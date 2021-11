La emoción de Guido Süller al recordar a su mamá y la confesión sobre sus relaciones de pareja

En el primer jueves dulce de El gran premio de la cocina, que Carina Zampini conduce por eltrece, la propuesta fue hacer trufas y en el momento en que el jurado y pastelero Mauricio Asta pasó a dar algunos tips, Guido Süller aprovechó para piropearlo. “¿Algún consejo señor?”, arriesgó Süller. “¿Necesitás uno?”, se metió Zampini, a lo que él contestó: “Siempre necesito. El hombre que da consejos más que hombre es un amigo, salvo que quiera ser algo más que un amigo”, añadió, pícaro. Claro que Asta se dio por aludido: “¿Qué quiso decir con eso Cari?”, le preguntó a la conductora que, divertida, siguió con el juego: “Le tiraste los perros. Quiero saber si recogés el guante, Mauricio”.

Acto seguido, Guido aseguró que el pastelero “tiene un aire a Antonio Banderas”. “Guau, gracias Guido”, respondió Asta e inmediatamente después siguieron con la receta de las trufas. Pero, ¿fue un juego o realmente Guido intentó seducirlo a Asta? “Con Mauricio tengo buena onda, lo conozco desde hace tiempo y hasta tenemos fotos en su pastelería. Fui hace unos cinco años. No recordaba que él era el pastelero que había visitado y tomamos algo, charlamos y hasta fuimos a una fiesta juntos. Jugamos un poco con eso. Trato de caerle bien a todos, jugar un poquito con esa cosa pícara que me gusta. Tira y afloje, seducción”, cuenta Guido Süller en diálogo con LA NACION.

-¿Pasa algo con Mauricio Asta?

-No, más allá de eso no hay nada más que ese juego frente a las cámaras en el que nos reímos. Hay miradas pícaras y creo que a la gente le divierte saber si es verdad o mentira y si le tiro los galgos o no. La verdad es que hasta ahora no ha pasado nada. Qué va a pasar en un futuro, no lo sé.

-¿Estás en pareja?

-Estoy solo. Soy un loser en los afectos (ríe). En el amor me tocó perder y no sé si cometeré algún error, seguramente, pero no me fue bien. Tengo victorias conseguidas en mis estudios, en algunos logros personales, en trabajos, pero en el amor me cuesta tanto... Y me duele porque soy muy romántico y tengo mucho amor para dar, pero no sé qué pasa que no aparece la persona indicada. Todavía no bajé la persiana del todo. Dejo un hilito de luz para que una mano meta los dedos y levante esa cortina que casi se está por cerrar.

Guido y la cocina

-¿Por qué aceptaste el desafío de un reatily de cocina?

-Estoy metido en un berenjenal porque nunca imaginé que iba a ser tan difícil este reality. Me la paso pensando en comida, sueño con comida… Es muy difícil, muy competitivo. Cuando me entrevistaron antes de contratarme dije que sí, que cocino porque hace 30 años que vivo solo y me encanta cocinar: comer es uno de mis placeres. Pero las recetas que nos piden son cosas que no cocino en mi casa. Yo hago comidas cotidianas y acá piden pastelería, comidas internacionales con nombres en francés o portugués. Cada tanto hago una torta pero en pastelería las medidas son muy exactas y no es fácil.

-Le ponés humor y picardía al programa...

-Sé que me voy de los cánones de las conductas habituales de los participantes. Esta es la temporada número 15 del programa y, por lo general, son más solemnes, muy serios. No le falto el respeto a nadie pero me gusta ponerle una cuota de humor y divertimento a un reality de cocina, sobre todo después de estos tiempos de pandemia que pasamos. Yo hago un personaje y si un día me quedo calladito, me dicen: ‘ay Guido no interactuaste, te faltó sal y pimienta’. Y si otro día estoy muy protagonista me dicen que quiero robar cámara, que todo el tiempo acoto algo, interrumpiendo, hago chistes: ‘cociná y concentrate’, me dicen. Así que no sé cómo comportarme. Yo quiero transitar este reality con una sonrisa porque también vengo de tiempos muy duros, de duelos personales y quiero entretenerme. Sé que me van a sacar en algún momento porque va a ganar uno solo. Tarde o temprano me van a eliminar. Soy auténtico, juego el juego de la televisión. No me olvido que es un concurso de comida pero también es un show, estamos en la tele y hay que entretener. Justamente quiero ponerle sal y pimienta, para ver qué les digo a mis compañeros, si les tiro los galgos a alguien del jurado o digo algún chiste, si me emociono con alguna comida como pasó con el pollo con papas, mi comida preferida que me hacia mi mamá. La emoción es verdadera y las lágrimas también porque no me sale llorar de mentira y jamás utilizaría el recuerdo de mi madre para algo así. La amo con el alma, mi mamá es la persona más importante de mi vida. Y después es jugar, le digo cosas a Evelyn (Scheidl), o a Beto César que está obsesionado con ganar y no le importa pisar cabezas ni nada. Yo saco las caretas, es así, te deschavo en público (ríe).

-¿Te ves ganador?

-Es un reality y también me gustaría ganar, aunque no sé si tengo posibilidades porque hay algunos compañeros que cocinan muy bien. De todas maneras, pongo lo mejor de mí. Cocino y trato de hacer reír en estos tiempos difíciles. Me acerqué a la tele para recibir cariño y afecto, y por eso me duele que digan cosas feas en las redes. Trato de dar lo mejor de mí, de caer simpático, de hacer reír y al mismo tiempo cocinar. Y además estoy feliz porque hace diez años que no firmaba un contrato: la última vez fue en 2010 para Un mundo perfecto. Me tuve que reinventar muchas veces para no caer en el olvido y seguir vigente.