Amazon tiene la casa prefabricada para quienes se mudan con frecuencia: se dobla y se monta sobre remolques
Está hecha con plástico expandible, es impermeable y resistente a terremotos; cuesta menos de US$21 mil
- 4 minutos de lectura'
La plataforma Amazon compartió una nueva oferta para obtener una casa prefabricada que promete ser ideal para quienes cambian de residencia con frecuencia, ya que puede montarse sobre remolques y su transportación es más sencilla, ya que se pliega. También cuenta con otras características que llaman la atención, como su espacio y su resistencia a fenómenos naturales.
La casa prefabricada ideal para quienes se mudan con frecuencia
La vivienda construida de plástico expandible se vende en US$20.999 y tiene una gran versatilidad, ya que puede ser empleada como hogar, oficina, tienda o almacén, según Amazon.
Sus medidas son de 15 pies (4.5 metros) por 20 pies (6 metros), lo que le da un total de 300 pies cuadrados (poco más de 27 metros cuadrados). Está fabricada con acero inoxidable, aluminio, vidrio, caucho y plástico.
Otras de las características importantes destacadas por el vendedor de esta vivienda son:
- Más espacio que los contenedores prefabricados comunes.
- Seguridad y durabilidad por su construcción con marco de acero.
- Tablero de pared de espuma, impermeable y con aislamiento térmico.
- Resistencia a terremotos grado 8 y a vientos grado 10.
- Personalizable y expandible.
- De transporte fácil por su montaje y desmontaje simple, ideal para la reubicación frecuente.
- Diseño que permite la entrada de luz natural abundante.
- Incluye cableado eléctrico completo, de acuerdo con los estándares de Estados Unidos.
- Fácil instalación que no requiere de equipo técnico, con instrucciones del fabricante.
- Adecuado para vivienda, comercio y otros usos.
Qué se necesita para instalar esta casa prefabricada, según la IA
Herramientas como ChatGPT precisan que esta casa prefabricada requiere de algunas herramientas básicas para su correcta instalación, como:
- Llaves inglesas o matraca con dados, para apretar tornillos de estructura, paneles y patas.
- Atornillador eléctrico, para el montaje de muros, techo, acabados.
- Nivel láser o de burbuja, para asegurar que todo quede recto y sin inclinación.
- Cinta métrica, para medir la alineación en base y módulos.
- Pistola para sellador, para las uniones.
- Sellador de silicona o poliuretano, para impermeabilizar juntas y bordes.
- Escuadras metálicas, para fijar la casa a una base.
- Martillo de goma, para ajustar paneles.
- Cutter o sierra de mano pequeña, en caso de ajustes menores de paneles o acabados.
Una vez listas las herramientas se recomienda elegir la base, en caso de las viviendas que constantemente se mudan, pueden usarse los bloques niveladores y las patas ajustables que trae la casa prefabricada.
Para desplegar y acomodar la casa, se recomienda un equipo de cuatro a seis personas, por lo pesados que pueden ser los materiales, aunque el montaje y la tornillería puede hacerse entre solo dos individuos.
Tras colocar la base, se debe desplegar la estructura, que generalmente es tipo acordeón o expandible. En este paso se requiere el nivelador para corroborar que no se abra mal.
Una vez expandida, se deben colocar los paneles laterales y atornillarlos, después se despliega el techo o se colocan los paneles superiores, de acuerdo con el diseño.
El tiempo aproximado que toma el montaje de una casa prefabricada, de acuerdo con la inteligencia artificial, es de aproximadamente siete horas, divididas en los diferentes pasos del proceso.
Ventajas y desventajas de las casas prefabricadas
Además de ser más asequibles que una vivienda convencional, las casas prefabricadas de Amazon han adquirido popularidad por sus diferentes ventajas, dentro de las que destacan:
- Construcción sostenible y ecológica.
- Menor tiempo de obra en comparación con una construcción tradicional.
- Mayor rapidez en trámites.
- Transportables.
- Personalizables.
- Resistentes.
- Adaptables a diferentes distribuciones.
Por otro lado, las desventajas o factores a considerar antes de adquirir una casa prefabricada, según expertos, son:
- Políticas locales que exigen que la persona sea dueña del terreno donde se instalará el hogar.
- Costos adicionales para el análisis de suelo donde se instalará la vivienda.
- Pago total antes de adquirirla.
- En ocasiones se puede requerir de servicios profesionales de construcción, que aumentan el costo final.
Otras noticias de Agenda EEUU
"No existe fecha". Una abogada explica en qué consiste la pausa en solicitudes migratorias de EE.UU. para 19 países
Polo Norte. Cómo escribirle una hermosa carta a Santa Claus para Navidad y cuál es su dirección oficial, según USPS
Buenas noticias en Illinois. Regresa el programa de ingreso garantizado que ayuda a familias con cheques mensuales
- 1
Para frenar al ICE: la estrategia de Gavin Newsom contra los abusos de los agentes en California
- 2
Cuáles son los estadounidenses naturalizados a los que Donald Trump busca quitarles la ciudadanía
- 3
Cuánto cuesta el iPhone 17 en Estados Unidos en diciembre de 2025 y antes de 2026
- 4
Alerta de nieve en Chicago con clima invernal de diciembre: mapa de las zonas afectadas