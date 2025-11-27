La reacción de Mauro Icardi ante la detención de Payarola, el abogado de Wanda Nara

No es la primera vez -ni seguro la última- que Mauro Icardi recurre a sus stories de Instagram para festejar alguna que otra instancia judicial que perjudique a Wanda Nara. Este jueves, el futbolista celebró la detención de Nicolás Payarola, el exabogado de la madre de sus dos hijas, a quien acusan de haber cometido al menos 11 estafas millonarias.

Nicolás Payarola acusado por estafas @nicolaspayarola

Esta vez omitió utilizar la imagen de Johnny Depp -a quien dejó de seguir en Instagram, luego de que este aceptara sacarse una fotografía con la conductora de MasterChef Celebrity en los pasillos de Telefe- y optó por una de Guillermo Francella con la icónica frase: “Hermosa mañana, ¿verdad?“.

Mauro Icardi festejó la detención de Payarola (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Junto a la instantánea, agregó: “¿Cómo habían dicho? Cada uno tiene el abogado, ¿qué se merece? Nunca estuve tan de acuerdo con una frase. Permítanme dudar lo de ‘Buenos abogados, y sobre todo grandes seres humanos’“.

Y añadió: “¿Está lacra, estafador, acosador y ladrón, es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos. Como siempre dije, van a caer uno por uno. Solo hay que sentarse a esperar".

Mauro Icardi compartió la fotografía de Payarola en la comisaría (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

En la siguiente instantánea, Icardi compartió la imagen de Payarola en la comisaría. “Qué paradoja que buscaron durante un año hacer falsas denuncias en Tigre porque en Capital no tenían ‘amiguitos’. Y terminaste en un calabozo donde tanto te gustaba hacerte el guapo”, manifestó.

Para terminar con el tema, concluyó: “Tanto lo visualizaste que se te cumplió. Esperemos que pronto te haga compañía la estafadora de tu ‘mujer’ y todos tus cómplices’”.

El letrado que representó a Nara fue detenido este jueves a la mañana en su casa del barrio Golf del complejo urbanístico Nordelta, en el partido de Tigre.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes policiales y judiciales, está imputado de los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada. La investigación está a cargo de Cosme Iribarren, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro.

Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios

El descargo de Mauro Icardi con respecto a Nicolás Payarola llegó horas después de que quedara inscripto en el listado de deudores alimentarios por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria a sus dos hijas, Francesca e Isabella, la cual asciende a los USD 600.000.

“Ya no hay vuelta atrás. Duro revés judicial para Mauro Icardi. Sumamente inesperado, sobre todo para la defensa, porque este documento, lo que refleja y estamos viendo en exclusiva para DDM en la pantalla, es que Mauro Icardi está oficialmente como deudor moroso. Está en el registro de padres morosos”, contó Guido Zaffora este miércoles en DDM (América TV).

Mariana Fabbiani reveló que Mauro Icardi entró en la lista de deudores alimentarios

“La orden de Wanda hoy a sus abogados es ir por todo”, remarcó el panelista sobre la decisión de la empresaria de obtener la suma total con los intereses adeudados. “Lo que falta ahora que la Justicia diga si tiene razón Wanda o Mauro en la restitución. Y después un tema no menor, que puede perjudicar a Mauro, tiene que ver con los próximos viajes a la Argentina. Porque Wanda puede pedir que Icardi cuando esté acá en el país, que no salga”, continuó en un análisis de la estrategia judicial que podría encarar la mediática.