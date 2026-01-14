Adiós, ciudades santuario? La amenaza de Trump sobre el recorte de fondos que se extiende a sus aliados

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que negará recursos federales a los estados que albergan gobiernos locales que se resistan a las políticas migratorias de su administración. Así, el mandatario amenaza con recortar fondos a las llamadas ciudades santuario y a sus aliados.

Trump planea poner fin a la financiación a las ciudades y estados santuario

Este martes, durante su discurso en el Club Económico de Detroit, el republicano dijo: “A partir del 1º de febrero, no realizaremos ningún pago a las ciudades santuario ni a los estados que las tengan”.

.@POTUS: "No country can afford to take in millions of people, pay for their education, their health care, their hospitals ... Many of those people are murderers ... Starting February 1, we're not making any payments to sanctuary cities ... because they do everything possible to… pic.twitter.com/8pgtUVBxBR — Department of State (@StateDept) January 13, 2026

Añadió que las localidades consideradas santuario “hacen todo lo posible por proteger a los delincuentes a costa de los ciudadanos estadounidenses, lo que fomenta el fraude, la delincuencia y todos los demás problemas que conllevan”.

Y sentenció: “Por lo tanto, no realizaremos ningún pago a nadie que apoye a las ciudades santuario”.

De acuerdo con AP, en su regreso a Washington, los periodistas le preguntaron al presidente qué tipo de financiación se vería afectada desde el 1º de febrero: “Ya verán. Será significativa”, respondió.

¿Qué estados se verían afectados por la medida?

Las ciudades santuario son conocidas por tener políticas que limitan la capacidad de las fuerzas del orden locales para cooperar con los funcionarios federales, principalmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

AP refiere que el año pasado, el Departamento de Justicia publicó una lista de más de casi 40 estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario.

Generalmente, las ciudades santuario tienen una cooperación limitada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Imagen de StockSnap en Pixabay

La lista está compuesta en su gran mayoría por lugares donde los gobiernos están controlados por demócratas, e incluye a: California, Connecticut, Nueva York, Illinois, Minnesota y ciudades como Boston y Nueva York. Además, condados como Baltimore, Maryland, y Cook.

Los tribunales ya han rechazado la medida

La agencia de noticias también recuerda que dos esfuerzos anteriores de Trump para recortar parte de la financiación a las jurisdicciones santuario ya fueron bloqueados por los tribunales.

En una orden ejecutiva del 2025, el presidente ordenó a los funcionarios federales retener dinero de las localidades que buscaran proteger de la deportación a las personas que están ilegalmente en el país.

“Un juez federal con sede en California lo rechazó a pesar de que los abogados del gobierno dijeron que era demasiado pronto para detener el plan cuando no se habían tomado medidas ni se habían establecido condiciones específicas”, indica AP.

En el primer mandato de Trump, en 2017, los tribunales anularon su intento de recortar la financiación a estas ciudades.

Los alcaldes de Chicago y Nueva York responden a la amenaza

En respuesta a la amenaza del republicano, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, calificó la medida de “inconstitucional e inmoral”. Agregó que como gobierno serán “implacables” hasta que recuperen cada dólar retenido por el gobierno federal, debido a que esos recursos le pertenecen a los habitantes de Chicago, y no al presidente.

Brandon Johnson respondió a la amenaza del presidente Trump

El alcalde precisó que los habitantes de Chicago pagan miles de millones de dólares en impuestos federales, y en lugar de invertir en salud, educación y empleo, el presidente ha gastado el dinero de los contribuyentes “en fortalecer su fuerza militarizada personal en la CBP y el ICE, y enriqueciendo a sus donantes corporativos”.

Finalmente, explicó que su ciudad jamás se rendirá ante una pelea. “Para el presidente, nuestro mensaje es simple: nos vemos en la corte”.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, reaccionó al anuncio de Trump en redes sociales. “Nuestros valores y nuestras leyes no son moneda de cambio. Siempre defenderemos a los neoyorquinos, incluso ante las amenazas federales de retener fondos”, dijo.