Del striptease de Pachu Peña a la pelea de Carmen Barbieri y Beto Casella

La tele de esta semana fue el reino de lo inesperado. Noticias que no fueron tales, confusiones hilarantes y momentos improvisados que resultaron mejores que secciones pensadas. En Los ángeles de la mañana prometieron una pelea entre Carmen Barbieri y Beto Casella que no fue. Eva de Dominici se confundió en Los Mammones y mientras más se reían en el estudio más colorada se ponía. Pachu Peña debutó como invitado de Match Game haciendo un striptease al compás de 9 semanas y media. Si no era por el conductor que lo paró a tiempo, la cuestión se iba a poner complicada por el horario...

Una leona herbívora

Carmen Barbieri, ¿peleada con Beto Casella? Las respuesta los sorprenderá...

En Bendita no perdonan a nadie, figurita debutante o estrella consagrada, todos son iguales a la hora de sacarles el cuero. La semana pasada le había tocado a Carmen Barbieri, víctima de una impecable edición que mostraba cómo en su programa, Mañanísima, se repetía más que las maratones de Los Simpsons. El informe incluso trazaba un paralelo con la imagen de un hastiado Bill Murray en la película Hechizo del tiempo (también conocida por su traducción literal de El día de la marmota).

Y parecía que ahí había quedado la cosa, pero dispuestos a darle a la estrella su derecho a réplica, esta semana en Los ángeles de la mañana invitaron a Carmen para meterle el dedo en la llaga bajo el título: “La leona odiada con Beto Casella”. Título basado en una declaración de Barbieri, seguida por una ronda de opiniones sobre lo mal que habían estado en Bendita en resaltar una supuesta falta de creatividad. Y al final nada que ver, Carmen llegó y confesó que le había encantado: “Lo empecé a mirar y dije ‘Qué bien editado que está’. Lo quiero mucho a Beto, y me divierto mucho con el programa”. Entre esas y otras declaraciones, una vez disipada la humareda, Carmen protagonizó un milagro: se reconcilió con Casella, incluso antes de haberse peleado.

El paraíso de Eva

Eva de Dominici quedó descolocada en Los Mammones

De Buenos Aires a Hollywood. De amante de Diego Maradona (en la ficción de Sueño bendito, que no se malentienda) a compartir elenco con Bruce Willis. De eso y mucho más hablaba Eva de Dominici en Los Mammones cuando llegó el momento de cantar. Un mal trago para unos, el mejor momento para otros, la actriz pasó el trance vocal con solvencia, la misma que ya había demostrado en la serie de Amazon. El problema fue entre tema y tema, donde quedó más perdida que Germán Martitegui en un local de comida por peso.

El regalo de un labial de su marca al conductor permitió que Jey Mammon comenzara a ironizar con la producción del programa y Eva se quedó afuera del chiste. “Es que estuve jodiendo y nos estuvimos besando, picos consensuados”, explicó él y de pasó ironizó sobre la no vacunación de Martiniano Molina. Decidida a meter la pata, De Dominici insistió cada vez más confundida: “Recién vi una manifestación afuera”. Y el conductor enseguida la frenó mientras empezaron las carcajadas: “La gente no sabe, además fue por otro programa. A mí lo único que me importa saber es si ese muchacho pudo salir”. Se refería a Flavio Azzaro, que estaba en medio de un escrache por un grupo de antivacunas quienes, pocos pero ruidosos, fueron a protestar al canal por sus dichos en Polémica en el bar. Fuera de todo este ida y vuelta, la actriz avergonzada, agarró el micrófono y, por suerte para ella, siguió cantando.

Nueve semanas y Pachu

Ojo, Pachu Peña...