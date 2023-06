El hermano de Luis Ventura sufrió un terrible accidente y se salvó de milagro: “Estuvo la mano de Dios”

escuchar

Mientras iba a bordo de su camioneta, el hermano de Luis Ventura, Carlos, sufrió dos impactos por parte de un auto que iba a su lado. Afortunadamente, el protagonista del accidente de tránsito sufrió solamente algunas heridas y no tuvo ninguna complicación de salud. En una entrevista televisiva, relató el hecho y su reacción con la mujer que lo chocó.

La noticia se conoció en las últimas horas, a través de un posteo que hizo el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). “Hoy mi hermano Carlos, el Flaco, nació de nuevo... Dios no deja de protegernos, lo de hoy fue un milagro”, escribió en una publicación de Instagram, junto con una foto que fue tomada después del impacto. En la imagen, se puede ver un auto volcado con una puerta abierta y detrás una camioneta con una marcada abolladura en ambas puertas del lado izquierdo.

El posteo de Luis Ventura sobre el accidente de su hermano Captura

A partir de que compartió la noticia, rápidamente las interacciones y los deseos de recuperación se multiplicaron en las redes sociales. En medio de mucha preocupación, cientos de seguidores le preguntaron al periodista información sobre el estado de su hermano.

En ese contexto, Carlos Ventura habló con Desayuno americano (América TV) y contó cómo fue el accidente. En el comienzo del diálogo, el fotógrafo explicó que volvía de Paraná, donde realizó un trabajo, junto con un compañero. Mientras manejaba por la Panamericana, poco antes del ingreso a la General Paz, sintió un impacto: “Me pega un auto con una violencia tremenda”.

De acuerdo al relato, los golpes fueron dos. El hermano de Ventura manejaba por el segundo carril desde la izquierda, mientras que el vehículo responsable del siniestro iba por el carril rápido. Después del primer impacto a la altura de la puerta, el auto rebotó contra la baranda de seguridad y lo golpeó una segunda vez.

Carlos Ventura relató cómo fue el accidente que sufrió

“Enseguida pisé el freno y trabé la caja en segunda. Se pone de costado la camioneta y, gracias a Dios, no salí despedido para la mitad (del camino). Tengo que reconocer que estuvo la mano de Dios. Si no hubiera estado Dios, no estaría sentado contando esto”, comentó conmovido.

En lo que respecta a las consecuencias del accidente vial, Carlos no tuvo que lamentar consecuencias graves de salud. Más allá de la pérdida material y el daño que recibieron los vehículos, él sufrió un golpe en el hombro y en dos dedos de su mano. En esa misma línea, aseguró que su compañero, quien viajaba en el asiento del acompañante durante el hecho, está bien y tampoco sufrió ningún inconveniente de seriedad.

Carlos Ventura habló sobre su charla con la mujer que lo chocó

Durante su testimonio, Ventura también destacó que tras los impactos la atención médica y la ayuda de las personas que circulaban fue inmediata. Al momento de encontrarse con la persona que lo chocó, tuvo una actitud de comprensión. “La señora se desplazaba con gran velocidad. Ni bien bajó del vehículo, me miró con los ojos llorosos y me dijo: ‘Te pido perdón. No sé qué me pasó. Perdí el control’”, recordó sobre el primer momento de encuentro. Lejos de enojarse, Carlos la contuvo: “La abracé y le dije: ‘Mire, volvimos a nacer’”.

LA NACION