Alerta de la FAA: la lista de los 40 aeropuertos en EE.UU. que reducen vuelos desde este viernes

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) comunicó que comenzará a reducir el nivel de operaciones en 40 aeropuertos del país a partir de este viernes 7 de noviembre. Esta decisión surge en el contexto del cierre de gobierno federal, que mantiene a miles de empleados públicos sin salario.

En una conferencia de prensa el miércoles 5 de noviembre, el secretario de transporte de EE.UU., Sean Duffy, compartió que la medida establecerá una disminución de aproximadamente el 10% de las operaciones en los aeropuertos identificados como de alto volumen.

“Esta decisión se basa en datos, no se basa en qué aerolíneas tienen más vuelos desde qué ubicación, si no en dónde reside la mayor presión y cómo podemos aliviarla”, explicó. “Nuestro único papel es garantizar la máxima seguridad posible en este espacio aéreo”, aseguró.

Ante señales de agotamiento laboral derivadas de la prolongación del cierre gubernamental, la agencia aplicará la reducción de manera progresiva, primero a partir de este viernes, con un recorte cercano al 4%, y luego hasta llegar al 10% conforme avance la semana, según detalló una fuente a ABC News.

¿Qué vuelos tendrán demoras en EE.UU.?

Los vuelos afectados son los programados entre las 6 hs las 22 hs (horarios locales). Aquellos internacionales de larga distancia, en principio, no estarán incluidos en la medida inicial.

“Mi prioridad número uno es la seguridad del pueblo estadounidense”, detalló Duffy en redes sociales. “Estamos haciendo todo lo posible para que los pasajeros lleguen a su destino de forma segura”, agregó.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, quien también participó de la conferencia de prensa, aseguró que los indicadores sugieren que la reducción permitirá mantener la seguridad operativa sin esperar a que se produzcan incidentes derivados de cargas laborales insostenibles. “Podemos tomar medidas hoy mismo para evitar que la situación empeore”, detalló.

La medida obligaría a cancelar miles de vuelos a partir del viernes Google Maps

Los aeropuertos afectados por la reducción de vuelos en EE.UU.

ABC News obtuvo un listado de 40 terminales aéreas que se verían afectadas tras la medida:

Aeropuerto Internacional de Anchorage

Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington

Aeropuerto Internacional Boston-Logan

Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas

Aeropuerto Internacional Midway de Chicago

Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago

Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky

Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth

Dallas Love Field

Aeropuerto Internacional de Denver

Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne en Detroit

Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood

Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta

Aeropuerto Internacional de Honolulu

Houston Hobby

Aeropuerto Internacional de Indianápolis

Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville

Aeropuerto Internacional de Memphis

Aeropuerto Internacional de Miami

Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul

Aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York

Aeropuerto Newark Liberty

Aeropuerto Internacional de Oakland

Aeropuerto Internacional de Ontario

Aeropuerto Internacional de Orlando

Aeropuerto Internacional de Filadelfia

Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor

Aeropuerto Internacional de Portland

Aeropuerto Ronald Reagan Washington National

Aeropuerto Internacional de San Diego

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City

Aeropuerto Internacional de San Francisco

Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma

Aeropuerto Internacional de Tampa

Teterboro

Aeropuerto Internacional Washington Dulles

El impacto para los pasajeros y las aerolíneas debido a la reducción

Las aerolíneas recibieron instrucciones para ajustar sus cronogramas y comunicar los cambios a los pasajeros. United Airlines confirmó que modificará su programación y priorizará vuelos internacionales de larga distancia y rutas que conectan sus principales centros operativos. En contraste, se prevé una disminución en vuelos regionales y rutas domésticas sin conexión directa entre terminales.

“El objetivo de la FAA es aliviar la presión sobre el sistema de aviación para que todos podamos seguir operando con seguridad. Esa es su máxima prioridad, y también la nuestra”, aseguró la empresa en un comunicado oficial. “Independientemente del entorno en el que operemos, no comprometeremos la seguridad”, aseguraron.

United Airlines prevé una disminución en vuelos regionales y rutas domésticas Getty Images

La compañía informó que se utilizarán aplicaciones móviles, notificaciones directas y correo electrónico para avisar a los pasajeros sobre cambios, cancelaciones o reprogramaciones. Además, se estableció que cualquier persona con boleto durante el periodo podrá solicitar reembolso, aunque se trate de tarifas económicas básicas o aquellas catalogadas como no reembolsables.

United Airlines señaló que, pese a los ajustes, mantendrá cerca de 4000 vuelos diarios. También indicó que la temporada baja de noviembre contará con mayor disponibilidad de asientos en comparación con los meses de alto tránsito, lo que facilitará la reubicación de pasajeros.

¿Cuál es la razón que llevó a la FAA a reducir vuelos?

Duffy afirmó que el cierre de gobierno federal, que comenzó el 1° de octubre de 2025 tras disparidades entre los republicanos y demócratas, afectó la disponibilidad de fondos para pagar al personal de control de tráfico aéreo, lo que generó un desgaste operativo progresivo.

“No tengo fondos para pagar a los controladores aéreos durante este cierre del gobierno. El Congreso ha dicho que no hay dinero disponible. Me encantaría pagarles, pero no puedo”, dijo en una publicación de X. “Mi mensaje a los demócratas es que se sienten, lo resuelvan y no mantengan como rehén al pueblo estadounidense, especialmente cuando este desea viajar”, agregó.

El secretario de transporte aseguró que se avecinan tiempos difíciles para las Fiestas si el confinamiento gubernamental continúa. “Habrá interrupciones en los vuelos”, detalló.