Wanda Nara le prestó el auto a Maxi López y lo que encontró adentro la sorprendió: “Rarísimo”

En cada emisión, MasterChef Celebrity (Telefe) regala momentos llenos de humor y picardía gracias a las ocurrencias de sus protagonistas. Esta vez, hubo un divertido ida y vuelta protagonizado por Wanda Nara y su exmarido, Maxi López, que involucró a Andy Chango. En medio de una conversación distendida mientras se decidía el futuro de los participantes del certamen culinario, la presentadora aprovechó para hacerle un reclamo al exfutbolista por un extraño objeto que encontró en el coche que le había prestado para que use en su estadía en Buenos Aires.

“Yo lo único que vi en el auto del señor Maxi López —que es mi auto, porque se lo presto en su estadía en Argentina— fue un piano tuyo”, expresó Wanda y miró a Andy Chango, que estaba junto a los otros participantes con el delantal negro. El músico, entre risas, replicó sorprendido: “¿Mi teclado está en tu coche en este momento?”. A lo que Wanda, con ironía, respondió: “Sí, rarísimo”.

Andy Chango es uno de los participantes más graciosos del certamen (Captura: Telefe)

El intercambio se volvió aún más hilarante cuando Andy relató la singular situación que vivió junto a López en una salida nocturna que compartieron. “Maxi, más que un amigo, es un hermano. Me protegió toda la noche. Llovía, entré con el teclado, había un patovica gigante que no me dejaba pasar. Él dijo: ‘Tranquilo, Andy’. Se fue bajo la lluvia con el teclado, lo guardó en tu coche. Una cosa realmente increíble”, contó entre carcajadas, mientras Wanda lo observaba incrédula. “No sé cómo lo soltaste y cuando se vaya a Suiza no sé qué voy a hacer de mi vida”, agregó el músico y despertó las risas de todos sus compañeros. “Un caballero Maxi, me dijo que pagó toda la cuenta él”, le respondió rápidamente Wanda.

Fiel a su estilo, la conductora aprovechó el momento para deslizarle a su ex una frase con doble sentido. “Hay vida después de Maxi López, Andy. No te preocupes, la vida continúa”, dijo Wanda, filosa como siempre con sus palabras. La ocurrencia provocó carcajadas entre los presentes, que acompañaron con aplausos al exdelantero. “A Maxi le decimos presidente”, comentaron los participantes, quienes destacaron el cariño que el exfutbolista de River y Barcelona se ganó entre todos ellos. “Muy paternalista, muy elegante, muy querible”, lo elogió Andy.

Maxi se ganó el cariño de sus compañeros y del público (Captura: Telefe)

Finalmente, Wanda cerró el divertido cruce con una pregunta dirigida al propio Maxi, que seguía el programa desde el balcón: “¿Algo para decir o quedaste destruido después de salir con los participantes?”. Con su habitual simpatía, el exjugador respondió: “No, no. Vamos a repetir”. Sus palabras generaron una nueva ronda de aplausos de los demás participantes y del jurado.