Shakira se volvió tendencia otra vez, pero ahora no por su separación de Gerard Piqué ni por sus canciones, sino porque un visitante del ‘Musée-Parc d’Europe consacré aux Dinosaures et à la Préhistoire’ se encontró con la imagen de una mujer neandertal, a la que comparó con la también empresaria y exitosa cantante.

“Shakira, Shakira, Shakira, ¿eres tú?”, se lo escucha decir al autor original del clip, @quentin_kohlanta23, quien después del éxito obtenido eliminó el video de sus redes sociales. No obstante, para ese momento el alcance ya era viral y otros usuarios lo habían retomado en sus propias cuentas.

Con el video, el parecido entre la figura del museo y Shakira se volvió tema de conversación para muchas personas, quienes dejaron sus propias apreciaciones en la red social de videos: “Y su pareja era Gerard Piquepiedra”; “El becario: me quedan dos horas para la entrega y no me pagan suficiente, ¡entonces pongo a Shakira!”; “Foto de Shakira de cuando aún no facturaba”, escribieron los miembros de la comunidad virtual.

Comparan a Shakira con una persona de la prehistoria

Sin embargo, el breve clip también causó indignación por la comparación entre los rasgos de Shakira y los del personaje ubicado en la prehistoria: “¡Qué falta de respeto! No me parece nada gracioso”; “¿Por qué dan por hecho que es una mujer? ¿Acaso le han preguntado? Cuánta ignorancia”, reaccionaron los inconformes.

¿Cómo está la relación entre Shakira y Gerard Piqué?

Tras anunciar su separación del exfutbolista Gerard Piqué, Shakira acapara constantemente los titulares. Fue en junio de 2022 cuando los miembros de la expareja compartieron con todos los medios de comunicación que habían tomado la decisión de terminar su relación de más de una década y dos hijos en común. Previamente, la prensa española había destapado que Piqué ya tenía un romance con una joven estudiante de relaciones internacionales, Clara Chía.

Shakira, Gerard Piqué y la supuesta tercera en discordia, Clara Chía Instagram

Luego de esa ruptura, Shakira comenzó a lanzar una serie de canciones de desamor, con aparentes indirectas a Piqué: “Te Felicito”, “Monotonía”, “BZRP Music Session #53″ y “TQG”, esta última que interpretó al lado de Karol G. Ese cuarteto de temas polarizó la audiencia de la colombiana, mientras unos apoyaban que sanara sus heridas a través de la música, otros opinaban que con un tema habría sido suficiente.

Desde entonces, la vida de la cantante y madre de Milan y Sasha está bajo el foco mediático: la relacionaron sentimentalmente con el piloto Lewis Hamilton y también con el actor Tom Cruise.

Entre las actualizaciones más recientes de cómo sigue la relación entre Shakira y Piqué, El Nacional de Cataluña reveló que el acuerdo en el que la colombiana pedía que Clara Chía no se acercara a sus hijos no se estaría cumpliendo. “Uno de los grandes problemas era que Shakira detesta a Clara y que no quería que compartiera tiempo con Milan y Sasha”, señaló el medio. Al parecer, los niños estuvieron con la nueva pareja de su papá en la convivencia más reciente. Este mismo reporte fue confirmado en el programa Y ahora son Soles, donde un periodista aseguró que hay relación entre la joven y los menores.