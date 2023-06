Esteban Lamothe aclaró las confusiones acerca de su salud: “La gente que me quiere se preocupa”

escuchar

En el marco de una serie de declaraciones por parte de distinguidas figuras como Karina “La princesita” y Alejandro Saenz sobre la delicada situación de salud mental que atraviesan, Esteban Lamothe decidió llevar tranquilidad a sus seguidores al momento de aclarar que él no atraviesa este problema de salud, luego de crearse confusión por una serie de declaraciones que realizó.

“Estoy empezando a envejecer y yo, que estoy muy en contacto con mi cuerpo, lo siento mucho. Estoy en ese momento, medio depre… Es como una nueva pubertad: para viejo soy joven, pero para joven soy viejo. Me doy cringe en una joda y si voy a entrenar la misma cantidad de veces que hace seis años, no rindo lo mismo”, había dicho Esteban Lamothe en una reciente entrevista en el ciclo Escucho ofertas (Canal de streaming Blender).

Esteban Lamothe habló sobre su estado de salud (Foto Instagram @estebanlamothe)

Lo cierto es que el actor de 46 años habló sobre el paso del tiempo y la metamorfosis que atraviesa, de acuerdo a sus comienzos en la actuación.“Estoy reconstruyendo mi imagen porque galán ya no soy según los cánones de hoy, ya estoy viejo para ser galán. Ahora me llaman para ser el padre de nenes… Por ejemplo, hay una serie de Cromañón en la que hago del papá de un nene y ahora me llamaron de una nueva de Polka para hacer lo mismo”, detalló.

Con el uso del humor, -como es habitual en sus declaraciones- esbozó este pensamiento que tiene respecto a su imagen y de inmediato se generó preocupación por su estado de salud mental, al utilizar la palabra “depre” derivada de depresión. Al tener en cuenta el contexto a nivel mediático de esta enfermedad, se generó gran revuelo alrededor. Por ello, utilizó Twitter para aclarar, ante sus más de 200 mil seguidores, que no atraviesa dicho problema y llevar tranquilidad a sus seguidores.

El descargo de Esteban Lamothe sobre su salud (Captura Twitter)

“Lamento tener que aclarar b........ Salió en algunos medios que estoy “depre” y la gente que me quiere se preocupa. Nada de eso es verdad. Estoy bien, trabajando mucho y viviendo mi vida que ya es un muchísimo. Gracias por preocuparse”, escribió un tanto molesto sobre la confusión que se generó. Y continuó en el mismo tono: “Gracias a Todo el ejército de “gente espiritual” que me da “consejos” y “técnicas” para salir de una “depre” que no tengo. Cuanta espiritualidad tirada a la basura, que Dios les perdone. Amén”.

Lamothe habló sobre su salud (Captura Twitter)

Luego de este exabrupto, el actor volvió a apelar al humor en un ida y vuelta con Galia Moldavsky, una de las conductoras del ciclo - junto a Guillermo Aquino- en el que luego que ella le pidiera disculpas por ser parte del malentendido. “Te perdono. Pero por tu culpa también dije muchas malas palabras al aire pero eso no se hizo viral che”, contestó Lamothe y luego sugirió realizar otra nota para aclarar “los tantos”.

LA NACION