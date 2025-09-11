Gimena Accardi renovó su look tras su separación de Nicolás Vázquez

Después de semanas atravesadas por declaraciones, especulaciones y un profundo proceso emocional, Gimena Accardi decidió dar un paso adelante y renovar su imagen. Lejos del perfil bajo que mantuvo durante gran parte de su relación con Nicolás Vázquez, la actriz eligió mostrarse auténtica y cercana en sus redes sociales, donde reveló el cambio de look que marca el comienzo de una nueva etapa personal.

Gimena Accardi mostró en Instagram su cambio de imagen tras su separación de Nico Vázquez (Foto: Instagram @gimeaccardi)

A través de sus historias de Instagram, la ex Casi Ángeles compartió imágenes que la muestran con el cabello al natural, ya que lució sus ondas con orgullo. “Hoy, como todos los miércoles, nos vemos con Olga. Y voy con mis rulos”, escribió junto a una foto frente al espejo de su casa. Poco después, reafirmó su elección con entusiasmo. “Damos por iniciada la temporada de rulos”, publicó y acompañó el mensaje con una sonrisa luminosa y una energía completamente renovada a la que se le vio meses atrás.

La elección del outfit también fue un guiño a esta transformación. Para la parte superior, lució un chaleco de sastrería blanco con espalda abierta y lazo, una prenda fresca y elegante que se posiciona como uno de los infaltables de la primavera. En contraste, optó por un pantalón deportivo verde con franjas amarillas, lo que le permitió lograr un look cómodo, pero con mucha actitud. Casual, descontracturada y segura, así se mostró Accardi en su paso por el estudio de Olga, donde mantiene una activa participación en el programa Sería Increíble.

Gimena Accardi mostró su nuevo look en redes

Esta no es la primera vez que Gimena Accardi sorprende con un nuevo estilo. Hace exactamente tres años, la actriz sorprendió al despedirse del desmechado que la caracterizaba y dejarse el pelo lacio, con raya al medio y en su color natural. En aquel entonces, todavía lo llevaba un poco más corto, habitual durante gran parte de su carrera. Sin embargo, con el tiempo lo dejó crecer, lo que rememoró para muchos su etapa como Malvina Bedoya Agüero, su icónico papel de Casi Ángeles.

Cómo está Gimena Accardi tras su separación

Si bien pasaron algunos días desde que la actriz admitió su infidelidad públicamente y estuvo en el centro de la escena mediática, muchos todavía están pendiente de cada paso, gesto o palabra que sale de su persona. Es por eso que, la semana pasada, desde LAM (América TV) decidieron esperarla en la puerta del canal de streaming Olga para consultarle cómo se encuentra.

“Bien, acá como ven”, respondió un tanto incómoda por la constante persecución de los medios. A su vez, al ser consultada sobre el rumor que la vinculaba con un joven de 20 años llamado Ulises, agregó: “Yo hace ya varias semanas abrí mi intimidad. Me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Dos cosas que para mí era muy importante aclararlas. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva un proceso largo de exposición, pero yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no lo quiero seguir haciendo”.