Amazon tiene la casa prefabricada para quienes se mudan con frecuencia: se dobla y se monta sobre remolques

La plataforma Amazon compartió una nueva oferta para obtener una casa prefabricada que promete ser ideal para quienes cambian de residencia con frecuencia, ya que puede montarse sobre remolques y su transportación es más sencilla, ya que se pliega. También cuenta con otras características que llaman la atención, como su espacio y su resistencia a fenómenos naturales.

La casa prefabricada ideal para quienes se mudan con frecuencia

La vivienda construida de plástico expandible se vende en US$20.999 y tiene una gran versatilidad, ya que puede ser empleada como hogar, oficina, tienda o almacén, según Amazon.

La casa prefabricada de Amazon mide un total de 300 pies cuadrados o poco más de 27 metros cuadrados (Amazon)

Sus medidas son de 15 pies (4.5 metros) por 20 pies (6 metros), lo que le da un total de 300 pies cuadrados (poco más de 27 metros cuadrados). Está fabricada con acero inoxidable, aluminio, vidrio, caucho y plástico.

Otras de las características importantes destacadas por el vendedor de esta vivienda son:

Más espacio que los contenedores prefabricados comunes.

Seguridad y durabilidad por su construcción con marco de acero.

Tablero de pared de espuma, impermeable y con aislamiento térmico.

Resistencia a terremotos grado 8 y a vientos grado 10.

Personalizable y expandible.

De transporte fácil por su montaje y desmontaje simple, ideal para la reubicación frecuente.

Diseño que permite la entrada de luz natural abundante.

Incluye cableado eléctrico completo, de acuerdo con los estándares de Estados Unidos.

Fácil instalación que no requiere de equipo técnico, con instrucciones del fabricante.

Adecuado para vivienda, comercio y otros usos.

Una de las principales ventajas de las casas prefabricadas es su fácil transportación (Amazon)

Qué se necesita para instalar esta casa prefabricada, según la IA

Herramientas como ChatGPT precisan que esta casa prefabricada requiere de algunas herramientas básicas para su correcta instalación, como:

Llaves inglesas o matraca con dados, para apretar tornillos de estructura, paneles y patas.

Atornillador eléctrico, para el montaje de muros, techo, acabados.

Nivel láser o de burbuja, para asegurar que todo quede recto y sin inclinación.

Cinta métrica, para medir la alineación en base y módulos.

Pistola para sellador, para las uniones.

Sellador de silicona o poliuretano, para impermeabilizar juntas y bordes.

Escuadras metálicas, para fijar la casa a una base.

Martillo de goma, para ajustar paneles.

Cutter o sierra de mano pequeña, en caso de ajustes menores de paneles o acabados.

Una vez listas las herramientas se recomienda elegir la base, en caso de las viviendas que constantemente se mudan, pueden usarse los bloques niveladores y las patas ajustables que trae la casa prefabricada.

La instalación de casas prefabricadas puede tomar varias horas, pero es más rápida que una construcción convencional (Amazon)

Para desplegar y acomodar la casa, se recomienda un equipo de cuatro a seis personas, por lo pesados que pueden ser los materiales, aunque el montaje y la tornillería puede hacerse entre solo dos individuos.

Tras colocar la base, se debe desplegar la estructura, que generalmente es tipo acordeón o expandible. En este paso se requiere el nivelador para corroborar que no se abra mal.

Una vez expandida, se deben colocar los paneles laterales y atornillarlos, después se despliega el techo o se colocan los paneles superiores, de acuerdo con el diseño.

El tiempo aproximado que toma el montaje de una casa prefabricada, de acuerdo con la inteligencia artificial, es de aproximadamente siete horas, divididas en los diferentes pasos del proceso.

Ventajas y desventajas de las casas prefabricadas

Además de ser más asequibles que una vivienda convencional, las casas prefabricadas de Amazon han adquirido popularidad por sus diferentes ventajas, dentro de las que destacan:

Construcción sostenible y ecológica.

Menor tiempo de obra en comparación con una construcción tradicional.

Mayor rapidez en trámites.

Transportables.

Personalizables.

Resistentes.

Adaptables a diferentes distribuciones.

Comprar una casa prefabricada se ha convertido en la tendencia de 2025, pero hay que tomar en cuenta las ventajas y desventajas antes de adquirirla (Amazon)

Por otro lado, las desventajas o factores a considerar antes de adquirir una casa prefabricada, según expertos, son: