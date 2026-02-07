Jonah Hill sorprendió con su cambio físico: así fue el camino del actor hacia la aceptación corporal

Jonah Hill (California, 42 años) dijo en 2022 que había decidido dejar de promocionar sus películas para cuidar su salud mental. “No me verán por ahí promocionando esta película, ni ninguna de mis próximas películas, mientras doy este importante paso para protegerme”, argumentó el intérprete coincidiendo con el estreno del documental Stutz, en el que se sincera con el destacado psiquiatra Phil Stutz. No se lo había visto en una alfombra roja desde entonces, pero el martes pasado se animó a pisar una junto a Keanu Reeves y Cameron Diaz para celebrar el estreno de su próxima película, Outcome. Muchos fans lo han encontrado “irreconocible” por su gran pérdida de peso, pero no es la primera vez que el actor demuestra su capacidad de transformar su cuerpo para una película y, además, siempre ha sido muy abierto a la hora de hablar de ello.

“De niño, el ejercicio y la dieta me parecían algo así como: ‘Hay algo mal con tu aspecto’. Pero nunca me propusieron el ejercicio ni la dieta en términos de salud mental”, explicaba el actor dos veces nominado al Oscar en Stutz. En 2011, Hill apareció en los ESPY Awards —unos premios que reconocen la excelencia deportiva— habiendo perdido una cantidad significativa de peso —unos 20 kilos, según él—. Afirmó que lo hizo para que se le tomara en serio para diferentes papeles —más allá del amigo gordito y gracioso— y explicó que se había puesto en manos de un entrenador personal y de un nutricionista, que le ordenó cambiar su dieta, basada sobre todo en sushi. “He empezado a correr físicamente en vez de emocionalmente”, confesó entonces en una entrevista en The Kidd Kraddick Morning Show. En esa misma entrevista, el actor afirmó que un amigo le aconsejó hacer 100 flexiones al día: “Empecé con 10 y luego fui aumentando hasta que ahora hago 100 todos los días”.

De izquierda a derecha, Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz y Matt Bomer en la presentación de Outcome en Santa Mónica (California), el 3 de febrero

Las primeras imágenes de Outcome —que se estrena en Apple TV el próximo 10 de abril— muestran a Hill caracterizado con la cabeza afeitada, gafas y barba cana. Sin embargo, ha sido su delgadez lo que más ha llamado la atención. Lo mismo ocurrió ya el pasado octubre, cuando salieron a la luz imágenes del rodaje de Cut Off, su otro proyecto cinematográfico de este año, en las que lucía el pelo rubio, pero lo que llegó a ocupar titulares fue cómo le quedaba la ajustadísima camiseta que llevaba.

El intérprete de El lobo de Wall Street ha contado en el pasado que llegó a pesar alrededor de 170 kilos y, según explicó en 2018 en un artículo que escribió para la revista Inner Child, lleva luchando con problemas con su físico desde la adolescencia. “Creo que todos tienen una foto de sí mismos de una época en la que eran jóvenes de la que se avergüenzan. Para mí, es la de ese chico de 14 años con sobrepeso y poco atractivo que se sentía feo ante el mundo, que escuchaba hip hop y que quería desesperadamente ser aceptado por el resto”, reconocía.

Desde transformarse para papeles cinematográficos hasta aprender a aceptarse a sí mismo, Jonah Hill ha hablado muchas veces de su peso y su salud. Tras ganar peso en 2016 para su papel en Amigos de armas, el intérprete aseguró en The Tonight Show que pidió consejo a su coprotagonista de Comando especial, Channing Tatum, para ponerse en forma. “Llamé a Channing Tatum y le dije: ‘Oye, si como menos y voy a un entrenador, ¿me pondré en mejor forma?’. Y me dijo: ‘Sí, idiota, claro que sí, es lo más sencillo del mundo”, compartió entonces. Siguiendo su consejo, comenzó a trabajar con un nutricionista y empezó a llevar a cabo un registro de sus comidas que debía enviarle por correo electrónico. “Me confundí y en vez de mandárselo a ‘DR’, de doctor, se lo envié a Drake, a quien no conozco bien; lo conocí una vez. Recibió un correo mío que decía algo así como: ‘Yogur, ensalada, pollo’. Y solo ‘Jonah’ al final”, contó en el programa. El rapero nunca le contestó.

Jonah Hill, hilarante en el papel de Donnie Azoff en El lobo de Wall Street Archivo

Según contó en 2021 a GQ, ahora practica jiu-jitsu y se obliga a surfear todos los días: “Surfeo sobre las siete de la mañana, y si hace buen tiempo, también sobre las tres o cuatro de la tarde. Me tomo un descanso de una hora y surfeo. Definitivamente, llevo una vida muy tranquila”. Ese año pidió a sus fans —aunque de poco le ha servido— que no hiciesen comentarios sobre su cuerpo “ni buenos ni malos”, ni aunque fueran bienintencionados, porque no le caían bien.

En una publicación de Instagram en febrero de 2021 —hoy ya no tiene activa ninguna cuenta pública—, Hill habló sobre cómo su viaje hacia la autoaceptación se vio “exacerbado por años de burla pública” a manos de “la prensa y los entrevistadores”. “No creo haberme quitado la camiseta en una piscina hasta los 35, ni siquiera delante de familiares y amigos”, escribió. “Así que la idea de que los medios intenten engañarme acechándome mientras surfeo y publicando fotos y que ya no me afecte es genial. Tengo 37 años y por fin me quiero y me acepto”, confesó. Ese mismo año, se hizo un tatuaje en el hombro que incluye las palabras “amor corporal”.