“Ñañaña con la vacuna”: Novaresio lanzó mensajes enigmáticos y tuvo que aclarar si eran para Viviana Canosa

Luis Novaresio sorprendió a sus seguidores de Instagram con una serie de historias enigmáticas sobre la polémica que se generó en los últimos días en torno a Novak Djokovic y su estadía en Australia. Y aunque no mencionó a quién iban destinados sus mensajes, los usuarios apuntaron a Viviana Canosa.

“En serio, pensalo 10 segundos. ¿Te parece que da, persona grande, postear celebrando que Djokovic no se va a vacunar? En serio. Piénsalo”, escribió el periodista en el primer posteo.

Las historias de Luis Novaresio, ¿contra Viviana Canosa?

Pero eso no fue todo. En las siguientes historias, Novaresio subió el tono del mensaje y arremetió: “Te sacaste la muela de juicio o te hiciste las tet..., te embocaron anestesia y antibióticos de los que no tenés ni idea y ahora ñañañaña con la vacuna y la libertad. Pensalo un toque”, reclamó.

Novaresio apuntó contra los antivacunas en sus historias

“Hablás con tono de Milstein y Mariano Moreno, y actuás en realidad como el Doctor Cureta y Olmedo en Costa Pobre”, agregó en la última publicación.

Novaresio no dejó lugar a dudas en su postura sobre Djokovic

La asociación inmediata entre estos duros mensajes de Luis Novaresio sin un destinatario explícito, y la figura de Viviana Canosa, surge del apoyo público de la periodista hacia el tenista serbio y su decisión de no vacunarse contra el coronavirus en nombre de la libertad.

“Tu libertad, extiende la mía... la de todos... la libertad es ante todo un hecho social”, escribió Canosa en un posteo de Instagram en el que celebró la decisión judicial de liberar a Djokovic para que pueda jugar el Abierto de Australia.

Viviana Canosa defendió a Novak Djokovic

Como si fuera poco, en otra publicación de las redes sociales la periodista le declaró su amor al tenista. “Me caso con vos Djokovic”, escribió en Twitter y adjuntó una foto del número 1 del mundo, según el ranking ATP.

Canosa se quiere casar con Novak Djokovic

Tras el revuelo que generó con sus historias, Novaresio grabó un video en su canal de YouTube para aclarar que la destinataria de sus mensajes no era Canosa y dar su opinión respecto a la obligatoriedad de las vacunas contra el Covid-19.

El video, que lleva el título “No es con Canosa”, comienza con el periodista asegurando que se había hecho la promesa de no hacer ningún tipo de comentario sobre la cuestión de Djokovic. “Estoy muy sorprendido con algunas cuestiones que veo, en general en nuestro país, y en particular una muy pequeña que tiene que ver conmigo”, explicó.

“Lo primero que quiero decir que es me manifesté en contra de creer que Djokovic es la representación de la libertad y que es una lucha contra una opresión de no sé qué tipo”, remarcó Novaresio. “Quiero decir de movida esto: no tiene nada que ver Viviana Canosa, que es una compañera mía de trabajo por quien tengo afecto. No le estaba hablando a Viviana Canosa cuando hablé de este tema”.

Y continuó con su argumento respecto a las libertades individuales. “En cualquier sociedad organizada, desde que la organización social existe, hay restricciones a las libertades individuales para poder vivir en comunidad -sostuvo-. El hecho de pensar en una sociedad ideal, de una sola persona, supondría la libertad absoluta de esa persona para lo que quisiera. Ya con dos personas existe una restricción de que esta primera libertad de un ser humano no puede afectar de ninguna manera en su libertad a lo que le pasa a la segunda”.

"No es con Canosa": la aclaración de Luis Novaresio

“Me impacta que en Argentina tenemos que discutir que el agua moja”, dijo el periodista y remarcó: “Las vacunas contra el covid sirven, no hay que empezar a recurrir a un médico que en YouTube dijo que por ahí... etcétera y etcétera... hay modos científicos de demostrar la veracidad de una experiencia”.

Y insistió: “Las vacunas sirven, evitan en la enorme mayoría de los casos los desenlaces fatales, evitan las internaciones severas. Es decir, como el paracetamol que está aprobado, tienen una evidencia científica”.