Todo lo que no se vio de los Martín Fierro: un debut, un nuevo amor, examantes distraídos y la incógnita de un acompañante

La entrega de los Martín Fierro 2025 a lo mejor de la televisión transcurre entre dos realidades paralelas. Por un lado, la que se desarrolla arriba del escenario y se ve a través de la transmisión oficial (que, por sexto año consecutivo, estuvo a cargo de Telefe y condujo Santiago del Moro). Esa a la que los famosos presentes en el salón Pacífico del Hotel Hilton poco y nada le prestan atención. Salvo, claro está, cuando se trata de la terna en la que están nominados. Por otro lado está ese detrás de escena que se gesta entre las mesas donde están distribuidos los 650 invitados. En ese plano ocurre la verdadera acción: los encuentros y reencuentros, las selfies y las charlas, los famosos que evitan cruzarse, el ánimo y la desazón por los resultados y mucho más. En esta nota, te contamos todos esos detalles y perlitas que no se vieron en vivo.

Antes que nada, cabe mencionar que la tendencia de los últimos años en los premios entregados por Aptra continúa reafirmándose: hay ganas de celebrar, sí, de que la televisión siga siendo la vedette del espectáculo, pero en general escasean la emotividad (a excepción del in memoriam) y las situaciones que quedan marcadas en la memoria colectiva. “¡Aguante la ficción, carajo!“, decía María Valenzuela allá por el año 2000 frente al avance de los realities. Esa ausencia se siente -aunque se disfrace con premios a series originales de las plataformas de streaming que luego pasaron por los canales de aire- y se demanda. La ficción ya no es la gran protagonista de los premios, y quizás ahí radique su falta de carisma.

El menú gourmet

Los 650 invitados disfrutaron de un menú de cuatro pasos especialmente diseñado por el chef Emiliano Sabino, del Hotel Hilton.

Cuando a las 20.30 abrieron las puertas del salón Pacífico, las mesas ya estaban dispuestas con los snacks de bienvenida: tres bocados de pollo confitado y crema de palta, brote de cilantro, flores de aliso y gel de limón; cremoso de arveja, arveja fresca marinada, brote de arveja; domo de queso azul y alioli.

La entrada constó de una burratina cremosa con emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas frescas.

El chef del Hilton diseñó un menú en cuatro pasos; aquí, la entrada

En tanto, el plato principal fue una costilla de novillo en cocción larga, cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas, mientras que para los vegetarianos había variedad de hongos orgánicos asados, cremoso de coliflor, fondo de hongos y limón.

El plato principal del menú que degustaron los 650 invitados

Para coronar la noche, el postre elegido consistió de una combinación de texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y licor.

El postre fue una explosión de sabores

El tiempo de las divas

Las máximas divas de la televisión argentina, Susana Giménez y Mirtha Legrand, ya no son las últimas en llegar a la ceremonia.

Cuando anunciaron por altoparlante que en dos minutos iba a comenzar la transmisión, Chiquita hizo su entrada triunfal escoltada por su hija, Marcela Tinayre, y su nieto, Nacho Viale. Juntos se sentaron en la mesa 2 (Legrand tiene una silla especial con un almohadón), a la que más tarde llegó Juana Viale con su hijo Silvestre Valenzuela, una de las grandes sorpresas de la noche; se trató del debut del joven de 17 años en los Martín Fierro.

21.07, antes de que el conductor, Santiago del Moro diera el puntapié inicial la velada, Susana Giménez arribó a su mesa, la número 1, cual modelo de pasarela. Espléndida con su vestido plateado, la diva de los teléfonos abrazó a Valentín Yan (hijo de Romina Yan y nieto de Cris Morena) y a Darío Turovelzky (autoridad de Telefe) y procedió a sentarse. Antes, por supuesto, los comensales con los que compartiría la ceremonia se pusieron de pie para recibirla.

Un minuto más tarde, Santiago del Moro dio las “buenas noches”, se regocijó por la presencia de “caras conocidas” y le puso ritmo a una entrega que, a pesar de sus esfuerzos, sigue siendo extensa.

Fue entonces cuando ingresaron al salón las otras dos grandes figuras de la noche: Wanda Nara, que finalmente no fue acompañada por Maxi López, y Pampita, que tampoco acudió junto a Martín Pepa, su pareja, sino que lo hizo de la mano de su hijo Bautista Vicuña. El dato de color: evidentemente, la modelo no definió hasta último momento quién estaría junto a ella, dado que en su mesa, la número 8, había un cartel que decía “acompañante de Carolina Ardohain”.

La señal de que nadie sabía en Aptra quién iba a ser el acompañante de Pampita

Y así como no hubo registro del saludo entre Susana Giménez y Wanda Nara, si es que efectivamente ocurrió, lo que sí se vio fue cómo Pampita, antes de sentarse junto a sus compañeros de Los 8 escalones (eltrece), se acercó a la mesa de Mirtha Legrand para saludarla a ella y a Marcela Tinayre, que estaba muy entretenida filmando con su teléfono mientras, de fondo, Luis Ventura hablaba sobre el escenario como presidente de Aptra.

La mesa más ruidosa

El título a la mesa más ruidosa de la noche se debatió entre la del elenco de Margarita y la de Telefe Noticias, con Rodolfo Barili a la cabeza. “Uy, lo que va a ser esto”, confesó una moza cuando vio ingresar al elenco de la serie de Cris Morena. Y aunque hicieron gala de su fervor juvenil, con servilletas al aire, aplausos y algunos cánticos, no se convirtieron en un dolor de cabeza para los organizadores. De hecho, con el correr de la noche, el podio a los más efusivos se lo llevó el equipo del noticiero de Telefe, que en cada terna arengaban a los suyos a viva voz, de pie y hasta con algunos saltos, cual pogo estático. La mesa de Cortá por Lozano también hizo de las suyas.

Abrazos como moneda corriente

Quizás, una de las cosas más interesantes de los Martín Fierro es ser testigo de los cruces entre famosos, y para eso, la mesa de Susana Giménez se convierte en el escenario principal. Es algo que ya no queda restringido a la tanda publicitaria, cuando las cámaras no están apuntando, sino que, en todo momento, actores, conductores, panelistas e invitados que no forman parte del medio se acercan para tener su recuerdo junto a la diva. Claro, la imagen se repite en la mesa de Legrand.

Todos quieren acercarse a saludar a Susana Giménez y a Mirtha Legrand

“¿Dónde está Susana? La quiero ir a saludar”, se lo escucha decir a Horacio Pagani. Franco Yan, el hijo mayor de la recordada Romina Yan, fue otro de los que mantuvo un cálido encuentro con Giménez.

Evangelina Anderson, que se mostró muy compinche con Pampita, Barbie Simons y Bernarda Cella (con las dos últimas estuvo hablando de las actitudes de los hombres que intentan conquistarlas), exclamó: “Vamos a sacarnos una foto con Susana. Hace tanto que no estoy en Argentina que tengo que renovar las fotos”.

Evangelina Anderson y Barbie Simons corrieron sacarse una foto con Susana Giménez

Los encuentros y reencuentros fueron de todo tipo. Teté Coustarot giró toda la noche por las mesas para saludar a sus colegas y amigos, y hasta Susana mencionó desde arriba del escenario que en esta oportunidad no les había tocado compartir la velada.

Roberto Pettinato se sacó una selfie con Wanda Nara, Romina Gaetani y Julia Calvo se dieron un efusivo abrazo, Ángel de Brito compartió unas palabras al oído con Flor de la V; Vero Lozano y Zaira Nara también protagonizaron un cálido abrazo, al igual que María Rosa Fugazot y Georgina Barbarossa.

Martín Fierro 2025

Bonus track

Rodolfo Barili y Teté Coustarot fueron de los más aplaudidos a la hora de recibir su premio. A Wanda Nara se la vio muy pendiente de su celular. También, en un momento de la noche, cuando se paró de su silla, un cómplice Damián Betular la ayudó a acomodarse el vestido.

La mesa de la hermanas Wanda y Zaira Nara

El hilo y la aguja se hicieron presentes en el toilette de damas para retocarle el look a Mora Bianchi, la joven protagonista de Margarita. Allí mismo, una de las hijas de Jorge Lanata se quejó porque le dolían los pies. A Alejandro Awada, que en su última entrevista con LA NACION dijo que tenía ganas de enamorarse, se lo vio muy contento de la mano de una mujer.

Alejandro Awada, muy bien acompañado

Adrián Suar no tardó en probar los snacks de bienvenida ni bien se sentó a su mesa. Darío Turovelzky se acercó a saludarlo a él y a Pablo Codevilla. A Juana Viale se la vio muy compinche con su abuela Mirtha Legrand. Marcela Tinayre se divirtió alzando el Martín Fierro homenaje que le dieron a su madre.

Mirtha Legrand y Juana Viale, muy compinches

Luciana Elbusto se paseó por las mesas diciendo que quería evitar cruzarse con Diego Brancatelli y su mujer, Cecilia Insinga, aunque estuvieron a escasos metros de distancia. Evangelina Anderson y Eliana Guercio también estuvieron muy cerquita y sin cruzar miradas. Santiago del Moro terminó la noche disfónico y extremadamente feliz por su Martín Fierro de Oro y se excusó a la hora de dar por finalizado el reportaje con los periodistas allí presentes porque...¡necesitaba ir al baño!

Éxodo de famosos

Como cada año, la mayoría de las grandes figuras evitó quedarse hasta el final de la ceremonia, cuando se entrega el máximo galardón de la noche.

Minutos antes de la medianoche, cual Cenicienta, Juana Viale abandonó el salón junto a su hijo Silvestre, aunque antes de tomar las escaleras mecánicas para salir a la superficie se estuvieron sacando algunas divertidas fotos frente al banner de los Martín Fierro.

Le siguieron Karina Mazzocco, Wanda Nara, quien había advertido que se iba a dormir porque hoy comienzan las grabaciones de MasterChef Celebrity y un notorio bostezo de La Barby, que estaba en la mesa de LAM.

Más discreta, Susana se fue por un costado del salón y, por unos minutos, se perdió de ver a su amiga Teté Coustarot de recibir la estatuilla a Mejor programa cultural/educativo por el ciclo Argentina de película (América).

Mirtha hizo lo propio junto a Marcela. En la última pausa también aprovecharon para retirarse Damián Betular y Darío Barassi. Hacia el final, mientras Del Moro agradecía por su Martín Fierro de Oro, Pampita, Evangelina Anderson, Barbie Simons y Barby Franco salieron caminando juntas como en sus mejores épocas de modelo.

Algunos se marcharon hacia sus habitaciones en el Hilton, las mismas donde horas antes se habían preparado para la gala. Otros retornaron a sus hogares y otros tantos fueron a celebrar al after party organizado en Chana Club, a la vuelta del hotel.