Nicole Neumann reveló el tierno pedido que le hicieron sus hijas al enterarse de su boda con Manu Urcera

Tras conocerse en el 2021 y atravesar un tan corto como intenso romance, Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera se animaron a llevar su vínculo un paso más allá y, pocos días después de que comenzara el nuevo año, protagonizaron una romántica propuesta de casamiento. Con las emociones aún a flor de piel y desbordada por la alegría de este inesperado suceso, la modelo habló con Socios del espectáculo (eltrece) y reveló el dulce pedido que le hicieron sus hijas -Indiana, Sienna y Allegra, frutos de su relación con Fabián “Poroto” Cubero- al enterarse de su futura boda.

Nicole Neumann reveló el pedido que le hicieron sus hijas al enterarse de su boda con Manu Urcera

Días atrás, Nicole Neumann se volvió la noticia de la semana al confirmar su casamiento con el piloto de carreras a poco menos de dos años de haber oficializado su noviazgo. El anuncio llegó a través de un tierno posteo en su cuenta de Instagram, en donde la modelo compartió una foto abrazada a su pareja mientras presumía el brillante anillo que ahora lleva en el dedo anular. “Sí, quiero. Me explota el corazón de felicidad. Que mágico empezar el año así”, escribió, a modo de descripción.

Rápidamente, la publicación recibió miles de Me Gusta y cientos de comentarios que expresaban desde sorpresa absoluta hasta gran alegría por esta nueva etapa en la que se embarcarán los tórtolos. Entre ellos, se destacaron los buenos deseos de celebridades como Virginia Gallardo, Jimena Monteverde, Grecia Colmenares y Karina Iavícoli.

Nicole Neumann anunció su casamiento con Manuel Urcera instagram @nikitaneumannoficial

En sus Historias, Nicole mostró los detalles de la romántica propuesta de casamiento, la cual fue totalmente inesperada ya que la orquestó Manu Urcera con el fin de sorprenderla. “Ayer venía filmando convencida de que iba a comida de aniversario de mis suegros pasadas las doce de la noche, ni enterada de lo que me esperaba”, relató, junto a un video que grabó en la ruta.

Durante la misma no faltó nada: hubo una ceremonia junto al fuego, contacto con la naturaleza, una noche con la luna brillante e, incluso, el piloto incluyó en el pedido de matrimonio la carta que Frida Kahlo le dedicó a Carlos Pellicer, la cual incluye uno de los versos favoritos de Neumann, “Yo te cielo”.

Nicole Neumann junto a Indiana, Sienna y Allegra, sus tres hijas (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Sin embargo, hubo una particular ausencia que, para la modelo, se sintió fuerte. Sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, no pudieron estar presentes en persona. No obstante, en diálogo con Socios del espectáculo, la futura novia dejó en claro que pudo hablar con las niñas y que recibieron la noticia con mucha alegría.

“Mis hijas lloraron. Me dijeron que quieren traer los anillos y también estaban contentas porque nunca fueron a un casamiento”, contó, revelando el tierno pedido que le hicieron al escuchar las buenas nuevas. Y continuó: “Fue una gran manera de arrancar el año, pero me faltan mis gorditas que igual estuvieron por videollamada”.

Finalmente, se refirió a sus propios sentimientos y a cómo atraviesa esta maravillosa etapa. “Todavía estoy en shock, pero feliz. No lo veía venir para nada porque lo armó muy bien. Fue una mega sorpresa”, manifestó. Una vez pasado el asombro, llegará la parte más divertida (y estresante): la organización. Pero, por el momento, los enamorados están enfocados en disfrutar.

