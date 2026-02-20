Eric Dane murió el 19 de febrero a los 53 años, debido a una esclerosis lateral amiotrófica (ELA) tras diez meses desde de su diagnóstico médico. La noticia se conoció a través de un comunicado de su familia en la revista People. Sus compañeros de trabajo y amigos del ambiente artístico difundieron mensajes sobre su calidez humana y la importancia de sus vínculos afectivos.

¿Quién era la esposa de Eric Dane y cuántos hijos tenía?

El actor contrajo matrimonio con la actriz Rebecca Gayheart. La pareja tuvo dos hijas: Billie (15) y Georgia (13). Alyssa Milano trabajó con el actor en la serie Hechiceras (Charmed) y describió la relación de Dane con su familia.

Eric Dane junto a su esposa Rebecca Gayheart AFP

“No puedo dejar de ver esa chispa en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te haría escupir la bebida o replantearte toda la perspectiva. Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba lo absurdo y agarrar a la gente desprevenida”, sostuvo la actriz. Milano remarcó el amor del intérprete por su mujer y sus descendientes. “Se notaba en cómo cambiaba su voz al decir sus nombres. Una familia de una belleza impresionante”, indicó.

Alyssa Milano, quien compartió elenco con Eric Dane en la serie Hechiceras, se refirió a la calidez del actor hacia su familia (Foto: Instagram)

El recuerdo de sus compañeros sobre su rol de padre y marido

Kim Raver compartió escenas con el actor en el drama médico de ABC: Grey´s Anatomy, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram tras conocer la noticia. “Eric era una luz. Se le veía brillar con naturalidad en el set de Grey’s, así como cuando estaba con Rebecca y las niñas. Durante el rodaje, tenía un brillo especial en los ojos y, con una mirada traviesa, contaba con una sincronización cómica perfecta, ¡una línea de diálogo que te dejaba boquiabierto! Te vamos a extrañar. Mis más sinceras condolencias para Rebecca y sus hijas. Las queremos", escribió Raver.

La publicación de Kim Raver tras el fallecimiento de Eric Dane (Foto: Instagram)

Patrick Dempsey interpretó a Derek Shepherd y conformó una dupla icónica con Dane en la televisión. El actor habló sobre la muerte de su colega en el programa The Chris Evans Breakfast Show de Virgin Radio UK. “Me desperté esta mañana y me sentí muy triste al enterarme de la noticia. Es difícil ponerlo en palabras. Me siento muy triste por sus hijas”, manifestó. Dempsey relató detalles sobre el avance de la afección en el cuerpo de su amigo. El actor perdió el habla y permaneció postrado en una cama con dificultades para tragar.

Patrick Dempsey despidió a Eric Dane en las redes

Dempsey mantuvo contacto con el actor de forma permanente. En una entrevista con la revista Parade en enero, el actor valoró la entereza de su compañero. “Creo que fue increíblemente valiente frente a esta terrible enfermedad. Es un ser humano maravilloso (...) Es desgarrador. De verdad que lo es. Por él y por su familia”, expresó en aquel momento. La relación entre ambos artistas se basó en el respeto mutuo y el afecto personal fuera de los sets de grabación. El actor alcanzó la fama mundial con su interpretación del cirujano plástico Mark Sloan, conocido como McSteamy, aunque el texto de origen también lo asocia al alias McDreamy.

Las productoras ABC y 20th Television emitieron un texto oficial para despedir al artista. “Nos entristece profundamente la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en Grey’s Anatomy dejaron una huella imborrable en el público a nivel mundial, y su valentía y gracia durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchos. Acompañamos con nuestro corazón a su familia, amigos y colegas, así como a los numerosos fans cuyas vidas fueron influidas por su trabajo”, señalaron las empresas.

El comunicado de despedida de ABC tras la muerte de Eric Dane (Foto: Instagram @greysabc)

Sam Levinson quien creó la serie Euphoria, el último gran proyecto laboral del actor, manifestó su dolor en la revista The Hollywood Reporter. “Tengo el corazón roto por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. Pedimos por su familia. Que su memoria sea una bendición”, dijo Levinson. La cadena HBO Max también publicó un mensaje en sus redes oficiales. “Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Eric Dane. Era un talento increíble y HBO tuvo la suerte de trabajar con él en tres temporadas de Euphoria. Acompañamos a sus seres queridos en estos momentos difíciles”, escribieron desde la plataforma.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.