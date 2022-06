La hija de Alec Baldwin y Kim Basinger reveló que fue violada en su adolescencia: “Cambió el curso de mi vida”

Ireland Baldwin, la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, narró una experiencia traumática que sufrió hace algunos años. En su relato en las redes sociales contó que fue violada en su adolescencia y que la única persona que lo supo durante mucho tiempo fue la enfermera que la atendió tras el abuso, y que no lo sabían ni su familia ni su novio de ese entonces.

La escritora de 26 años decidió salir a hablar del abuso que sufrió hace un tiempo a raíz de la resolución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el que se revocó la protección constitucional federal del derecho al aborto, y la Corte delegó la facultad de permitirlo o prohibirlo en cada estado. “No era mi intención contar esta historia hoy, pero fui violada cuando era adolescente y estaba completamente inconsciente cuando sucedió. Esto cambió el curso del resto de mi vida”, reveló a través de un video que publicó en TikTok.

Ireland junto a su mamá, Kim Basinger Instagram/@irelandirelandireland

La modelo, además, señaló que la traumática situación por la que atravesó la llevó a tener un comportamiento “autodestructivo”, y que trató de “distraerse tanto como le fuera posible”. En ese sentido, manifestó que ver a tantas mujeres valientes compartir sus propias historias, la motivó a contar la suya para que se sientan acompañadas en este momento. Por otra parte, agregó que durante años no le había dicho a nadie por lo que atravesó y que la única persona que lo sabía había era la enfermera que la atendió inmediatamente después de la violación. “Lo mantuve en secreto por muchos años porque me causaba mucho dolor a mí y a la gente que amo”, aseveró.

Ireland Baldwin sostuvo que durante mucho tiempo mantuvo en secreto la difícil situación por la que había atravesado Shutterstock - Archivo

La joven remarcó que durante mucho tiempo sintió mucho desconsuelo y “culpa”, por lo que trató de canalizar la situación desde otro lugar, en el que también le hacía daño a su familia. “Bebía mucho más, salía más a fiestas, y me automedicaba. Me involucré en relaciones de amigos y novios abusivas y tóxicas”, indicó. Asimismo, dijo que la intención de hacer el video era solidarizarse con aquellas mujeres que pasan por una situación similar. Además, aclaró que no lo hacía para que repitieran su misma acción si no se sentían cómodas.

Ireland afirmó que intentó trazar un paralelismo entre lo que ella vivió y lo que podía sufrir otra chica que no tuvo los mismos recursos económicos. “Ver a otras mujeres valientes me hizo pensar en cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado embarazada, y si hubiera tenido que criar a un bebé con todo lo que me estaba pasando en ese momento. Tengo cobertura médica, dinero y apoyo que muchas otras mujeres no tienen”, comparó y sostuvo que esto “habría sido muy traumatizante e imposible”.

Ireland Baldwin, Alec Baldwin y Kim Basinger confesó que fue violada en su adolescencia

A su vez reveló que en una oportunidad, cuando estuvo en una relación “infeliz” con un novio, quedó embarazada, pero que habían decidido no tener al bebé y practicarse un aborto, pero que no se arrepentía de su elección.

“En ese momento, diría que éramos muy infelices juntos. Elegí abortar porque sé exactamente lo que se siente nacer entre dos personas que se odian”, ejemplificó y agregó que si bien pudo haberlo tenido al bebé y darlo en adopción prefirió seguir adelante con su decisión de no tenerlo. “Tengo suerte de ser una persona con recursos y pude salir de todo eso, pero fue algo que le hizo mucho daño a mi familia. Me elegí a mí y me volvería a elegir”, sintetizó.