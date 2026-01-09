¿Adiós ChatGPT?: Amazon lanza Alexa+ para competir con los gigantes de la IA

Para competir con OpenAI y ChatGPT, Amazon lanzó Alexa+, un servicio accesible desde el navegador que mantiene el contexto entre todos los dispositivos conectados. Además, permite profundizar en temas y retomar conversaciones del usuario en cualquier momento y lugar, entre otras funciones, como un chatbot de inteligencia artificial.

Qué es y cómo funciona Alexa+ de Amazon

El pasado lunes se estrenó la página web de Alexa+, de acceso exclusivo para usuarios. Se permite chatear desde cualquier navegador con el asistente que funciona de forma similar a otras herramientas de inteligencia artificial, de acuerdo con Amazon.

Alexa Plus es el nuevo asistente de Amazon, que incorpora inteligencia artificial y compite con grandes como ChatGPT (ARCHIVO)

La IA puede brindar información, ayuda para eventos o fiestas, crear listas de verificación, escribir invitaciones y mantener conversaciones que retoman la información de dispositivos como Echo, Fire TV, y otros hubs compatibles.

Solo los usuarios de Alexa+ y aquellos con dispositivos nuevos de la marca pueden acceder al sitio de Alexa.com, mientras que el resto deberá unirse a una lista de espera, de acuerdo con CNBC.

La versión web de esta herramienta también promete explorar temas complejos, brindar respuestas rápidas, ayudar con planificaciones e itinerarios y brindar ayuda con tareas escolares, además de gestionar los dispositivos inteligentes del hogar.

El chatbot de Alexa+ está disponible desde cualquier navegador y gestiona los dispositivos inteligentes del hogar (ARCHIVO)

Amazon busca que los usuarios puedan interactuar con su asistente de inteligencia artificial a través de diferentes interfaces, ya que anteriormente solo estaba disponible por medio de dispositivos Echo y en la aplicación móvil.

Cuánto cuesta y cómo usar la nueva IA de Amazon

De acuerdo con Amazon, los clientes pueden acceder gratis a la herramienta de inteligencia artificial por tiempo limitado y anticipado al comprar un dispositivo elegible.

Actualmente, el servicio solo está disponible en inglés y en Estados Unidos. Tras terminar el periodo de prueba, el costo será de US$19,99 mensuales como suscripción independiente.

El acceso anticipado a Alexa+ es gratuito, y al finalizar el usuario que no sea Premium deberá pagar una suscripción extra de US$19,19 mensuales (ARCHIVO) Archivo

El acceso anticipado a la herramienta también permite que el usuario realice comentarios para mejorar su experiencia y el servicio. Algunas de las principales funciones que ofrece la nueva versión son:

Gestión del hogar : planifica comidas, administra calendarios y reserva reparaciones con soporte más inteligente para el hogar.

: planifica comidas, administra calendarios y reserva reparaciones con soporte más inteligente para el hogar. Casa inteligente : crea ambiente y ordena.

: crea ambiente y ordena. Trabajo y productividad : redacta correos electrónicos, proporciona información de diversos temas, planifica viajes y agendas.

: redacta correos electrónicos, proporciona información de diversos temas, planifica viajes y agendas. Cuidados personales : crea planes de alimentación personalizados, programa de ejercicios o servicios de meditación guiada.

: crea planes de alimentación personalizados, programa de ejercicios o servicios de meditación guiada. Diversión y entretenimiento : planifica eventos o fiestas, recomienda series o películas.

: planifica eventos o fiestas, recomienda series o películas. Modo infantil: amplía la curiosidad, activa la imaginación y ofrece una experiencia personalizada para menores de edad.

El acceso anticipado a Alexa+ está disponible tanto para miembros Prime como para quienes no lo son, pero cuentan con un dispositivo Echo compatible.

Los primeros podrán acceder gratis al servicio como parte de su plan y los segundos deberán pagar la suscripción mensual.

Las herramientas de IA más utilizadas con las que competirá Alexa+

Algunas de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas alrededor del mundo y que son consideradas como los mejores chatbots, de acuerdo con Zapier, son:

ChatGPT , con más de 900 millones de usuarios activos a la semana, según Prime Web.

, con más de 900 millones de usuarios activos a la semana, según Prime Web. Claude , ideal para escribir y codear.

, ideal para escribir y codear. Google Gemin i, la mejor para la integración con productos de Google.

i, la mejor para la integración con productos de Google. Microsoft Copilot , buena para la integración con productos de Microsoft.

, buena para la integración con productos de Microsoft. Meta IA , utilizada para las redes sociales.

, utilizada para las redes sociales. DeepSeek para razonamiento de código abierto.

ChatGPT se posiciona como uno de los más populares, con más de 810 millones de usuarios activos registrados durante diciembre de 2025 y calificado como el cuarto sitio web más visitado durante noviembre del año pasado.