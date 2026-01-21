Alerta en Georgia y Arizona: recomiendan limitar salidas por presencia de un contaminante en el aire que se extiende

Los estados de Georgia y Arizona se encuentran en alerta ante la presencia de partículas PM2.5, un contaminante en el aire que puede afectar especialmente a personas con factores de riesgo. De acuerdo con las primeras mediciones del miércoles, distintas zonas se encuentran con un índice de calidad del aire calificado como insalubre para ciertos grupos por las autoridades.

Qué es la partícula PM2.5 y cuál es el riesgo que amenaza a Georgia y Arizona

De acuerdo con la guía oficial de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), las PM2.5 son partículas finas que no tienen más de 2,5 micrómetros de diámetro.

La elevada presencia de la partícula PM2.5 puede generar problemas de salud Freepik

Estas “provienen de centrales eléctricas, procesos industriales, tubos de escape de vehículos, cocinas a leña e incendios forestales”. Su presencia en el aire representa una contaminación que puede causar distintas afecciones.

De acuerdo con la EPA, los problemas de salud derivados de estas partículas incluyen tos, sibilancia, afectación de la función pulmonar, ataques de asma, cardiopatías y derrames cerebrales.

En ese sentido, hay mediciones sobre la calidad del aire que indican cuál es su grado de presencia y qué tan peligrosa es la exposición. Las PM2.5 son especialmente riesgosas para las “personas sensibles”, que incluyen principalmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares y pulmonares.

Los niños se encuentran entre los grupos de riesgo ante la presencia elevada de la partícula PM2.5 en el aire Uryupina Nadezhda - Shutterstock

Según el índice, hay distintos niveles de calidad del aire, que implican ciertos grados de riesgo:

Buena (0-50) : las actividades al aire libre se pueden realizar sin problema.

: las actividades al aire libre se pueden realizar sin problema. Moderada (51-100) : las personas con factores de riesgo deben reducir actividades que demanden un esfuerzo extendido o intenso en el exterior. Si las hacen, deben prestar atención a la aparición de síntomas.

: las personas con factores de riesgo deben reducir actividades que demanden un esfuerzo extendido o intenso en el exterior. Si las hacen, deben prestar atención a la aparición de síntomas. Insalubre para grupos sensibles (101-150) : los grupos de riesgo deben tomar descansos frecuentes si llevan a cabo actividades al aire libre. La recomendación en estos casos es evitarlas.

: los grupos de riesgo deben tomar descansos frecuentes si llevan a cabo actividades al aire libre. La recomendación en estos casos es evitarlas. Insalubre (151-200) : las personas sensibles deben abstenerse de actividades al aire libre que requieran esfuerzo y reducir las salidas en la medida de lo posible. Para el resto de la población, lo recomendable es evitar la exposición a las partículas.

: las personas sensibles deben abstenerse de actividades al aire libre que requieran esfuerzo y reducir las salidas en la medida de lo posible. Para el resto de la población, lo recomendable es evitar la exposición a las partículas. Muy insalubre (201-300) : las personas con factores de riesgo deben postergar cualquier salida al aire libre. Para el resto, lo mejor es evitar actividades de esfuerzo prolongado y considerar salir del hogar lo menos posible.

: las personas con factores de riesgo deben postergar cualquier salida al aire libre. Para el resto, lo mejor es evitar actividades de esfuerzo prolongado y considerar salir del hogar lo menos posible. Peligrosa (301-500): todos deben evitar actividades al aire libre. Para personas sensibles, se recomienda seguir los consejos para mantener el hogar libre de partículas PM2.5.

Algunas regiones de Georgia y Arizona presentaron índices de 101 a 150, por lo que las personas de riesgo deben quedarse en sus casas y limitar las actividades al aire libre AirNow

Cuál es la zona de Georgia con mayor presencia de partículas PM2.5

La situación es cambiante y se modifica con frecuencia, según lo que indiquen las mediciones. Sin embargo, la plataforma Air Now, perteneciente a la EPA, permite filtrar la situación por estado y conocer cuáles son los índices de calidad del aire.

De acuerdo con una medición matutina, actualmente la ciudad de Savannah presenta los peores niveles. La zona alcanzó un valor de 104, lo cual la ubica en el rango de insalubre para grupos sensibles.

Savannah, Georgia, registró un índice de calidad del aire de nivel insalubre para grupos sensibles

En el resto de los casos se trata de situaciones de nivel moderado o bueno, aunque Macon registró un índice de 71 y sus residentes deben estar atentos.

El sector de Arizona con peor calidad del aire: las partículas PM2.5 amenazan a residentes

Por su parte, la plataforma registró la situación de Arizona y generó preocupación el caso de Phoenix, que registró un índice de calidad del aire de 127. Esto ubica a la ciudad en insalubre para grupos sensibles y se acerca a los niveles de insalubre para la población en general.

Los datos corresponden a una medición matutina y el pronóstico es que el índice mejore a 77 durante la jornada del miércoles.