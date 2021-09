Un participante de Bake Off Argentina tuvo una crisis de nervios en plena competencia: “Me quiero ir”

La presión que viven los participantes en los concursos televisivos suele quedar en evidencia en pantalla. Este domingo, en Bake Off Argentina (Telefe), Hernán Canalini sufrió un imprevisto con la torta que debía presentarle a los jurados, tuvo un ataque de nervios, se descompuso y pidió irse del programa.

“Me siento descompuesto. Me falta el aire. Me quiero ir de acá. Deseo irme en este momento”, confió entre lágrimas al jurado.

Un participante de Bake Off Argentina sufrió un ataque de nervios en medio del programa

El desafío de la gala era, en dos horas y media, realizar una torta con un mínimo de 20 centímetros de alto y 16 de diámetro. La misma debía tener decoración estilo “candy”.

Hernán, un arquitecto de 35 años, oriundo de La Plata, que se había lucido y ganó minutos en los primeros desafíos del concurso, parecía tranquilo. Pero cuando fue a colocar su torta en la heladera, la torre se desmoronó y el participante se vio sobrepasado por la frustración.

“No pierdas la calma. Es momento de respirar, tranquilidad”, le dijo Paula Chaves, conductora del ciclo, tratando de calmarlo. “No puedo”, le contestó Hernán con cara de desesperado.

Hernan Canalini, el arquitecto de 35 años que colapsó este domingo en Bake Off Argentina tras sufrir un imprevisto con su torta Instagram: @herbakeoffok

Luego, nuevamente parado frente a la heladera, el pastelero amateur se mostró de mal humor y le confió a una compañera: “La verdad que me estoy sintiendo muy mal. Me quiero ir, te juro”. En las tomas exteriores a la carpa, Hernán asumió que estaba sintiendo “angustia, malhumor, nervios” por todo lo que le había pasado.

Pero su infortunio no terminó allí, cuando fue a buscar el plato en el que pensaba presentar la torta estaba roto. Al darse cuenta de lo sucedido, no pudo contener el llanto. “Me siento descompuesto. Me falta el aire. Me quiero ir de acá. Deseo irme en este momento”, señaló, entre lágrimas.

Hernán salió de la carpa, tomó una bocanada de aire y volvió a ingresar para resolver el nuevo desafío al que debía enfrentarse. Pero no lo hizo solo, la jurado Dolli Irigoyen lo ayudó a acomodar la torta de 20 centímetros de altura en otro plato.

“Vino Dolli, y estoy en ese momento en el que me empiezo a recuperar y entonces voy para adelante”, reconoció el participante. Finalmente, Hernán llevó su torta al frente y se la presentó a Dolli, Damián Betular y a Pamela Villar. “Acá está mi torta y me encanta como quedó”, ponderó el concursante antes de que el jurado de Bake Off Argentina le aprobara su postre.

Así quedó la torta de Hernan Canalini luego de sufrir varios imprevistos en el proceso de preparación Instagram: @herbakeoffok

Este domingo, el reality de pastelería tuvo su primera gala de eliminación. “Hoy hay pasteleros que les fue muy bien en esta prueba pero muy mal en la semana y eso hace que tres o cuatro estén en la cuerda floja”, señaló Betular mientras Irigoyen coincidía en los altibajos de los participantes.

La primera salvada de la noche fue Belén que no paraba de agradecer al jurado sin poder creerlo. “Quien continua en la carpa de Bake Off es… Gisela”, continuó la conductora dando a conocer el eliminado: Gabriel. “Me la vi venir y el resultado es justo”, confesó el primer expulsado de esta tercera temporada.