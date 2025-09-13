Premios Emmy 2025: dónde ver las series nominadas

Para los espectadores, muchas veces la inmensa oferta de ficciones disponible en las plataformas de streaming puede resultar abrumadora. En su intento por elegir qué ver entre todas posibilidades que ofrecen los diferentes servicios de televisión a demanda, el público puede optar por organizar sus preferencias por género, actor favorito o programa más premiado. O con potencial de ser galardonado. Si se escoge ese último criterio, las nominaciones a los premios Emmy 2025, que se entregan el domingo 14 de septiembre en Los Ángeles, pueden resultar la guía perfecta para empezar a ver una serie nueva o repasar aquella a la que no se le prestó la suficiente atención.

Los fanáticos de las entregas de premios tienen horas para ponerse al día con los programas que podrían llevarse una estatuilla -o varias-, en la ceremonia de entrega de los galardones. En nuestro país, la gala será transmitida en vivo por TNT y HBO Max, y contará con la conducción del comediante Nate Bargatze, nominado en tres categorías por su especial Your Friend, Nate Bargatze, disponible en Netflix.

Severance, la ficción de Apple TV+ protagonizada por Adam Scott y Britt Lower, se transformó con 27 menciones en el programa más nominado del año y la aparente favorita en la categoría de mejor drama. En el segundo puesto aparece El pingüino (HBO Max) que, con 24 menciones en total, dominó el rubro de miniserie.

El tercer lugar del podio lo comparten la comedia The Studio, disponible en Apple TV+, y el drama de HBO The White Lotus con 23 menciones totales. La segunda temporada de The Last of Us (HBO Max) sumó 16, Andor (Disney+) y Hacks (HBO Max) 14, mientras que Adolescencia (Netflix), El oso (Disney+) y The Pitt (HBO Max) acumularon 13 cada una.

En cuanto a las plataformas y canales con mayor número de nominaciones, este año HBO y Max -que desde la semana pasada volvió a su nombre original, HBO Max-, sumaron 142 menciones en total, la cifra más alta desde que se lanzó el servicio de streaming en 2019. Y aunque perdió el liderazgo que ostentó en 2024, Netflix logró 121 nominaciones. Por detrás, y gracias a los reconocimientos para The Studio y Severance, Apple TV+ logró su mejor marca con 81 menciones; el año pasado la plataforma había alcanzado las 72 nominaciones.

Dónde ver los dramas nominados

Noah Wyle en una escena de The Pitt Warrick Page - Max

Andor (Disney+)

La diplomática (Netflix)

The Last of Us (HBO Max)

Paradise (Disney+)

The Pitt (HBO Max)

Severance (Apple TV+)

Slow Horses (Apple TV+)

The White Lotus (HBO Max)

Dónde ver las comedias nominadas

Kristen Bell y Adam Brody en Nadie quiere esto UEFP_HS_104_022824_00246

Abbott Elementary (Disney+)

El oso (Disney+)

Hacks (HBO Max)

Nadie quiere esto (Netflix)

Only Murders in the Building (Disney+)

Shrinking (Apple TV+)

The Studio (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (Disney+)

Dónde ver las miniseries nominadas

Adolescencia (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Morir de placer (Disney+)

Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez (Netflix)

Otras series con nominaciones

Jake Gyllenhaal en Se presume inocente

Bad Sisters (Apple TV+)

Se presume inocente (Apple TV+)

Dope Thief (Apple TV+)

The Boys (Prime Video)

La residencia (Netflix)

Las cuatro estaciones (Netflix)

Poker Face (Universal+)

Sirenas (Netflix)

Desprecio (Apple TV+)

El ensayo (HBO Max)

Somebody Somewhere (HBO Max)

No digas nada (Disney+)

Jóvenes de medio siglo (Disney+)

Día cero (Netflix)