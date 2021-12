Un programa de juegos puede llevar a Marcelo Tinelli a la Justicia: la historia detrás del conflicto

El histórico productor Eduardo Metzger sostiene que Super Super (elnueve) es una copia de Clink! Caja, el programa que conducía en los años 90 el recordado Berugo Carámbula (en el mismo canal) y del cual él tiene los derechos, tal le contó a LA NACION en junio pasado. Ahora, tras varias idas y vueltas, Metzger acudió a la Justicia para denunciar que LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli, le robó el formato televisivo que se emite desde mediados de este año de lunes a viernes de 16 a 17.30, con la conducción de José María Listorti.

El ciclo está ambientado en un supermercado al igual que dos shows que produjo Eduardo: Sume y lleve, estrenado en 1988 -a cargo de la dupla de Emilio Disi y Doris del Valle, y luego de Ana María Campoy y Daniel Castex-, y Clink! Caja, que tuvo al frente a Carámbula.

Antes de que Super Super se estrenara el 23 de junio, el productor contó que había mantenido varias reuniones con Pablo “Chato” Prada, Federico Hoppe y uno de los CEOs de LaFlia, Federico Facello, quienes habrían intentado comprarle los derechos de Clink! Caja.

Quiero informar de la situación judicial con respecto a la copia y utilización de información confidencial de un formato de mi creación por parte de LaFlia y Canal 9. (Abro Hilo) — eduardo metzger (@metzgereduardo) December 16, 2021

El padre de la periodista de TN y Radio Continental, Dominique Metzger, se negó, pero quedaron en que él desarrollaría un formato similar, con juegos más acordes a la actualidad. Un día, según su relato, la comunicación se cortó y le dijeron que no lo iban a concretar. Fue con gran sorpresa que luego vio la promoción del programa de Listorti y denunció públicamente que se trataba de una copia.

“Me sorprendió y me defraudó la actitud de gente que uno piensa que no va a hacer algo así”, dijo a LA NACION Metzger días después del debut. Incluso, manifestó que aprovecharon información confidencial, ya que, en medio de las tratativas, él les dio datos e ideas que luego habrían implementado en su nuevo producto.

Desde entonces a esta parte comenzó una batalla legal. Intentó ir por un acuerdo que les conviniera a todos, pero desde el otro lado, dice Eduardo, le dieron la espalda. Tras no lograr una conciliación en la mediación del 9 de diciembre, a la que ni LaFlia ni el canal se presentaron, el productor decidió iniciar una demanda. Así lo comunicó tanto en su cuenta de Twitter como en un comunicado al que tuvo acceso este medio.

LA NACION se comunicó con LaFlia y con elnueve. Mientras el canal del Grupo Octubre respondió que ellos no tienen nada que decir ya que es un tema de la productora, desde LaFlia tampoco quisieron pronunciarse al respecto.

El comunicado de Eduardo Metzger

Tras no lograr un acuerdo en el trámite de mediación el pasado 9 de diciembre, ya que tanto LaFlia como Canal 9 no se presentaron a la audiencia, he decidido iniciar las acciones judiciales para defender mis derechos.

El programa Super Super con la producción de la empresa de Marcelo Tinelli que emite de lunes a viernes Canal 9 usa y ha utilizado información confidencial que suministré en el marco de las tratativas contractuales para llevar adelante este formato que realicé para el mismo Canal 9 hace más de veinte años atrás con juegos adaptados a la realidad actual.

Mis ideas fueron oportunamente creadas para el programa Clink! Caja conducido por Berugo Carámbula.

Eduardo Metzger es el creador de Clink! Caja, un formato que tuvo al frente a Berugo Carámbula en la década del 90 Twitter @metzgereduardo

Todo arranca con un llamado de Prada solicitándome le cediera el título Clink! Caja para un programa que harían en Canal 9, al que le respondí que no cedía mis títulos porque los mismos siempre van unidos a un contenido; explicándole, además, que estaba en tratativas acá y en México para realizar una nueva versión del programa. Fue entonces que me propuso reunirnos para ver si podíamos hacer algo juntos.

En un primer encuentro en las oficinas de los Estudios Baires donde me reuní con Prada, Federico Hoppe y el CEO de la productora, Federico Facello avanzamos al punto que me propusieron otra reunión en Canal 9 con quien sería el productor ejecutivo del programa Jesús Vizoso, el conductor José María Listorti y Guillermo Hoppe.

En esta segunda reunión, en oficinas del Canal 9, suministré toda la información del formato, la actualización de juegos a la época, así como la forma de publicidad del programa (PNT), potenciales avisadores, etc. Profundizamos sobre sus ideas y las mías para hacerlas compatibles y quedamos en intercambiar descripciones y detalles sobre ideas de juegos. Cosa que yo hice vía mail a todos los involucrados de LaFlia en el marco de la confidencialidad propia de las tratativas que estábamos llevando adelante, pero nunca recibí nada sobre sus ideas.

No hubo comunicación posterior, lo que me llevó a pensar que, como ocurre muchas veces en nuestro medio, el programa no se haría y que intentarían algo distinto. Pero no, a mediados de año salió al aire Super Super con juegos copiados de los que hiciera en Clink! Caja sin ninguna explicación o solicitud de permiso para hacerlo.

Hice pública la situación, incluso manifestando que de no cesar con el uso no autorizado de mis ideas por parte de la productora y el canal haría un reclamo en la Justicia. En ese momento el CEO de LaFlia se comunicó conmigo para que dejara de hacer público el tema diciéndome que Tinelli me llamaría para arreglar la situación habida cuenta del conocimiento y respeto que él tenía hacia mí. A partir de ese momento no me manifesté más en los medios sobre el problema y Tinelli nunca me llamó.

Con mi abogado, el Dr. Marcelo Cangueiro, iniciamos el trámite de mediación con una primera audiencia a fines de octubre y otra el pasado 9 de diciembre a la que ellos no se presentaron. Arranco el 2022 ahora con juicio contra LaFlia y Canal 9.

En los más de 50 años que he transitado por nuestra televisión produciendo y creando programas como Mónica Presenta, El Espejo, Desayuno, el mismo Clink! Caja y otros no he pasado nunca una situación como esta de abuso de confianza y apropiación de creatividad.

Puede ser que estas sean las reglas y costumbres de la actual televisión argentina… No son las mías.