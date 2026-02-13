Avanza la ley SAVE: así impactaría en quienes no son ciudadanos de EE.UU.

De cara a las elecciones de medio término que tendrán lugar este año en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó la ley Safeguard American Voter Eligibility, o SAVE America Act. Esta nueva norma exigiría que los votantes demuestren que son ciudadanos cuando se registran para votar. Ahora, el proyecto enfrenta un desafío en el Senado debido a que los demócratas se oponen y aseguran que podría dejar a millones de personas sin la posibilidad de votar.

Ley SAVE: así impactaría en quienes no son ciudadanos de EE.UU.

El miércoles pasado, la Cámara de Representantes aprobó en una estrecha votación de 218 a 213 el proyecto de ley conocido como SAVE Act. Esta exigiría que los votantes presenten una prueba de ciudadanía -como un pasaporte válido o un certificado de nacimiento- al registrarse.

De cara a las elecciones en EE.UU., la ley SAVE requeriría que los ciudadanos presenten una identificación con foto para votar Freepik

La reforma es similar a un proyecto aprobado en 2024 por la Cámara de Representantes que se mantuvo al margen en el Senado ante la falta de apoyo de los demócratas. Esta nueva versión amplía los cambios a la regulación electoral federal y añade un requisito nacional de identificación con foto para votar.

Además, elimina el registro por correo, lo que llevaría a una disminución drástica del voto a través de esta modalidad. También exige a los estados tomar nuevas medidas para quitar a los no ciudadanos de los padrones electorales.

La ley también busca cumplir con parte de las exigencias de la administración Trump por establecer controles más estrictos para las elecciones. El presidente exige cambios más profundos, como la federalización del sistema electoral estadounidense y la eliminación del voto por correo, que no cuentan con un apoyo contundente del Partido Republicano.

En el caso de los no ciudadanos, no tendría un impacto verdadero. Esto se debe a que la legislación actual solo permite votar a los migrantes que cuentan con la ciudadanía, por lo que los requisitos ampliados no afectarían a quienes no tienen el documento.

El debate por la aprobación de la ley SAVE en EE.UU.

Los republicanos aseguran que el objetivo del proyecto es prevenir el fraude electoral. Por su parte, los demócratas argumentan que la propuesta dejaría sin el derecho a votar a millones de personas que no tienen copia de sus identificaciones.

La postura de los demócratas se apoya en informes como el del Southern Poverty Law Center, que estima que 21 millones de estadounidenses no tienen copia de su certificado de nacimiento ni pasaporte. En ese sentido, la mayoría en general corresponde a personas de bajos recursos, según la organización.

Los republicanos aseguran que el objetivo de la ley SAVE es prevenir el fraude electoral; los demócratas aseguran que dejaría sin posibilidad de votar en EE.UU. a millones de ciudadanos Freepik

En diálogo con la prensa, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, reflexionó: “Es solo sentido común. Los estadounidenses necesitan una identificación para conducir, abrir una cuenta bancaria, comprar medicamentos para el resfriado y solicitar asistencia del gobierno. ¿Por qué votar sería diferente?”.

Por su parte, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries, acusó a los republicanos de diseñar la reforma para privar del derecho al voto a los estadounidenses.

“Este es un intento desesperado de los republicanos por distraer. La llamada Ley SAVE no se trata de la identificación de votantes, sino de la supresión del voto”, afirmó, citado por NBC News.

En agosto del año pasado, el Pew Research Center realizó una encuesta en la que encontró que el 83% de los adultos estadounidenses está a favor de “exigir a todos los votantes que muestren una identificación oficial con foto para votar”. Esto incluye al 71% de los demócratas y al 76% de los votantes afroamericanos.

Ley SAVE: la batalla que enfrenta en el Senado de EE.UU.

Para aprobar un proyecto de ley, al menos 60 miembros del Senado tienen que estar a favor. En la actualidad, si bien la mayoría pertenece al Partido Republicano, no sería suficiente para conseguir el número necesario.

La ley SAVE, que introduciría cambios drásticos para votar en EE.UU., enfrenta un complejo panorama en el Senado Imagen de Freepik

Después de las últimas elecciones, los republicanos se quedaron con 53 escaños, en tanto los demócratas cuentan con 45. Además, no todos los funcionarios que apoyan al gobierno de Trump están a favor de la aprobación de la SAVE Act.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, sostuvo que la legislación “estará muerta al llegar al Senado”.

Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, expresó: “Está por verse cómo llegaremos a esa votación. No hay suficientes votos, ni de lejos, para eliminar el filibusterismo”.