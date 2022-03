Grego Rossello opinó sobre el cachetazo de Will Smith a Chris Rock y le llovieron las críticas

En medio de la polémica y la discusión en redes sociales por la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022, Grego Rossello dio su opinión sobre el tema y generó mucha polémica. El influencer criticó duramente las acciones del actor y muchos lo cuestionaron al defender la decisión del intérprete del padre de Serena y Venus Williams. El tuit se volvió viral en minutos.

Aunque duró solo unos segundos, la impensada situación sigue dando que hablar y fue el tema más comentado de las últimas horas. El ganador del Oscar por su trabajo en King Richard se enojó fuertemente con su colega luego de un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett, y le pegó una cachetada. A partir de entonces, el escándalo traspasó las fronteras de Hollywood y la discusión se apoderó de las redes sociales.

Miles de usuarios en todo el mundo hicieron comentarios de apoyo y rechazo a la decisión de Smith. A esta tendencia se sumó Rossello, quien brindó su opinión de forma contundente y dio paso a muchos cuestionamientos. “¿En serio hay gente que defiende la actitud de Will Smith?”, comienza el texto que publicó en su cuenta de Twitter.

Will Smith golpea al presentador Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar el 27 de marzo de 2022 en Los Ángeles (Foto AP/Chris Pizzello)

En esa misma línea, criticó duramente el comportamiento del actor: “Un tipo adulto pegándole a otro en el medio de unos premios. Aparte en cómo recibió el premio se nota que el mismo se c... la noche. Y si tanto quería defender a Jada, esa no era la forma. De hecho, solo se habla de él hoy”, agregó y dejó en claro que, según su opinión, la defensa a su pareja no fue efectiva.

Los tuits de Grego Rossello sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock Captura

Un minuto después, agregó otro tuit para remarcar que no defendía el chiste de Rock, sino que no le pareció correcta la manera de confrontarlo. “El chiste fue una v.... Pero te podés ir, podés gritarle, podés esperar a ganar a recibir tu premio y dejarlo como un p... en tu discurso”, expresó. Por último, calificó como infantil la intervención y lo que hizo Smith en su discurso de agradecimiento minutos más tarde: “Cualquier cosa menos pegarle cual quinto grado y después tener que hacer analogías raras en tu discurso llorando para justificarte”.

Grego Rossello fue criticado y apoyado en las redes sociales LA NACION

Como respuesta, llegaron varios tuits de otros usuarios que apoyaban el cachetazo y condenaban el chiste del conductor de los Oscar. “Muy bien Will Smith, ¿qué derecho tenia Chris Rock a burlarse de la enfermedad de la esposa? Yo hubiese hecho exactamente lo mismo”; “Desde casa es fácil. Que lastimen a alguien que amás en público, viendo tanta gente, no debe ser fácil de manejar”; y “Es fácil decirlo a través de Twitter cuando no estuviste en su lugar”, fueron algunas de las respuestas que recibió el influencer.

Más allá de esto, muchos otros internautas apoyaron las palabras de Grego Rossello, donde hacían hincapié en la chance que tenía el actor de contestar sin violencia física. “Perdió la posibilidad de responderle con altura (incluso con un discurso antibullying) sin dejar de aprovechar un momento de felicidad”; y “En lo personal, no creo que haya reaccionado de la mejor manera”, fueron algunos de los comentarios que coincidieron con el parecer del influencer.

En tanto, el influencer compartió también en las redes, a modo de broma, una reflexión sobre las repercusiones que había generado su comentario. “Bueno hoy me bardearon en Twitter un poquito. Cosa que gracias a Dios no pasaba hace varios meses”.