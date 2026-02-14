No solo Estados Unidos: el país que abre las puertas a los cubanos que buscan emigrar en 2026

En un escenario de restricciones y dificultades internas en la isla, España mantiene activos sus servicios consulares en La Habana y amplía la capacidad de trámites. La nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, el aumento de citas para legalizaciones y la gestión de visados colocan a ese país como una de las principales alternativas para los cubanos que buscan migrar en 2026.

España mantiene sus servicios consulares en La Habana en medio de la crisis energética

El Consulado General de España en La Habana informó que mantiene su funcionamiento habitual, pese al contexto de restricciones energéticas y ajustes en el transporte interno en Cuba. “Cualquier novedad al respecto será oportunamente publicada en nuestras redes sociales", informó a través de su cuenta de X.

España se posiciona como el país clave que continúa abriendo sus puertas a los cubanos que buscan migrar, especialmente a través de la nacionalidad española y la facilitación de trámites consulares X @ConsEspLaHabana

En su comunicación pública, la sede diplomática indicó que los turnos previstos se desarrollarán según lo establecido. El anuncio se produce en un momento en que la isla atraviesa limitaciones logísticas derivadas de la situación energética y de medidas que impactan en el transporte interprovincial.

Las recientes disposiciones reducen frecuencias de colectivos, trenes y otros medios de traslado. Este escenario afecta a quienes deben viajar desde distintas provincias hacia la capital para cumplir con trámites consulares.

Por su parte, la Embajada de España comunicó que realiza un seguimiento de la evolución de la situación energética y de sus efectos en el ámbito logístico y de suministros. “Los mantendremos informados de cualquier novedad relevante que se pueda producir”, agregó la sede diplomática en otra publicación de X.

Aumento en citas para legalización de documentos en La Habana

Ante la alta demanda de trámites vinculados a nacionalidad y visados, el Consulado General de España en La Habana anunció una ampliación en su capacidad de atención.

“Con el objetivo de mejorar los servicios al público, desde febrero aumentan un 35% las citas disponibles para legalización de documentos, pasando de 1000 a 1350 citas semanales”, anunció la sede diplomática en X.

Este aumento constituye un paso necesario tanto para la obtención de la nacionalidad como para otros procedimientos migratorios. La medida busca agilizar expedientes que permanecían en espera y facilitar la presentación de documentos exigidos en distintos procesos consulares.

La embajada de España ha tomado medidas para mantener y ampliar sus servicios en Cuba X @ConsEspLaHabana

Nacionalidad española en 2026: qué pasa con la Ley de Memoria Democrática

En el contexto actual, la nacionalidad del país europeo continúa como una de las principales vías para los cubanos con ascendencia española. La Ley 20/2022, conocida como Ley de Memoria Democrática o Ley de Nietos, estableció el derecho a optar por la nacionalidad de origen en determinados supuestos.

El plazo para iniciar nuevas solicitudes de cita bajo esta normativa finalizó el 22 de octubre de 2025. No obstante, el Consulado General en La Habana sigue tramitando los expedientes iniciados dentro del período establecido.

En 2026 solo pueden avanzar quienes solicitaron su turno antes del cierre oficial y cuentan con un justificante con firma electrónica o código seguro de verificación. Ese documento resulta indispensable para presentar la documentación requerida.

La disponibilidad de turnos pasó de 1000 a 1350 citas semanales X @ConsEspLaHabana

Quiénes pueden acceder a la nacionalidad española por la Ley de Nietos

La normativa contempla varios grupos de beneficiarios:

Personas nacidas fuera de España cuyos padres, madres, abuelos o abuelas hubieran sido españoles de origen, incluidos casos vinculados a exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual.

Hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad tras contraer matrimonio con ciudadanos extranjeros antes de la Constitución de 1978.

Hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática o la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007.

Asimismo, pueden solicitarla quienes previamente hubieran adquirido una nacionalidad española no originaria y ahora busquen su actualización conforme a la normativa vigente.

Para completar el trámite, los interesados deben presentar certificaciones de nacimiento propias y del ascendiente español, junto con documentación que acredite el vínculo familiar.

Cómo solicitar visa para España desde Cuba en 2026

Para quienes no aplican a la nacionalidad española, el trámite de visado continúa como una alternativa. Los ciudadanos cubanos deben gestionar una visa Schengen para estancias cortas o un permiso nacional para permanencias superiores a 90 días.

Visado de corta duración, categoría C : permite circular hasta 90 días dentro de un período de 180 en el espacio Schengen.

: permite circular hasta 90 días dentro de un período de 180 en el espacio Schengen. Visado de tránsito aeroportuario, categoría A : corresponde a escalas en aeropuertos españoles.

: corresponde a escalas en aeropuertos españoles. Visado nacional o categoría D: se otorga para estudios, trabajo o residencia prolongada.

El primer paso consiste en solicitar una cita mediante correo electrónico al Consulado General de España en La Habana. El asunto debe seguir un formato específico que incluya tipo de solicitud, nombre completo, número de pasaporte y fecha estimada de viaje.

La solicitud debe realizarse entre 15 días y seis meses antes de la fecha prevista de salida. El tiempo de espera para la asignación de turno puede extenderse varios meses debido a la demanda.