Romina, la hermana de Pablo Lescano desmintió a su sobrino y afirmó que no vio al músico durante su rehabilitación

Después de que Brian, el hijo de Pablo Lescano recientemente reconocido por el artista, rompiera el silencio y diera detalles sobre su relación con su papá, su tía salió a cruzarlo. Romina Lescano, hermana del líder y excorista de Damas Gratis, dio su versión de los hechos y contradijo algunos de los dichos de su sobrino. Entre otras cosas, negó la cercanía entre el joven y aseveró que el intérprete de “No te creas tan importante” no sabía que era su hijo.

El proceso comenzó hace tiempo, cuando luego de un reclamo de filiación y una prueba de ADN el artista reconoció al joven de 21 años como su hijo. Este lunes, Brian apareció públicamente por primera vez y, en diálogo con Intrusos (América TV), aseguró que había tenido un vínculo cercano con su papá durante sus primeros años de vida y que luego Pablo se había alejado. Pero, este martes, la hermana del cantante conversó con el mismo medio y dio una versión totalmente distinta.

Al comienzo de la entrevista, Romina aclaró que participó del programa por su cuenta y sin la autorización de su hermano, con quien está peleada desde hace unos meses. Ya metida en el tema, lo primero que dejó en claro es que no tuvo ningún tipo de vínculo con su sobrino: “Jamás lo vi de chiquito, jamás lo fui a buscar, jamás utilizaría a una criatura para rehabilitar a mi hermano. No lo hice y no lo haría”. Esta primera declaración se choca con lo que manifestó Brian, que recordaba que lo llevaron a ver al artista a rehabilitación durante su infancia.

La hermana de Pablo Lescano desmintió a Brian

En esa misma línea, también desmintió que Pablo Lescano conociera la existencia de su hijo. Según lo que comentó, solamente había “rumores”, pero nunca tuvo la confirmación de que efectivamente él era el padre. Con respecto a la actitud que tomó el cantante durante los años, Romina afirmó que no intentó acercarse al chico porque en otras ocasiones intentaron engañarlo con hijos que no eran de él y porque la madre de Brian estaba en pareja cuando circuló la información de que él podía ser el padre.

“Mi hermano jamás lo invitó a Brian a su casa”, sentenció. Sin embargo, sí admitió que su madre -la abuela de Brian- tenía relación con el chico y que sabía que era su nieto, pero señaló que nunca habló del tema personalmente con ella.

Romina Lescano habló sobre su hermano y la relación con Brian

En otro fragmento de la entrevista, Romina volvió a hacer énfasis en que no existía un vínculo entre la mamá de Brian y el cantante de Damas Gratis. “Yo no tengo recuerdo de que haya ido a mi casa en la recuperación de mi hermano. No tenían una relación, nunca tuvieron una relación”, sentenció.

Sobre el supuesto contacto entre Lescano y Brian durante la infancia del joven, Romina retomó el tema y reveló que durante esos años su hermano se encontraba internado bajo su cuidado y que, tras unos meses, tenía salidas con un acompañante terapéutico, por lo que no hay manera de que haya podido visitar al niño a escondidas de su familia: “No se me pudo haber escapado ningún detalle de visitas”.

Para cerrar, la hermana de Pablo aseguró que su actitud hacia Brian hubiera sido diferente en el caso de haber tenido certeza del lazo sanguíneo que lo unía. “Creo que no le dio el tratamiento que tenía que darle a la situación. Si nosotros desde el momento cero hubiésemos sabido que era mi sobrino y su hijo, quizás se le hubiese dado otro tratamiento”, cerró la cantante.