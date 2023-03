Brooke Shields dio detalles sobre un episodio en el que Andre Agassi en pleno ataque de celos rompió todos sus trofeos

escuchar

No es la primera vez que la actriz Brooke Shields revela detalles íntimos de su vida privada. Recientemente, en una entrevista que brindó para promocionar el documental autobiográfico Pretty Baby, que se estrenará el próximo 3 de abril en la plataforma Hulu, profundizó sobre su tormentosa relación con el tenista Andre Agassi. Allí, la actriz contó que en 1996 había participado en un capítulo de la icónica serie Friends y Agassi la acompañó al rodaje. Al presenciar una escena en la que la intérprete le lamía los dedos a Matt LeBlanc, el reconocido deportista se enfureció por lo que estaba viendo.

El episodio forma parte de la segunda temporada de Friends y se titula El de después de la Superbowl. Allí, la modelo interpretaba a Erika, una fan que acosaba a Joey Tribbiani, el personaje que encarnaba Leblanc. En una de las escenas, ella debía lamerle los dedos para evidenciar cuán loca estaba por él. “Andre estaba entre el público apoyándome, salió del set furioso y al llegar a su casa rompió todos sus trofeos”, explicó Shields.

La escena del escándalo

En la trama del episodio en cuestión, Erika, el personaje interpretado por Brooke, tenía una cita con Joey creyendo estar en todo momento con el doctor Drake Ramoray de la serie Días de nuestra vida, de la que Joey era protagonista y del que ella estaba locamente enamorada. Mientras ambos compartían una cena, Erika le lamía las manos a Joey y fue ese el momento que hizo enfurecer al tenista, presente en la grabación.

Según Shields, él se sintió humillado con la situación y creyó que todos se estaban burlando de él. A lo que yo ella le respondió: “¡Es una comedia! ¿Qué es lo que te pasa?”. Ella aseguró que la discusión escaló y que al volver a su casa el tenista en medio de su enojo “destrozó todos sus trofeos”. Ella se sintió muy sorprendida con semejante reacción y poco después descubrió que el deportista había estado consumiendo metanfetaminas. “Más tarde me enteré de que en ese momento él era adicto a la metanfetamina, por lo que estoy segura de que aquel comportamiento irracional tuvo algo que ver con eso” , señaló. El propio Agassi en su autobiografía de 2014, titulada Open, admitió el uso de metanfetamina en 1997, un año después de que saliera al aire el episodio de Friends.

En su autobiografía Open, Andre Agassi cuenta sobre su adicción a la metanfetamina Collage

Sin embargo, Shields reveló que esa secuencia no estaba prevista por el guion: “Lo habíamos hecho en el ensayo y dijeron: ‘Es demasiado loco. No lo hagas’. Pero pedí hacerlo. ‘Es tan divertido. Simplemente hace que esté aún más loca. En la segunda toma, me gritaron: ‘¡Shields! ¡Hacelo de nuevo!’ De pronto, el ambiente cambió y todos estos hombres con traje comenzaron a entrar al estudio. Esa participación significó un momento televisivo clave para la artista, que tras esa aparición fue convocada para protagonizar Susan.

Una relación tóxica

No es la primera vez que Shields define a su vínculo con Agassi como tóxico . La pareja comenzó a salir en 1993 para casarse en abril de 1997 y finalmente separarse en enero de 1999. “Al día siguiente de casarme ya sabía que me había equivocado”, aseguró ella en There Was a Little Girl , el libro en el que recorre sus memorias. Según detalla, tuvo un ataque de ansiedad en plena luna de miel al darse cuenta que aquel matrimonio había sido un error: “Quería a Andre, pero no estaba segura de desear la vida que llevábamos”.

Brooke Shields y Andre Agassi se casaron en abril de 1997 y se separaron en enero de 1999 RB - GC Images

El distanciamiento por sus respectivos trabajos y la confesión de Agassi de su adicción a las metanfetaminas desde 1993 —el mismo año que comenzaron su noviazgo— fueron algunos de los motivos que pusieron punto final al matrimonio. “Nos veíamos muy poco. Yo estaba trabajando en la serie Susan y él estaba jugando en varios torneos. Me ignoraba cuando perdía y cuando ganaba iba directo al siguiente campeonato. Cada vez nos estábamos distanciando más y más”, escribió en sus memorias, en donde luego contó que finalmente tomó la decisión de separarse. Dos años después del divorcio, Agassi se casó con la también tenista Steffi Graf y por su parte, Shields se comprometió con el guionista Chris Henchy. Ambos matrimonios continúan.

LA NACION