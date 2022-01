Una deuda, una mentira y patadas voladoras: los secretos jamás contados de la batalla campal de Crónica TV

-Uh, Torry, la conch... de tu madre, no me pegués más.

-Te voy a matar, hijo de put... ¡Así me pegaste de atrás en Mar del Plata!

San Lorenzo, Cancha Rayada, Maipú y Chacabuco son algunas de las batallas de la historia de Argentina. Sin embargo, para quienes estaban enfrente del televisor cuando ocurrió, pocas peleas serán tan recordadas como la batalla campal que se dio en los estudios de Crónica TV, cuando Torry Palenzuela y su hijo se enfrentaron a las piñas, y en vivo, con el productor de espectáculos, Carlos Mandia y su hijo.

La bataola se dio el 9 de marzo del 2010, recién finalizada la temporada de verano en Mar del Plata. A la producción del programa de Anabela Ascar, que solía llevar personajes de los más variados, se le ocurrió invitar a los miembros de la obra Con esta los mato. La razón de la invitación se debía a que un grupo de actores, encabezados por Torry, había denunciado a Carlos Mandia y a Jorge Kirovsky, productores de la obra, de no haber pagado lo acordado.

Una vez en el piso del canal, Carlos Mandia y su hijo hicieron su descargo al aire, pero cuando era el turno de hablar de Torry Palenzuela, a la producción se le ocurrió una idea: que los productores acusados también se quedaran ahí, para poder tener un derecho a réplica si así lo consideraban. La particular y bizarra escena la terminaba de completar Pablo Cabaleiro, conocido popularmente como “El Mago sin Dientes”, quién también había trabajado en la obra pero, a diferencia del humorista, aseguraba haber recibido el pago completo por su trabajo.

Batalla campal en Crónica TV

Las acusaciones por parte de Torry tanto a la producción como a Cabaleiro (le llegó a decir que “Sus orejas eran más grandes que sus huevos”) fueron subiendo de tono, mientras que el hijo de Mandia denostaba al actor calificándolo de “fracasado”. Ahí llegó el quiebre: en un momento, Mandia Jr. empezó a discutir con el hijo de Torry, que estaba detrás de cámaras. Un entredicho, un gesto de tirar una piña y un golpe volador desde el backstage desataron un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

“Yo nunca me hubiera imaginado que en un programa iban a juntar a los dos; yo no sabía que iban a estar las dos partes”, recuerda El Mago Sin Dientes en diálogo con LA NACION, antes de agregar: “Parece mentira, fue una estrategia de la producción de invitarnos a todos de manera individual y a nadie decirle quién iba a estar”.

“Recuerdo que esa gente fue a contar una historia diferente. Me habían contratado para trabajar en el teatro La Campana, que hoy es mío. Se fueron sin pagar, una vergüenza”, repite hasta hoy Torry a quien quiera escucharlo.

Las acusaciones por parte del humorista eran muchas y varias vinculaban a Zulma Lobato, parte del elenco de la obra. “Para entender cómo eran hay que acordarse que ella creía que iba a hacer Almorzando con Zulma Lobato, esa gente le hizo creer eso, le robó”, reitera Torry.

Torry Palenzuela fue uno de los involucrados en la batalla campal: "Hay gente que como no me conoce piensa que me dedico a hacer líos en la TV" Twitter @TORRYPALENZUELA - Archivo

“Terminamos arriba de una escalera”

Ante el primer golpe, todas las personas detrás de cámaras se metieron y empezaron una pelea sin cuartel que salió en vivo y en directo, pese a que ellos, en un primer momento, pensaron que estaban en el corte.

“Yo queriendo saber cómo rajar de ahí, lo que menos quería era estar parado, así que salí corriendo. Ya había perdido un diente y no quería que me volaran otro”, admite hoy Cabaleiro. Sus orígenes en la TV habían sido duros: durante una cámara oculta en Pasión de Sábado, el cantante Ricky Maravilla le había pegado una piña y ahí había nacido su apodo.

Tiempo después, en Crónica TV, buscó parapetarse junto a Anabela Ascar: “Le dije ‘Vení, vení, seguime’, salté un sillón y terminamos arriba de una escalera”.

“Lo increíble de todo es que con Anabela gritábamos: ‘¡Paren, paren!’. Pero éramos dos locos solitarios, porque por otro lado seguían entrando cámaras para seguir trasmitiendo en vivo la pelea. Era como si estuviéramos en un ring de boxeo en donde entraban cámaras para transmitir de más cerca. Nadie los separaba… al contrario”, recuerda El Mago sin Dientes.

¿Cuál era la razón de que semejante pelea siguiera siendo televisada? La gran cantidad de público que la estaba viendo. “Uno apareció por atrás gritando: ‘Sigan, sigan, que esto es un golazo’. Estaban superando los 12 puntos de rating, algo que no existía para un programa de cable”, asegura el ilusionista. Luego, desde la producción del programa anunciaron que iban a una pausa para tranquilizar los ánimos, sin embargo, no fue así: siguieron emitiendo todo.

Las razones del conflicto

“Empezaron a decir que mi hija, que tenía 15 años en ese entonces, andaba en cosas raras. Me decían ‘fracasado’ y ‘pobre’, y me dijeron que yo no tenía ‘ni un solo dólar’ y sacaron billetes de 100 dólares en del bolsillo y me lo refregaron en la cara”, asegura Torry.

“Yo me lo aguanté, pero mi hijo vio que estaban insultando a su padre y les pidió que frenaran con la agresión y le dijeron que no se metiera, entonces yo le dije (al hijo de Mandia) que se sentara, me amagó a pegar y después pasó todo lo que se ve y repiten siempre”, agrega.

El mago sin dientes estuvo presente el día de la pelea en Crónica TV Gentileza: Pablo Cabaleiro

Una vez pasados los días, el propio Torry inició acciones legales contra ellos, pero, según relata, desistió por consejo de su abogado. “Yo tenía un contrato firmado que nunca cumplieron, era un monto parecido a diez mil dólares que me tenían que pagar por toda la temporada y por hacerles publicidad”, cuenta antes de revelar: “Me dijo que no tenían nada, los que decían que eran millonarios no tenían nada”.

El show debe continuar

A pesar de lo largo que fue el conflicto, las cosas se empezaron a calmar luego de que Mandia terminara en el suelo. “Pararon cuando terminó uno en el piso ensangrentado y el otro dándole patadas”, asegura el Mago. “Detrás de cámara también había piñas, en un momento yo pensaba: ‘Esto no se termina más’. Pasaban los minutos y se seguían pegando”, agrega.

Ante el primer golpe, todas las personas detrás de cámaras se metieron y empezó una batalla campal en Crónica TV

“Cuando fueron a la pausa yo le dije a mi hijo de irnos, y en el medio de todo, mientras bajamos por la escalera, nos querían seguir con cámaras; es más, creo que algo grabaron. Yo me fui a una comisaría a hacer la denuncia y después a un asado y dejé que lo arregle el tiempo”, explica Torry.

Sin embargo, en el canal no querían desaprovechar semejante evento y una vez qie se apaciguaron las aguas, fue la propia Anabela la que cobró protagonismo e hizo que varios de los protagonistas volvieran a sentarse a hablar. “Anabela no tuvo mejor idea de decir ‘vengan, siéntense todos juntos’, como si no hubiera pasado nada. Yo no lo podía creer, pero nos volvimos a sentar ahí y ella siguió la entrevista como si nada”, explica Cabaleiro.

“A veces nos cruzamos con (Torry) en eventos y en teatros y siempre recordamos lo que fue ese programa", aseguró Cabaleiro

Doce años después, el recuerdo sigue vigente

“A veces nos cruzamos en eventos y en teatros y siempre recordamos lo que fue ese programa. Lo tenemos muy presente”, admite divertido El Mago Sin Dientes. LA NACION se comunicó con Carlos Mandia, sin embargo, este se excusó de participar en la nota y reveló que no podía hablar del tema por cuestiones legales.

Hoy, a doce años de la pelea, Torry todavía recibe comentarios en la calle por su aparición en el programa, aunque admite que a Mandia solo volvió a verlo en una mediación. Por estos días, dueño del teatro donde se llevó a cabo la obra, asegura que esa etapa de su vida no lo representa.

“Hoy me considero un empresario y productor que hace muchas cosas durante todo el año. Genero empleo, pero hay gente que como no me conoce piensa que me dedico a hacer líos en la televisión. Cuando charlan un poco conmigo se dan cuenta que el piné me da un poco más”, finaliza.