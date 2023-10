escuchar

Luego de la separación de Eva Bargiela y de todo el ruido mediático que se generó en el mundo del espectáculo alrededor del tema, Facundo Moyano habló sobre el final de la relación y fue tajante. Durante una entrevista televisiva, se refirió a las circunstancias del hecho y negó algunos de los rumores que circularon durante los últimos días.

El hecho se conoció durante las últimas semanas y dio mucho de qué hablar. Inesperadamente, el exdiputado y la participante del Bailando 2023 (América TV) se separaron. A partir de allí, no se hicieron esperar las especulaciones y hasta se rumoreó con que la presencia de la modelo en el programa de Marcelo Tinelli haya sido el detonante para el final del matrimonio.

Luego de unos primeros días de silencio, Bargiela apareció en distintos programas de televisión y se dejó ver afectada por lo ocurrido. Con mucha tristeza, contó detalles sobre el vínculo amoroso y afirmó que, a pesar de que transitaban un distanciamiento, el acuerdo era volver a hablar el tema y no hacer ningún anuncio público.

Tras estas primeras repercusiones, finalmente habló Facundo Moyano. En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), lo primero que hizo fue negar que él haya incumplido algo acordado y que su expareja se haya enterado de la situación por los medios. “Lo dije en su momento cuando me preguntaron y se lo había dicho a ella también, acá nadie se enteró nada por televisión. Dije que estamos separados”, expresó.

Por otra parte, el exdiputado se refirió a cómo transitan ambos esta primera etapa tras la separación y el fin del matrimonio: “Es una situación que tanto Eva como yo transitamos de la manera que podemos. Es algo que no es bueno para ninguno de los dos, pero es así”.

A pesar de que no lo señaló como el único motivo de la separación, el hijo de Hugo Moyano no esquivó la influencia del Bailando. “Ella eligió estar en un lugar y yo la acompañé de la manera que pude. No quise ser parte”, describió. Al ser consultado sobre si le molestaba la presencia de Bargiela en el reality, evitó manifestar su opinión: “Yo respeto lo que ella decida. Si ella quiere estar, es una mujer con decisión y lo puede hacer”.

Entre otras artistas del tema, Facundo Moyano se refirió a la participación de Eva Bargiela en el Bailando 2023 Captura de video

Inmediatamente después, también le preguntaron a Moyano por la posibilidad de una reconciliación. Allí, pareció molestarse con el cronista que le hizo la pregunta y prefirió no dar detalles: “No corresponde. En todo caso, quedará en nosotros, con todo respeto te lo digo”.

Con respecto a los rumores que lo involucraron con Romina Malaspina, quien en las últimas horas tomó repercusión por contar un supuesto acercamiento de Sofía Clerici, desmintió de forma contundente cualquier tipo de vinculación con la influencer.

En esa misma línea, negó también cualquier tipo de cercanía actual con Nicole Neumann, quien prepara su casamiento con Manu Urcera, e hizo énfasis en que no hay otra persona involucrada en la separación de Bargiela. “No tengo nada que agregar. Ya dije todo lo que tenía que decir y no me corresponde”, cerró sobre el tema en la entrevista con el ciclo televisivo.