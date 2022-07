Jennifer López: ¿de cuánto es su fortuna y cuánto gana por año?

Jennifer López inició su carrera como solista en la década de los 90. La nativa del Bronx, en Nueva York, empezó como bailarina en 1993 y allí fue saltando poco a poco la fama.

Desde muy joven quiso ser actriz. Su primer papel protagónico que la catapultó al estrellato fue cuando interpretó a Selena en la película del mismo nombre. De ahí en adelante JLo solo ha cosechado éxitos.

Los álbumes, las películas y su marca de ropa le han permitido vivir de una manera cómoda. Ahora, con 52 años, la artista se puede permitir un lujoso estilo de vida. López fue escogida por la revista TIME como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Además, acaba de estrenar un documental de Netflix que le supuso un jugoso contrato.

Su éxito en todos estos ámbitos le han permitido hacerse con una fortuna estimada en 400 millones de dólares, según el medio especializado ‘Forbes’. Nada más en el 2019 sumó 55 millones de dólares a su patrimonio.

Jennifer López y Ben Affleck empezaron nuevamente su relación el 2021

De acuerdo con esta revista, cada año la artista latina estaría recaudando más de 40 millones de dólares entre conciertos, filmografía y derechos musicales. Hace tan solo unos meses se comprometió con el actor Ben Affleck, que tiene una fortuna evaluada en 150 millones de dólares. Al casarse se convertirán en una de las parejas más ricas del espectáculo.

Un percance con su vestuario

Hace unas semanas, Jennifer López tuvo un accidente con su ropa en pleno concierto. La artista expuso una parte de su piel pero aún así continuó con la presentación. El hecho quedó grabado en un video que rápidamente se difundió en redes sociales. Lopez se encontraba en un escenario de Catar luciendo un traje negro pegado al cuerpo con lentejuelas brillantes.

Mientras realizaba uno de sus característicos pasos de baile, el vestuario se rompió y dejó expuesta a la cantante.

Su última polémica con Shakira

El mundo todavía recuerda con emoción el gran espectáculo que realizaron Shakira y Jennifer López en el show de medio tiempo en la edición 54 del Super Bowl el 2 de febrero de 2020. La cantante colombiana y la estadounidense tuvieron como invitados especiales a J Balvin y Bad Bunny. Además, cantaron algunos de sus más grandes éxitos musicales como “Jenny from the Block”, “On the Floor”, “Hips Don’t Lie” y “Whenever, Wherever”.

Shakira y Jennifer López en el show del medio tiempo del Super Bowl 2020 Agencia AFP

El espectáculo, llevado a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, fue una completa muestra de la cultura latina y fue visto en vivo por televisión por 103 millones de personas en Estados Unidos. Fue en septiembre de 2019 cuando ambas artistas anunciaron que compartirían escenario en el show de medio tiempo.

Luego de más de dos años de este histórico show de medio tiempo, Jennifer López está estrenando su documental con Netflix llamado Halftime, el cual se basa principalmente en la preparación de JLo para ese de 2 febrero de 2020. Aunque el documental estará disponible en la plataforma de streaming el próximo 14 de junio, este tuvo su estreno en las últimas horas en el Festival de Cine de Tribeca.