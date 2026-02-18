Adiós Gavin Newsom: el republicano que no para de crecer en las encuestas a gobernador y podría reemplazarlo en California

De cara a las elecciones de California, una encuesta reciente midió cómo es el panorama de intención de voto de los distintos candidatos. En la carrera por reemplazar a Gavin Newsom como gobernador del Estado Dorado, un republicano mostró un crecimiento importante con respecto a otro sondeo de diciembre. Se trata de Steve Hilton.

Steve Hilton, el republicano que crece en las encuestas de California

Los datos se desprenden de una investigación que llevaron a cabo Emerson College e Inside California Politics. En la encuesta, publicada el 18 de febrero, participaron 1000 posibles votantes de los comicios a gobernador.

El republicano Steve Hilton lidera la última encuesta sobre las elecciones para gobernador de California en 2026 https://stevehiltonforgovernor.com/

Más allá de las elecciones generales del 3 de noviembre, el Estado Dorado espera con expectativa lo que ocurrirá en las primarias del 2 de junio. En ese sentido, estos fueron los porcentajes de intención de voto que reveló el sondeo:

Steve Hilton : 17,1%.

: 17,1%. Eric Swalwell : 14,1%.

: 14,1%. Chad Bianco : 13,5%.

: 13,5%. Katie Porter : 9,8%.

: 9,8%. Thomas Steyer : 8,8%.

: 8,8%. Xavier Becerra : 3,5%.

: 3,5%. Antonio Villaraigosa: 2,8%.

Además, el 21% de los encuestados manifestó estar indeciso, por lo que todavía hay un porcentaje considerable de votantes para que los candidatos de California intenten crecer.

Antonio Villaraigosa tuvo una marcada caída en la intención de voto entre ambas encuestas Facebook/Antonio R. Villaraigosa

En caso de que finalmente estos dos sean los candidatos más votados de las primarias, habría un nombre por partido: Hilton por los republicanos y Swalwell por los demócratas.

Hilton y Thomas Steyer, los grandes ganadores de la nueva encuesta: su crecimiento desde diciembre

Además de encabezar el sondeo como el candidato con mejor intención de voto, Hilton mostró un marcado crecimiento desde otra encuesta desde diciembre que también había hecho Emerson College.

Un análisis del instituto comparó los porcentajes. Hilton había obtenido 12% en la investigación interior, detrás de Bianco entre los candidatos republicanos. Con el crecimiento de cinco puntos, se perfiló como el líder del partido para las primarias.

Por el lado del Partido Demócrata, el candidato de mayor crecimiento fue Steyer. A pesar de que aún está por detrás de Swalwell y Porter, en diciembre su intención de voto había sido de 4%, por lo que tuvo una suba de casi cinco puntos.

Steve Hilton propone reducir las tarifas de las matrículas

Distintas son las situaciones de Porter y Villaraigosa. Mientras que la exlegisladora bajó de 11% a 9,8%, el exalcalde de Los Ángeles cayó de 5% a 2,8%.

Por su parte, el porcentaje de indecisos evolucionó de 31% en diciembre a 21% en la última encuesta, lo que podría explicar buena parte de los cambios en los candidatos en California.

Todos los candidatos a gobernador de California

Mientras se acercan las elecciones primarias para definir al sucesor de Newsom en el Estado Dorado, hasta el momento estos son los candidatos confirmados según la lista de Ballotpedia:

Partido Demócrata

Matt Mahan es el candidato demócrata más reciente para las elecciones a gobernador de California Facebook Mayor Matt Mahan

Partido Republicano

Chad Bianco

Sharifah Hardie

Steve Hilton

Brandon Jones

Daniel Mercuri

Jon Slavet

Leo Zacky

Independientes y otros partidos