiento, pero famosos internacionales le dedicaron unas sentidas palabras a la cantante, entre ellas, Lali Espósito, quien compartió dos historias en su cuenta personal de Instagram.

Si bien se dio a conocer la lamentable noticia, desde aquel país informaron que todavía se desconoce el motivo del fallecimiento de la artista, quien era madre de cuatro hijos y uno de ellos había muerto el año pasado a los 17 años.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil”, indicó la familia en un comunicado difundido por el canal público irlandés RTE.

Lali Espósito le dedicó un sentido mensaje a Sinéad O'Connor a través de sus historias de Instagram Instagram: @lali

Al enterarse de la noticia, Lali Espósito, una de las cantantes pop más representativas de la escena argentina actual, le dedicó unas sentidas palabras a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 12 millones de seguidores.

“Fue denostada y cancelada por denunciar los abusos infantiles. Por protestar en TV abierta ante el mal”, indicó la joven cantante junto al video donde canta y rompe una foto del papa Juan Pablo II en directo por televisión. Eso fue hace 30 años, cuando la artista conmocionó a Estados Unidos con su protesta en contra de la Iglesia Católica en Saturday Night Live.

A su vez, debajo de ese video, Lali agregó: “Gracias por tu arte, tu música y ojalá estés en paz”.

En otra de sus historias compartió una imagen de la artista reconocida mundialmente por su cover de Prince, “Nothing Compares 2 U”. En la misma se la ve a Sinéad O’Connor posando en blanco y negro, y con la leyenda “1966-2023″ en la parte inferior.

La triste noticia conmocionó al mundo de la música teniendo en cuenta a los picos de notoriedad que llegó gracias a su música. El disco que la llevó a alcanzar la fama fue “I Do Not Want What I Haven’t Got”, editado en 1990. En este trabajo incluyó el tema compuesto por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy. En su extensa trayectoria profesional llegó a publicar hasta diez discos.

Cabe señalar que la cantante irlandesa anunció su retiro de la escena musical en 2003, luego de dar a conocer que padecía un trastorno bipolar. En enero del 2022, fue hospitalizada y tiempo después aclaró que ella misma había tomado la decisión de internarse para estabilizar su salud mental. “No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, escribió O´Connor en un hilo de Twitter, en relación con el hijo que murió el año pasado a sus 17 años.

Al percibir cómo había alarmado a su entorno, intentó aclarar sus dichos. “Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lamento haberlos molestado a todos”, escribió. “Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará por un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”, aclaró en ese entonces.

