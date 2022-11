Padres cancelados: 7 actores a quienes sus hijos se niegan a ver en la pantalla grande

escuchar

Los críticos más impiadosos de las grandes estrellas de Hollywood son, sin dudas, sus hijos. Lejos del amor incondicional de los fanáticos o de la admiración de los amantes del cine, los niños -se sabe- siempre dicen la verdad, y más aún si de quien están hablando es de sus padres. Si bien muchos de los grandes actores de la industria comparten sus películas con sus hijos, muchas otras confesaron en alguna oportunidad lo difícil que les resulta despertar el interés de su descendencia en su trabajo o compartieron sus divertidas reacciones. Aquí, siete ejemplos de artistas que esperan que algún día sus hijos los disfruten en la gran pantalla.

Las burlas a Ben Affleck

A los 3 hijos de Ben Affleck no le convencen mucho las películas que lo tuvieron como protagonista Jean-Baptiste Lacroix / AFP - Archivo

Ninguno de los tres hijos que Ben Affleck tuvo con Jennifer Garner es fanático del trabajo de su padre. Incluso, se han burlado de sus actuaciones. Violet Anne, de 16 años; Seraphina Rose, de 13; y Samuel, de 10, apenas vieron en alguna oportunidad al actor de Batman en el cine, y la experiencia no les fue nada grata. Dentro de las películas que Affleck los convenció de ver solo les gustó Armageddon , aunque -confesó el actor- se burlen de ese papel todo el tiempo.

“Es divertido porque esa es la única de mis películas que mis hijos han visto y admitirán que les gustó, aunque se burlen implacablemente de ella y de mí”, contó a EW. “¿Qué estás conduciendo? ¿Un tanque en la luna?”, reveló que le señalaron, aunque también contó que se divirtieron con la experiencia.

Las súplicas a Adam Sandler

A Adam Sandler primero sus hijas le rogaron ver sus películas y después le suplicaron ver otra cosa... Archivo

Sadie y Sunny, las hijas de Adam Sandler que hoy tienen 14 y 16 años, vivieron desde pequeñas el éxito de su padre. Y no siempre tuvieron edad para ver sus trabajos. Sin embargo, y luego de suplicar por verlo actuar, cuando finalmente tuvieron el permiso para hacerlo terminaron odiando la experiencia.

“Me rogaron por verlas. Me decían ´por favor, no es justo. Dejanos ver tus películas. Esa gente siempre te grita cosas en la calle y no sé de qué están hablando´”, contó el mismo actor en el programa The Ellen Show. “Así que les mostré las películas que pedían ver y aproximadamente a los 20 minutos las veo desconectarse y luego las escucho decir, algo nerviosas: ´ ¿Podemos ver otra cosa?´”.

Para la hija de Gwyneth Paltrow es “raro” verla en pantalla

Gwyneth Paltrow cumplió 50 años y lo celebró con una audez foto en su cuenta de Instagram Instagram / @gwynethpaltrow

Gwyneth Paltrow ha confesado que odia verse a sí misma en las películas por lo que, quizá, sus hijos hayan seguido su ejemplo . Incluso, la misma actriz reveló que su hija Apple, de 18 años, piensa que es “raro” cuando está en la pantalla y que la adolescente decidió, a conciencia, no ver ninguna de sus películas.

“Mis hijos nunca me han visto en una película. Quiero decir, creo que mi hijo -Moses, de 16 años- ha visto cosas de Iron Man, pero no creo que mi hija me haya visto nunca en una película”, aseguró en una entrevista que concedió a la revista People.

Ben Stiller tampoco logra convencerlos

Los hijos de Ben Stiller no disfrutan de sus films

Ni siquiera con sus películas destinadas a un público infantil Ben Stiller pudo convencer a sus hijos de pasar dos horas frente a la pantalla disfrutando de su trabajo . Según el mismo actor admitió, ni Ella Olivia, de 20 años, ni Quinlin Dempsey, de 16, tienen ningún deseo de ver sus interpretaciones.

“Han visto una de mis películas, Noche en el museo. No querrás ser el padre que ruega a sus hijos que vean sus películas. Pero creo que llegarán a eso”, se sinceró Stiller en el programa de televisión Good Morning America.

Lo que quieren evitar los hijos de Reese Witherspoon

Reese Witherspoon tampoco la quieren ver sus hijos porque les parece raro ver a su madre en pantalla grande VALERIE MACON - AFP

Cuando le preguntaron a Reese Witherspoon si iba a dejar ver alguna vez a sus hijos su película Crueles intenciones, su respuesta dejó a todos con la boca abierta: la estrella de Legalmente rubia explicó que Ava y Deacon, fruto de su relación con Ryan Phillippe, no les gusta ver ninguna de sus películas y mucho menos van a querer ver una en la que sus padres tienen sexo en la pantalla.

“No tienen ningún interés en verme en una película: es raro. Es raro para ellos, eso es lo que piensan. Y especialmente verme a mí y a su padre teniendo sexo en la película...”, explicó en el show Mira lo que sucede en vivo con Andy Cohen.

El ruego de Courteney Cox y David Arquette a su hija

Courteney Cox y David Arquette en Scream, película que la hija de los actores se niega a ver

Por más esfuerzo que hagan, Courteney Cox y David Arquette no pudieron hasta el momento convencer a su hija Coco, de 18 años, de verlos actuar. La expareja, figuras centrales del gran éxito del cine de terror que significó Scream, ni siquiera pudieron convencer a la joven de ser espectadora de los films que los llevaron a la fama.

“Ella ha visto parte de Scream. No le gusta ver nada de lo que hacemos... Voy a hacer que vea [Scream 5] con los ojos abiertos”, dijo la actriz de Friends entre la risa y la frustración a Extra.

La negativa a Matt Damon

La hija mayor de Matt Damon no quiere ver su exitoso film En busca del destino John Phillips - Getty Images Europe

A ninguna de las hijas de Matt Damon le gusta ver a su papá en la gran pantalla . Sin embargo, el actor hizo hincapié en una de ellas en particular. Padre de Alexia, de 22 años -la primera hija de su esposa, Luciana Barroso, de una pareja anterior-, Isabella, de 15; Gia de 13 y Stella, de 11, Damon explicó que es a Isabella a quien no puede lograr convencer de disfrutar de una de las películas que protagonizó y en la que además fue guionista.

Según reveló Damon durante una aparición en CBS Sunday Morning, Isabella incluso se suele burlar de su trabajo, lo que finalmente lo ayuda a mantener sus pies “firmemente en la tierra”. “Mi hija mayor se niega a ver En busca del destino. Ella no quiere ver ninguna película en la que esté yo que crea que podría ser buena”, explicó.

LA NACION