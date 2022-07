El covid lo dejó sin voz por 3 meses, pero se recuperó y deslumbró a Ricardo Montaner: “Nací para cantar”

La pandemia por coronavirus sacudió al mundo por completo. No solo afectó el sistema económico y político a nivel internacional, sino que tuvo grandes consecuencias en la vida de cada individuo. En el caso de Emanuel Cerrudo, le quitó una de sus pasiones más grandes: la habilidad de cantar. Ya recuperado, se animó a subir al escenario de La Voz Argentina (Telefe) para demostrarse a sí mismo que puede enfrentar -y ganarle- a esos monstruos del pasado. Y el intento fue un rotundo éxito.

El covid lo dejó sin voz por 3 meses, pero se recuperó y deslumbró a Ricardo Montaner

Son muchas las personas que se paran frente a las cámaras de La Voz Argentina con el deseo de poder entrar al concurso y tener la chance de ganarse el gran premio final. Para esto, deben lograr sorprender a los coaches no solo con sus habilidades artísticas, sino también con su personalidad y su capacidad de dominar el escenario. Esto no es tarea fácil y muy pocos lo logran, en especial debido a los nervios. Pero, para Emanuel Cerrudo no solo fue la ansiedad la que le jugó en contra, sino la emoción de poder vivir algo que creyó nunca llegaría a hacer.

Durante su presentación previa a subirse al escenario, el participante de 39 años relató los orígenes de su pasión por la música. Con una sonrisa, contó que, cuando era apenas un niño, se subía al banco del colegio para cantar y hacía reír a todos sus compañeros. Sin embargo, los recuerdos felices dieron paso rápidamente a su compleja historia de vida.

“Tuve una infancia dura”, dijo. Y, con la voz tomada por la emoción, agregó: “Nosotros éramos tres hermanos, mi papá nos abandonó y quedó mi mamá sola luchando con los tres”. A los pocos minutos, las lágrimas volvieron a brotar ya que le tocó compartir otro de los momentos más difíciles de su pasado.

El participante de La Voz Argentina cantó un tema de Alejandro Sanz captura de video

“En el 2020 pasamos un momento que nunca pensé que iba a pasar. Me agarró covid y estuve internado todo un mes, mientras esperábamos el nacimiento de mi hijo Pedrito”, comenzó. Y continuó: “De un día para el otro ya no podía estar de pie. Fue la realidad, con la fiebre en 39,2° que no bajaba y de repente me encontré directamente cara a cara con la muerte porque dije ‘ya no puedo respirar más’”.

Debido a la falta de oxígeno debieron intubarlo y estuvo en el hospital a lo largo de todo octubre. “No podía ni hablar. Salí muy débil de todo, no podía levantar a mi hijo que ya tenía unos cuantos días”, expresó. No obstante, el agradecimiento de haber sobrevivido se vio empañado por una de las secuelas de la enfermedad. “Estuve como tres meses sin poder hablar porque no tenía voz. Y yo dije ‘Dios, si me vas a hacer volver pero no puedo cantar, me hubieras llevado’”.

Emanuel entró al equipo de Ricardo Montaner captura de video

Pero su voz volvió con fuerza y, con ella, sus ganas de cantar. Así lo demostró cuando comenzó a entonar “Y ¿Si fuera ella?” de Alejandro Sanz. Con su potencia logró deslumbrar tanto a Ricardo Montaner como a sus hijos, Mau y Ricky, quienes no dudaron en dar vuelta sus sillones. Finalmente, Emanuel eligió entrar al equipo en el que siempre deseó estar: el del autor de “La Gloria de Dios”, quien lo recibió con los brazos abiertos y mucha alegría.