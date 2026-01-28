¿Adiós petróleo para Cuba? El anuncio de Claudia Sheinbaum que hace tambalear al régimen mientras EE.UU. presiona

En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la filtración de que Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió el envío de un cargamento de crudo que estaba destinado a Cuba. Sin confirmar ni negar directamente la información, la mandataria dio a entender que se modificó el calendario. El hecho se da en medio de presiones de Estados Unidos.

Sheinbaum dijo que Pemex puede modificar los envíos a Cuba

De acuerdo con AP, Sheinbaum desligó la responsabilidad del Estado mexicano en la cuestión del envío de barriles a la isla y dijo que la decisión depende de quienes manejan la compañía.

Sheinbaum no negó las modificaciones de envío de petróleo a Cuba por parte de Pemex Claudia Rosel - AP

“Pemex toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba”, aseguró al ser consultada sobre el tema. La decisión se da en un marco en el que EE.UU. aumentó la presión sobre Cuba, tras suspender el envío de crudo desde Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro.

En medio de las versiones que podrían implicar una supuesta medida de Pemex que se tomó para seguir el deseo de su país vecino, Sheinbaum afirmó que no hay presiones externas en las decisiones.

“La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos”, indicó la presidenta de México.

Según cifras de Pemex que citó la agencia, entre enero y septiembre de 2025 se envió un promedio de casi 20.000 barriles de petróleo diarios a Cuba. Sin embargo, luego de una visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a México, el número disminuyó marcadamente.

Pemex suspendió un envío de petróleo a Cuba que estaba previsto para enero TWITTER - TWITTER

El envío de petróleo de México a Cuba que Pemex suspendió

Según información de documentos oficiales que reveló Bloomberg, Pemex tenía un envío previsto para enero mediante el buque Swift Galaxy. El cargamento debía ser embarcado a mediados de mes y el calendario marcaba que debía arribar a Cuba antes de febrero.

Sin embargo, la empresa mexicana retiró la operación de su calendario y no brindó ninguna explicación para el cambio. En ese marco se dieron las declaraciones de Sheinbaum, que no confirmó la medida, pero tampoco desmintió modificaciones en los planes.

La presión de EE.UU. a México para que detenga los envíos de petróleo a Cuba

El primer mensaje de gobierno contra el régimen cubano surgió poco después de la captura de Maduro en Venezuela. El propio Trump realizó una publicación en Truth Social, la cual fue replicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde", escribió el republicano en referencia a que la isla ya no recibiría recursos desde Venezuela.

El mensaje de Carlos Giménez contra Sheinbaum sobre el envío de petróleo de México a Cuba Captura

A eso se suma un mensaje reciente de un legislador republicano de origen cubano, Carlos Giménez, quien se refirió directamente a Sheinbaum y exigió que ya no envíe petróleo a la isla. “Desde el Congreso de EE.UU., denunciamos el patético accionar de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en oxigenar a la dictadura asesina en Cuba”, comenzó en redes sociales.

En esa misma línea, Giménez recordó el marco de la renegociación del tratado de libre comercio y amenazó con medidas: “¿Cómo es posible que Sheinbaum esté ayudando a las dictaduras narcoterroristas de la región? Si México sigue colaborando con Venezuela y Cuba, será tratado igual que los parias que están amparando".