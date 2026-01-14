LA NACION
Noticias de New York y New Jersey, en vivo: actualizaciones de hoy, 14 de enero de 2026

Últimos reportes y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana y el Estado Jardín; clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

La ciudad de Nueva York tendrá este miércoles 14 de enero de 2026 un día invernal, pero relativamente suave, sin nieve y con nubosidad predominante
La ciudad de Nueva York tendrá este miércoles 14 de enero de 2026 un día invernal, pero relativamente suave, sin nieve y con nubosidad predominante

Cómo estará el clima en Nueva York este miércoles 14 de enero de 2026

La ciudad de Nueva York tendrá este miércoles 14 de enero de 2026 un día invernal, pero relativamente suave, sin nieve y con nubosidad predominante. El pronóstico indica una máxima de 48–50°F (9–10°C) y una mínima cercana a 36°F (2°C), con sensación algo más baja por el viento.

El pronóstico indica una máxima de 48–50°F (9–10°C) y una mínima cercana a 36°F (2°C)
El pronóstico indica una máxima de 48–50°F (9–10°C) y una mínima cercana a 36°F (2°C)

Se espera cielo mayormente nublado, con algunos claros puntuales. La probabilidad de precipitaciones es baja a moderada, alrededor de 20%–30%, sobre todo hacia la tarde-noche, y si se concretan serían lloviznas débiles.

La medida de Trump que afectaría a Nueva York a partir del 1º de febrero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que frenaría los fondos federales a los estados y ciudades santuario, entre las que se encuentra Nueva York, a partir del 1º de febrero de 2026. El republicano dio la noticia este martes en el Club Económico de Detroit, Michigan.

Si bien el mandatario no detalló qué tipo de financiamiento se vería afectado, señaló que “será significativo” y que finalizará para las jurisdicciones que “hacen todo lo posible por proteger a criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses”.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas mientras viaja en el avión oficial Air Force One hacia Maryland el domingo 11 de enero de 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas mientras viaja en el avión oficial Air Force One hacia Maryland el domingo 11 de enero de 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York

