Noticias de New York y New Jersey, en vivo: actualizaciones de hoy, 14 de enero de 2026
Últimos reportes y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana y el Estado Jardín; clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Cómo estará el clima en Nueva York este miércoles 14 de enero de 2026
La ciudad de Nueva York tendrá este miércoles 14 de enero de 2026 un día invernal, pero relativamente suave, sin nieve y con nubosidad predominante. El pronóstico indica una máxima de 48–50°F (9–10°C) y una mínima cercana a 36°F (2°C), con sensación algo más baja por el viento.
Se espera cielo mayormente nublado, con algunos claros puntuales. La probabilidad de precipitaciones es baja a moderada, alrededor de 20%–30%, sobre todo hacia la tarde-noche, y si se concretan serían lloviznas débiles.
La humedad será moderada y la visibilidad, en general, buena, sin grandes complicaciones para el tránsito o el transporte.
Será un típico día “gris” pero manejable: conviene salir con abrigo y, en las primeras horas, sumar gorro y guantes. No se prevén nevadas ni tormentas fuertes, aunque el jueves podría volver aire más frío y bajar otra vez las temperaturas.
La medida de Trump que afectaría a Nueva York a partir del 1º de febrero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que frenaría los fondos federales a los estados y ciudades santuario, entre las que se encuentra Nueva York, a partir del 1º de febrero de 2026. El republicano dio la noticia este martes en el Club Económico de Detroit, Michigan.
Si bien el mandatario no detalló qué tipo de financiamiento se vería afectado, señaló que “será significativo” y que finalizará para las jurisdicciones que “hacen todo lo posible por proteger a criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses”.
Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York
