Jimena Monteverde se despidió de su programa: “Me voy a tomar un tiempo para descansar”

Jimena Monteverde confirmó al aire de Como todo que dejará de formar parte del programa de los mediodías del canal Net TV. Luego de algunas ausencias en las semanas anteriores, la cocinera decidió hablar frente a las cámaras sobre su pronta partida.

Al comienzo del ciclo, Monteverde bromeó: “Finalmente volví, no se por cuánto, pero hoy decidí venir para disfrutar de un nuevo programa con mis compañeros”. Recién en el segundo bloque dio a conocer los motivos de su renuncia, cuando su colega Coco Carreño lanzó: “Llegó el momento, digamos todo. Estamos muy contentos de estar acá pero todos preguntaban ¿dónde está Jimena? ¿Qué va a pasar con Jimena?”.

Ante la insinuación, la chef se dirigió entre risas a la producción: “Yo no quiero tener nada que ver con él. Ya les dije que se les dejaba y que no me hacía más cargo”. A continuación, Carreño insistió con humor: “Está con mucho laburo y está muy cansada. Se va a descansar porque sino nos vamos a terminar peleando entre todos”.

Jimena Monteverde se despidió al aire de Como todo, su programa en Net TV Facebook: Jimena Monteverde

“Me fui por unos días y me voy a ir por otros días más. Hoy vine a contarles que me voy a despedir. Vamos a estar haciendo el aguante y el apoyo mirando desde casita el programa todos los mediodías”, señaló la conductora.

Luego, se refirió a los mensajes que recibió durante los últimos días de sus seguidores, quienes le consultaron qué iba a ocurrir con su futuro al frente del ciclo. “Para todos los que preguntaron y se preocuparon, quería explicarlo. Hoy es mi despedida de Como todo. Pero uno nunca sabe, no es que me despido para toda la vida, siempre se puede volver”.

Tras sus palabras, sus compañeros agregaron: “En realidad es como si no se fuera, ella va a estar siempre con nosotros”. Finalmente, en el cierre de la emisión de este miércoles, Monteverde explicó: “Me voy a tomar un tiempo para descansar. Estuve trabajando muchísimo, no tuve pandemia y eso te desgasta. Llega un momento en el que el cuerpo dice basta y algo hay que dejar. Siempre digo lo mismo, en la tele es muy difícil trabajar con la tranquilidad y con el equipo increíble que armamos acá. Me voy por un tiempo y los voy a extrañar mucho”.

Más allá de su despedida de Como todo, Monteverde seguirá formando de los programas conducidos por Juana Viale

Según manifestaron directivos de la productora Kuarzo a LA NACIÓN, el motivo detrás de la salida de Jimena del ciclo televisivo se debe a un cambio en los horarios de grabación: por un tema logístico del estudio, se vieron obligados a modificar el horario de filmación de las 8.30 a las 14.

En consecuencia, por complicaciones personales para grabar en esa franja horaria, la conductora habría tomado la decisión de apartarse. Mientras tanto, seguirá formando parte de la cocina de Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha (eltrece), conducidos por Juana Viale.

Informe de Pablo Montagna