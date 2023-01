La particular foto con la que un diputado tomó partido en la disputa entre Shakira y Piqué: “Supera todo”

escuchar

Desde que Shakira expresó toda su bronca contra su ex, Gerard Piqué, a través de la impiadosa letra de una canción en la BZRP Sessions #53, nadie se quiere quedar afuera de la disputa post marital entre la cantante colombiana y el exfutbolista español. Todos quieren tomar partido.

En este sentido, uno de los que al parecer se apuntó en favor del team Piqué en este escándalo con resonancias planetarias fue Hernán Lombardi. El diputado nacional por el PRO subió a sus redes sociales una particular foto que hace referencia a uno de los versos más salientes de la canción de la artista oriunda de Barranquilla y escribió: “Supera todo”.

El nuevo hit de Shakira y BZRP

El pasado 11 de enero, Shakira lanzó con enorme repercusión una canción producida por el argentino Bizarrap (BZRP) en cuya letra no dejaba ninguna duda que estaba todo más que mal con su ex, Piqué, y de paso también con la actual novia del ex Barcelona, Clara Chia Marti.

Si bien la poética del tema musical no es tan explícita como para mencionar a ambos con nombre y apellido, las referencias indirectas de la colombiana hacia el hombre que la engañó y partió a seguir su vida amorosa con una joven de 22 años -Clara- son cuasi transparentes y no dejan lugar a dudas.

El tuit en el que Hernán Lombardi expuso su posición en el escándalo Shakira y Gerard Piqué Twitter / @herlombardi

En ese contexto, hubo dos versos de la intérprete de “Las caderas no mienten” que hacían alusión a la elección que había realizado el exfutbolista con respecto a su nueva pareja en comparación con la mujer que había dejado. Es decir, un contraste entre Clara y la propia Shakira.

Es así que, en dos líneas de su canción, la artista se despachó contra su ex al decirle: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo; Cambiaste un Rolex por un Casio”.

La cuestión fue que la mención de esas marcas o modelos de autos y relojes no pasaron desapercibidas y Twingo y Casio, especialmente, se convirtieron en uno de los términos más mencionados en medio del revuelo que provocó la canción de la diva pop y BZRP.

La humorada de Lombardi

Es aquí, en este punto de la polémica, donde entra de lleno el tuit de Hernán Lombardi. Es que el exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires posteó en su cuenta de Twitter una fotografía en la que se lo ve sonriente dentro de un Twingo azul, que parece estar bastante usado.

Hernan Lombardi compartió en redes su foto subido a un Twingo azul, y declaró que era un auto que "supera todo" Twitter / @herlombard

Para no dejar dudas de las virtudes de ese vehículo de Renault, mucho más humilde que cualquier Ferrari, Lombardi escribió en su publicación: “El Twingo supera todo”.

De este modo, quien fuera titular del Sistema Federal de Medios Públicos durante el gobierno de Mauricio Macri se posicionó en un lugar más cercano a Piqué que a Shakira en este debate que, como se ve en este mismo ejemplo, ya superó ampliamente la órbita del mero show business.

Como era de esperar como cada vez que se manifiesta en redes un político, el tuit de Lombardi recibió muchos comentarios de usuarios que no le dieron tanta importancia a la humorada del legislador sino que más bien se dedicaron a mencionar, muchos en tono crítico, su carrera como funcionario público.

Se acabaron las sonrisas entre Shakira y Gerard Piqué tras su separación y mucho más luego del tema que la artista colombiana grabó con BZRP @3gerardpique - @3gerardpique

Otros, en cambio, tomaron la posta del diputado en el sentido de hablar bien del Twingo, con sus propias experiencias personales con respecto a ese vehículo.

El Twingo reapareció en escena tras la mención de Shakira

Lo cierto es que las circunstancias folletinescas que rodean a la separación de Shakira y Piqué, y la presencia de una tercera en discordia ya institucionalizada pueden generar canciones que producen millones, mujeres que no lloran pero facturan o comparaciones audaces entre marcas de autos y relojes con esposas fieles y amantes advenedizas.

Pero el tuit de Lombardi demuestra de modo contundente que hay algo que todo este escándalo no puede generar. Esto es, indiferencia.

