Nicole Neumann habló este viernes sobre el embarazo de Mica Viciconte, actual pareja de su ex, Fabián Cubero. Si bien hace tiempo mantiene una conflictiva relación con el exjugador de Vélez, en esta ocasión se mostró conciliadora y les mandó un mensaje positivo a los futuros padres de Luca.

Mica Viciconte y Fabián Cubero esperan a su primer hijo juntos instagram

En diálogo con un cronista de Intrusos (América) que le preguntó por la noticia, la modelo expresó: “Les deseo lo mejor. Como dije, siempre un bebé es bienvenido. Y si el padre de mis hijas está feliz, mis hijas -que son lo más importante de mi vida- van a estar felices”.

Al escucharla y notar su predisposición para referirse al tema, el notero fue por más y quiso saber si cree que la relación entre ella y Cubero mejorará con la llegada del bebé. Sin embargo, en ese momento Neumann contestó con una evasiva al sostener: “Sigo disfrutando mi momento. Un gran momento laboral. Feliz con mis hijas. Gran momento en el amor, todo”.

El inesperado comentario de Nicole Neumann sobre el hijo que esperan Fabián Cubero y Mica Viciconte

También, Nicole reveló cómo reaccionaron sus hijas Indiana, Sienna y Allegra frente a la noticia: “Siempre quisieron un hermanito. Seguramente, le querrán hacer un regalo cuando nazca”.

Nicole Neumann le deseó lo mejor a Fabián Cubero y Mica Viciconte tras conocer la noticia de que serán padres Capturas

La respuesta de Nicole Neumann a Pampita, que opinó del embarazo de Mica Viciconte

Durante la nota, le consultaron a la modelo sobre la opinión de Pampita sobre el embarazo de Viciconte, ya que en su programa (Pampita Online por Net TV) celebró la noticia, y sostuvo: “¡Qué lindo! Me encantó todo. Luca también va a unirlos a todos de otra manera, porque hay hermanos de hermanos, y va a hacer que todos los grandes se manejen con cierto respeto. Le va a hacer muy bien a todos. Nos encanta verlo a Fabián Cubero de nuevo papá y de un varón”. Sobre estos dichos, Neumann no solo respondió sino que hizo alusión al pasado de su colega: “Bue, ojalá. Debe tener experiencia. Yo siempre quiero la Paz y que todos seamos felices”.

Nicole Neumann le respondió a Pampita, que opinó del embarazo de Mica Viciconte

Al volver al estudio, Adrián Pallares señaló: “Yo le creo a Nicole. Tres niñas que son casi preadolescentes, y con un hermanito varón que llegue a la familia, van a estar dando vueltas con ese bebe porque es su muñeco de carne y hueso”. Por su parte, Rodrigo Lussich agregó con ironía que Viciconte y Cubero “van a hacer un reality de la llegada del bebé” en su redes sociales.

Después de escucharlos, Paula Varela metió un bocadillo y contó que que en realidad Pampita no tiene “la experiencia” que dice Nicole, porque no mantiene “una relación tan armoniosa” con los hijos de Suárez y Vicuña: “No es que los hijos de la China van a la casa de ella”.