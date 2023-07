El insólito pedido de Estefi Berardi y Andrea Taboada antes de salir de LAM: “Hasta las 21 tienen tiempo”

escuchar

En el programa de este martes, Ángel de Brito se tomó unos segundos del inicio para dar a conocer el inesperado pedido que hicieron Estefi Berardi y Andrea Taboada antes de su partida de LAM (América).

Estefi y Andrea dejaron de ser parte del panel de periodistas fijos de LAM a fines del mes pasado, pero antes de irse hicieron un pedido a sus compañeros del programa.

El regalo de Ángel de Brito a Estefi Berardi y Andrea Taboada

“Se acuerdan de que cuando se fueron las chicas Andrea y Estefi del programa”, introdujo el conductor del programa para las risas de sus panelistas y luego agregó: “Ese día manguearon como último deseo, el último canje, una cafetera”.

“No es barata la cafetera”, acotó Yanina Latorre; sin embargo, Ángel, quien mostró una espectacular caja, dio a conocer las condiciones de entrega de este regalo de despedida a las históricas panelistas.

“Yo conté que la gente de Marco Antonio Solís iba a mandar la cafetera y acá está. Yo le dije a las chicas que la tenían que buscar acá en vivo, pero les dijimos que hasta las 9 de la noche tenían tiempo”, indicó y luego bromeó que el músico estaba dentro de la cafetera con un capuchino.

A lo largo del programa, el conductor bromeó con el tiempo que les quedaba a cada una de las expanelistas para retirar su respectiva cafetera. “Son las 8 y media. Tienen media hora, si no vienen ahí vamos a decidir entre todos. Ya les avisamos a las chicas”, indicó en tono irónico.

No obstante, en un momento de la noche compartieron los tuits que había escrito Estefi Berardi hace algunos minutos. “Jajaja nadie me avisó que la condición era ir en vivo. Imposible. No llego. Ofrecí mis redes”, manifestó y luego le respondió a un seguidor: “El encargado de gestionar la entrega no me responde los mensajes. A Andrea Taboada tampoco”.

El tuit de Estefi Berardi en pleno programa Twitter: @estefiberardi

En historias de Instagram, Estefi Berardi respondió reiteradas consultas por si iba a ir a buscar la cafetera, ya que sus excompañeras se la querían llevar y ella aclaró que se enteró de las condiciones por sus seguidores, que no iba a ir y que “no pasaba nada” si Ángel no se lo daba.

Cabe señalar que Andrea Taboada y Estefi Berardi salieron del programa en buenos términos, pese a que se dijeron muchas cosas. Por un lado, Taboada se expresó a través de las redes sociales: “Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM”, indicó y agregó: “Obviamente, le agradezco a todos mis compañeros... Los voy a extrañar siempre”.

En tanto, Berardi contó que su salida tiene que ver con un nuevo proyecto laboral Pasaplatos Famosos (eltrece). “Mis planes cambiaron. La semana que viene comienzo a grabar un programa de cocina en canal 13 y no podía hacer las dos cosas. Me pareció una buena oportunidad hacer mi salida ahora. Mandarina y Ángel siempre me dieron la libertad de elegir hacer lo que yo sentía y quería. Entendieron todo perfectamente”.

Si bien el conductor bromeó a lo largo del programa, la cafetera ya estaba guardada para las expanelistas que dejaron su huella en el ciclo de farándula y espectáculos.

LA NACION