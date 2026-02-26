Robbie Williams agregó una nueva fecha en Argentina

Robbie Williams confirmó su regreso a la Argentina y desató una verdadera fiebre entre sus fans. A pocos minutos de habilitarse la preventa, el primer show, que será el 1.° de octubre en el Movistar Arena, quedó completamente agotado. Esto fue lo que obligó a anunciar una nueva fecha para el 2 de octubre, que saldrá a la venta el 26 de febrero al mediodía con preventa exclusiva para clientes American Express Platinum.

Pasada esta instancia, se habilitará la venta general a través del sitio oficial del Movistar Arena. La expectativa es tan alta que no se descarta que puedan sumarse nuevas funciones si la demanda continúa al ritmo actual.

El artista británico volverá a presentarse en Buenos Aires luego de 20 años de ausencia en los escenarios locales. El recital promete un recorrido por sus grandes clásicos —como “Angels”, “Feel” y “Rock DJ”— junto con canciones de su trabajo discográfico más reciente. A su vez, su regreso al país es parte de una promesa que el cantante hizo a sus fans.

El cantante británico se presentará el 1.° y el 2 de octubre en el Movistar Arena (Foto: Instagram @movistararenaar)

En septiembre, durante el Aftersun Festival en Malta, mantuvo un intercambio con una fan argentina llamada Camila, quien le pidió que volviera al país. “Sé que muchos preguntan en la Argentina para que haga un show, veo sus comentarios... Ya voy a ir, se los prometo y capaz será el año que viene”, respondió en aquel momento.

Detalles del nuevo álbum Britpop y la gira mundial

La actual gira de la estrella pop comenzó el pasado 31 de mayo en Edimburgo. El recorrido inicial convocó a más de 250.000 personas en el Reino Unido y alcanzó un total de 1.2 millones de espectadores en todo el tour. El itinerario europeo finalizó el dos de octubre en Atenas.

El cronograma de conciertos reinicia el 5 de junio en Alemania. Luego de recorrer diversas ciudades de Europa, el artista desembarcará en Latinoamérica para presentar su decimotercer álbum de estudio. El disco, titulado Britpop, salió al mercado el pasado 16 de enero.

Robbie Williams vuelve a la Argentina con BRITPOP, su nuevo álbum

El lanzamiento original estaba previsto para octubre, pero el músico postergó la fecha. Esta decisión evitó la superposición con el estreno de The Life of a Showgirl de Taylor Swift. El nuevo material discográfico incluye canciones como “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”.

Con este trabajo, el solista alcanzó su álbum número 16 en el primer puesto del ranking del Reino Unido. Este logro estableció un nuevo récord histórico en ese territorio. Robbie Williams ya poseía la marca como el solista con mayor cantidad de discos en la cima de las listas británicas.