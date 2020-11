La comediante había comprado esa propiedad, ubicada en el exclusivo barrio de Montecito, en Santa Bárbara, por 27 millones de dólares dos años atrás Crédito: Archivo

Ellen DeGeneres, la comediante, actriz y estrella televisiva estadounidense de 62 años, vendió la mansión en la que vivía en Montecito, Santa Bárbara, por US$ 33 millones. La adquirió un comprador anónimo y se considera que la conductora de The Ellen DeGeneres Show hizo un negocio inmobiliario redondo, ya que había comprado esa vivienda dos años atrás por US$ 27 millones.

La mansión, diseñada al estilo de las lujosas viviendas de vacaciones de la isla deBali, lleva por nombre Salt Hill, tiene cuatro dormitorios, cinco baños, casa para huéspedes, gimnasio, y hasta una biblioteca. Ofrece además una vista soñada al océano Pacífico y también a las montañas desde su patio de madera con una fabulosa pileta. Y también tiene un estanque con peces.

Ellen DeGeneres hizo un buen negocio inmobiliario con su mansión, ya que la compró por US$27 millones y la vendió a US$33 millones Crédito: Archivo

En total, la propiedad abarca una superficie unos 990 metros cuadrados.

La mansión tiene el estilo de las casas de vacaciones de la Isla de Bali Crédito: Daily Mail

DeGeneres la puso en venta el mes pasado por US$39.900.000, de acuerdo al sitio inmobiliario Redfin, según consigna el medio británico Daily Mail.

Pero finalmente, un comprador pagó por ella US$33.300.000. La transacción se realizó el pasado 6 de noviembre, pero el nombre del nuevo dueño permanece oculto en los papeles, ya que, según informa el citado medio británico, el hombre compró la propiedad mediante una empresa que constituyó dos días antes de adquirir la vivienda.

La pileta es inmensa y también tiene vista al mar y a las montañas circundantes Crédito: Daily Mail

Montecito es un exclusivo barrio de Santa Bárbara, en California, donde viven celebridades como Oprah Winfrey o los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, entre otros. La propia DeGeneres vivía en su mansión junto a su esposa, la actriz australiana Portia de Rossi.

La mayoría de las habitaciones de la mansión tienen vista al océano Crédito: Daily Mail

Si bien la lujosa mansión se vendió unos US$ 6.600.000 por debajo del precio fijado en el mercado, DeGeneres y De Rossi obtuvieron más de US$ 6.000.000 de ganancia, si se tiene en cuenta el valor por el que adquirieron la propiedad, dos años atrás.

La mansión cuenta con gimnasio, biblioteca, casa de huéspedes y también un estanque con peces Crédito: Daily Mail

La pareja hizo renovaciones en la casa durante este período, como comprar una propiedad lindera por casi US$2.000.000 donde construyeron una casa de huéspedes, o invertir en una caseta y sistemas de seguridad, ya que la casa había sido robada el verano pasado.

Pero así y todo, la conductora y la actriz salieron ganando dinero por la reciente venta que, según informa el medio estadounidense Variety, se realizó en cash, al exacto monto de US$33.308.250.

Según Daily Mail, los residentes de la zona especulan con que el nuevo propietario de la vivienda de DeGeneres y De Rossi podrían ser el magnate de la música David Foster y su esposa Katharine McPhee, que está embarazada.

La propiedad tiene, en total, unos 990 metros cuadrados Crédito: Daily Mail

La especulación tiene que ver con que dicha pareja estaba buscando comprar alguna propiedad cerca de la mansión de los duques de Sussex. Según el citado medio británico, Foster y su esposa querían que su hijo sea en el futuro compañero de juegos de Archie, el primogénito de Harry y Meghan Markle, habitantes de Montecito desde agosto de este año.