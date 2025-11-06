Alerta de la FAA: la lista de los 40 aeropuertos en EE.UU. que reducen vuelos desde este viernes
La medida responde a la falta de personal remunerado durante el cierre presupuestario federal, que impacta a los controladores de tránsito aéreo
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) comunicó que comenzará a reducir el nivel de operaciones en 40 aeropuertos del país a partir de este viernes 7 de noviembre. Esta decisión surge en el contexto del cierre de gobierno federal, que mantiene a miles de empleados públicos sin salario.
La decisión de la FAA de reducir vuelos en aeropuertos de EE.UU.
En una conferencia de prensa el miércoles 5 de noviembre, el secretario de transporte de EE.UU., Sean Duffy, compartió que la medida establecerá una disminución de aproximadamente el 10% de las operaciones en los aeropuertos identificados como de alto volumen.
“Esta decisión se basa en datos, no se basa en qué aerolíneas tienen más vuelos desde qué ubicación, si no en dónde reside la mayor presión y cómo podemos aliviarla”, explicó. “Nuestro único papel es garantizar la máxima seguridad posible en este espacio aéreo”, aseguró.
Ante señales de agotamiento laboral derivadas de la prolongación del cierre gubernamental, la agencia aplicará la reducción de manera progresiva, primero a partir de este viernes, con un recorte cercano al 4%, y luego hasta llegar al 10% conforme avance la semana, según detalló una fuente a ABC News.
¿Qué vuelos tendrán demoras en EE.UU.?
Los vuelos afectados son los programados entre las 6 hs las 22 hs (horarios locales). Aquellos internacionales de larga distancia, en principio, no estarán incluidos en la medida inicial.
“Mi prioridad número uno es la seguridad del pueblo estadounidense”, detalló Duffy en redes sociales. “Estamos haciendo todo lo posible para que los pasajeros lleguen a su destino de forma segura”, agregó.
El administrador de la FAA, Bryan Bedford, quien también participó de la conferencia de prensa, aseguró que los indicadores sugieren que la reducción permitirá mantener la seguridad operativa sin esperar a que se produzcan incidentes derivados de cargas laborales insostenibles. “Podemos tomar medidas hoy mismo para evitar que la situación empeore”, detalló.
Los aeropuertos afectados por la reducción de vuelos en EE.UU.
ABC News obtuvo un listado de 40 terminales aéreas que se verían afectadas tras la medida:
- Aeropuerto Internacional de Anchorage
- Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington
- Aeropuerto Internacional Boston-Logan
- Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas
- Aeropuerto Internacional Midway de Chicago
- Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago
- Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky
- Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth
- Dallas Love Field
- Aeropuerto Internacional de Denver
- Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne en Detroit
- Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood
- Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston
- Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta
- Aeropuerto Internacional de Honolulu
- Houston Hobby
- Aeropuerto Internacional de Indianápolis
- Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas
- Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
- Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville
- Aeropuerto Internacional de Memphis
- Aeropuerto Internacional de Miami
- Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul
- Aeropuerto LaGuardia de Nueva York
- Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York
- Aeropuerto Newark Liberty
- Aeropuerto Internacional de Oakland
- Aeropuerto Internacional de Ontario
- Aeropuerto Internacional de Orlando
- Aeropuerto Internacional de Filadelfia
- Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor
- Aeropuerto Internacional de Portland
- Aeropuerto Ronald Reagan Washington National
- Aeropuerto Internacional de San Diego
- Aeropuerto Internacional de Salt Lake City
- Aeropuerto Internacional de San Francisco
- Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma
- Aeropuerto Internacional de Tampa
- Teterboro
- Aeropuerto Internacional Washington Dulles
El impacto para los pasajeros y las aerolíneas debido a la reducción
Las aerolíneas recibieron instrucciones para ajustar sus cronogramas y comunicar los cambios a los pasajeros. United Airlines confirmó que modificará su programación y priorizará vuelos internacionales de larga distancia y rutas que conectan sus principales centros operativos. En contraste, se prevé una disminución en vuelos regionales y rutas domésticas sin conexión directa entre terminales.
“El objetivo de la FAA es aliviar la presión sobre el sistema de aviación para que todos podamos seguir operando con seguridad. Esa es su máxima prioridad, y también la nuestra”, aseguró la empresa en un comunicado oficial. “Independientemente del entorno en el que operemos, no comprometeremos la seguridad”, aseguraron.
La compañía informó que se utilizarán aplicaciones móviles, notificaciones directas y correo electrónico para avisar a los pasajeros sobre cambios, cancelaciones o reprogramaciones. Además, se estableció que cualquier persona con boleto durante el periodo podrá solicitar reembolso, aunque se trate de tarifas económicas básicas o aquellas catalogadas como no reembolsables.
United Airlines señaló que, pese a los ajustes, mantendrá cerca de 4000 vuelos diarios. También indicó que la temporada baja de noviembre contará con mayor disponibilidad de asientos en comparación con los meses de alto tránsito, lo que facilitará la reubicación de pasajeros.
¿Cuál es la razón que llevó a la FAA a reducir vuelos?
Duffy afirmó que el cierre de gobierno federal, que comenzó el 1° de octubre de 2025 tras disparidades entre los republicanos y demócratas, afectó la disponibilidad de fondos para pagar al personal de control de tráfico aéreo, lo que generó un desgaste operativo progresivo.
“No tengo fondos para pagar a los controladores aéreos durante este cierre del gobierno. El Congreso ha dicho que no hay dinero disponible. Me encantaría pagarles, pero no puedo”, dijo en una publicación de X. “Mi mensaje a los demócratas es que se sienten, lo resuelvan y no mantengan como rehén al pueblo estadounidense, especialmente cuando este desea viajar”, agregó.
El secretario de transporte aseguró que se avecinan tiempos difíciles para las Fiestas si el confinamiento gubernamental continúa. “Habrá interrupciones en los vuelos”, detalló.