Roberto García Moritán retrató el momento más tierno de Pampita junto a su hija Ana

Después del tenso momento que vivió en un programa de televisión con el periodista Flavio Azzaro, Roberto García Moritán dejó en claro que todo quedó en el pasado y que su intención no es buscar un conflicto. El flamante legislador porteño ahora tiene un desafío político por delante pero no por eso descuida a su familia. En sus redes sociales mostró un momento de la intimidad junto a Carolina ‘Pampita’ Ardohain y su hija y no escatimó en palabras de cariño para Ana.

A través de su cuenta de Instagram, el empresario gastronómico compartió un tierno video de la modelo dándole un baño a la bebé. Allí se lo escucha decirle con mucho cariño a su hija: “¡Qué lío hiciste!”.

Roberto García Moritán compartió un tierno momento de Pampita con su hija

Pampita - que sostenía a Ana en una bañera pequeña mientras la bañaba, agregó: “Sos muy graciosa, muy espectacular”. Y, ya dirigiéndose a su marido, le dijo: “Tiene besos míos marcados en el cachete”.

De inmediato, la publicación comenzó a llenarse de likes y de comentarios de sus seguidores y de muchos famosos.

El posteo de Roberto García Moritán con su hija Ana (Foto: Captura Instagram/@robergtoritan)

Ana nació el 22 de julio en el Sanatorio Otamendi. La niña es la primera hija en común de la pareja. La modelo es madre de Blanca (que murió en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Por su parte García Moritán tiene a Delfina y Santino, de su matrimonio con la empresaria Milagros Brito.

El nombre elegido para la niña fue un secreto que sus padres guardaron bajo siete llaves. Según se supo semanas antes del nacimiento, había varias opciones. Sin embargo, se decidieron por Ana, como su mamá. El nombre significa “benéfica, piadosa, misericordiosa, aquella que hace el bien. La mujer llena de gracia y compasión, favorecida por Dios’, según contó la propia Pampita.

Pampita tras el nacimiento de su hija Ana

Antes de su llegada al mundo, la conductora de Pampita Online (Net TV) comenzó a grabar su propio reality show -Siendo Pampita- que se estrenó en octubre a través de la plataforma Paramount Plus.

Pampita junto a su hija Ana (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

Las cámaras registraron el embarazo y el nacimiento y muestra gran parte de la vida de la familia ensamblada. En el momento de la filmación, la jurado de La Academia (eltrece) había adelantado cómo fue el trabajo con los productores del ciclo: “Tenemos cámaras en la habitación, en el auto y en el baño. Y ellos están de guardia las 24 horas, para cuando lleguen las contracciones o rompa bolsa. Es un súper equipo y estamos muy contentos”.