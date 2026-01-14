Noticias de New York y New Jersey, en vivo: actualizaciones de hoy, 14 de enero de 2026

La ciudad de Nueva York tendrá este miércoles 14 de enero de 2026 un día invernal, pero relativamente suave, sin nieve y con nubosidad predominante. El pronóstico indica una máxima de 48–50°F (9–10°C) y una mínima cercana a 36°F (2°C), con sensación algo más baja por el viento.

El pronóstico indica una máxima de 48–50°F (9–10°C) y una mínima cercana a 36°F (2°C)

Se espera cielo mayormente nublado, con algunos claros puntuales. La probabilidad de precipitaciones es baja a moderada, alrededor de 20%–30%, sobre todo hacia la tarde-noche, y si se concretan serían lloviznas débiles.