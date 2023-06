El duro momento de Fran Mariano: fue internado de urgencia y podrían amputarle un pie

escuchar

“Tengo miedo”, escribió Fran Mariano a través de su cuenta de Instagram. El joven que saltó a la fama por su paso por el reality Cuestión de Peso atraviesa un delicado cuadro de salud, según sus propias palabras, que pudo emitir pese al terror que le provocaba su repentina internación. No es la primera vez que se enfrenta a una situación de este tipo, ya que recientemente denunció de forma mediática que tiene daños permanentes en su cuerpo luego de someterse a diversas cirugías estéticas, por las cuales acusó al cirujano Aníbal Lotocki.

Semanas atrás, Fran Mariano se sumó a las múltiples denuncias públicas contra Aníbal Lotocki, a raíz de cirugías a las que se sometió y que le habrían provocado daños irreversibles. Además de su caso, Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis lo denunciaron por mala praxis y fue condenado a cuatro años de prisión. En su caso en particular, el joven se sometió a más de 30 intervenciones para buscar una similitud con Ricky Martin. Algunas de ellas las habría realizado el mencionado profesional, por lo que lo acusó de los daños que sufre en su cuerpo y por lo cual se está sometiendo a reconstrucciones.

Fran Mariano fue internado de urgencia (Captura video)

Ahora, el ex Cuestión de Peso volvió a generar preocupación respecto de su salud, luego de que publicara una serie de mensajes en su perfil de Instagram en los que comunicó que se encontraba internado y podría sufrir una amputación.

“De un día para el otro se me hizo una úlcera en el pie y en siete días se me puso todo feo. Estoy internado en el Hospital Arcade de San Miguel. Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie. Me muero de miedo, les juro. No entiendo cómo puede estar pasando esto”, escribió y mostró su conmoción y angustia por su salud.

Fran Mariano contó la grave situación que atraviesa (Captura Instagram @franmarianocoach)

Al no tener un diagnóstico certero, Fran esbozó la posibilidad de que esta infección que sufre haya surgido como consecuencia de las diversas intervenciones que se realizó y otra posibilidad que mencionó fue que estuviese relacionada con el cuadro de anemia que presenta; sin embargo, sus dichos aún no tiene sustento profesional. “No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí”, expresó molesto.

El ex Cuestión de peso pidió ayuda (Captura Instagram @franmarianocoach)

Tras atravesar la noche, y en silencio respecto a novedades sobre su cuadro de salud, volvió a utilizar las redes sociales para pedir disculpas por sus palabras, apelando al estado de nervios que atraviesa. En la misma línea, en un último mensaje por la mañana del viernes, pidió que le manden fuerzas para “que le salven el pie”, asimismo apeló a la ayuda de sus médicos conocidos para ser examinado, ya que elevó la queja de la atención que recibe. Y aseguró que su cuerpo, tras tantas intervenciones, le dice “basta”.

Fran Mariano habló sobre su grave estado de salud (Captura Instagram @franmarianocoach)

Por el momento, no se conocen detalles acerca de la decisión médica de acuerdo al cuadro que presenta. El joven utiliza sus redes sociales como medio de comunicación, por lo que se espera que por allí indique las nuevas información.

LA NACION