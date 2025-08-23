Adiós a Bed Bath & Beyond en California: la dura crítica de su CEO y por qué no volverán a abrir sucursales

Bed Bath & Beyond anunció que no abrirá ni operará tiendas en California, debido a las dificultades para operar en el estado. El presidente ejecutivo, Marcus Lemonis, criticó el entorno empresarial del Estado Dorado, aseguró que las condiciones actuales hacen inviable mantener el modelo de locales físicos y dejó como alternativa la compra en línea.

Bed Bath & Beyond operará en California solo mediante su tienda en línea

En un comunicado de prensa publicado este miércoles, Lemonis detalló: “Esta decisión no se trata de política, sino de la realidad. California ha creado uno de los entornos más sobre-regulados, costosos y riesgosos para los negocios en Estados Unidos. Es un sistema que dificulta emplear personas, mantener las puertas abiertas y ofrecer valor a los clientes”.

Bed Bath & Beyond anunció que tendrá como sistema la compra en línea de sus productos en California Bed Bath & Beyond

El resultado, según la empresa, son impuestos más altos, tarifas elevadas, salarios que muchas empresas no pueden sostener y “regulaciones interminables” que limitan el crecimiento. Debido a esto, Bed Bath & Beyond invierte en una estrategia para el Estado Dorado que incluye entregas de 24 a 48 horas y, en muchos casos, servicio el mismo día.

“Estamos tomando una postura porque es hora de sentido común. Los negocios merecen la oportunidad de prosperar. Los empleados merecen trabajos que duren. Y los clientes merecen precios justos. El sistema de California ofrece lo contrario”, comentó Lemonis.

Señaló que los residentes del estado podrán obtener los productos a través del sitio web de la tienda, “pero sin los costos inflados de un modelo insostenible”.

El anuncio del CEO se produce pocas semanas después de que Brand House Collective, el minorista especializado que gestiona la marca Bed Bath & Beyond, abriera su primera sucursal física en Nashville tras el cierre de cientos de locaciones por la declaración de bancarrota en 2023, según indicó CBS News.

Bed Bath & Beyond es una cadena de tiendas minoristas estadounidense especializada en productos para el hogar Captura de pantalla Bed Bath & Beyond

Al momento de la inauguración, un portavoz indicó que la empresa planea abrir cuatro tiendas adicionales en el área de Nashville y también tiene planes de expandirse a otros mercados. La CEO de Brand House Collective, Amy Sullivan, dijo este miércoles que la compañía proyecta abrir más sucursales en diferentes ciudades, en un “formato curado y más pequeño”.

Según detalló la directora ejecutiva: “Tenemos la intención de convertir la gran mayoría de nuestra flota existente de Kirkland’s en tiendas Bed Bath & Beyond, mientras buscamos nuevas oportunidades inmobiliarias”.

Kirkland’s, una cadena estadounidense especializada en decoración para el hogar, muebles, accesorios y regalos con sede en Nashville, cambió su nombre a Brand House Collective en julio. Sullivan agregó: “Nos encantaría llevar la marca a todas las ciudades, pero tiene que tener sentido para nuestros clientes y para el negocio. Hasta que las condiciones cambien, California no estará en nuestro mapa de Bed Bath & Beyond”.

La cadena estadounidense Bed Bath & Beyond y su oferta global de productos para el hogar

Bed Bath & Beyond es una cadena minorista estadounidense especializada en productos para el hogar. A través de su página web, realiza envíos internacionales a varios países, como a México, Argentina, Italia, España, Australia, India, Egipto, y Nigeria.

Bed Bath & Beyond realiza envíos internacionales a varios países del mundo Bed Bath & Beyond

Sus principales categorías incluyen:

Artículos de cocina: utensilios, electrodomésticos pequeños, vajillas.

utensilios, electrodomésticos pequeños, vajillas. Ropa de cama y baño: sábanas, toallas, cortinas de baño.

sábanas, toallas, cortinas de baño. Decoración y muebles para el hogar: muebles pequeños, decoración, alfombras, iluminación.

muebles pequeños, decoración, alfombras, iluminación. Organización y almacenamiento: cajas, estantes, soluciones de ordenamiento.