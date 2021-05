La confesión de Cachete Sierra: “Me da un poco de incomodidad”

Desde su participación en el Cantando (eltrece) del pasado 2020, Cachete Sierra se hizo una nueva reputación. Lejos de aquel actor que personificó a varios personajes de Cris Morena y cuyas mejillas le valieron el apodo de “Cachete”, hoy luce un estilo completamente diferente y la ternura e inocencia que lo llevaron a la fama son cosa del pasado.

Luego de salir campeón del certamen de canto, Sierra despegó aún más de lo que ya venía haciendo. Además, su participación en la obra de teatro de José María Muscari, Sex, terminó por convencer a sus fans de que es el nuevo “sex symbol” del momento.

En ese sentido, y de cara a su participación en La Academia, programa que marca también la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión, Cachete Sierra fue entrevistado en Radio de la Ciudad donde se le consultó sobre el nuevo mote que sus fans la han puesto.

El actor expresó que lo incomoda el mote de "sex symbol" Instagram:

“Medio que aprendí el año pasado a convivir con eso. No me siento el sex symbol del país. Era divertido cuando me lo decía Moria (Casán) pero es un lugar que me da un poco de incomodidad”, expresó en diálogo con Moskita Muerta. “No voy a hacerme el galán argentino, estoy muy lejos de ser Christian Sancho o Mariano Martínez. Voy a ser toda la vida Cachete”, agregó.

Por otro lado, también habló en torno a su participación en el programa de Tinelli y contó estar preocupado porque la decisión de continuar o no en el certamen no dependa del público. “Salimos campeones (en el Cantando) gracias al público. Vamos a hacer todo lo que se pueda”, completó.

LA NACION