Comida gratis en Los Angeles: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre 2025?

En medio del cierre de gobierno federal que comenzó a inicios de octubre, la ciudad de Los Ángeles prepara una serie de medidas para apoyar a las familias de bajos recursos afectadas por la suspensión de la asistencia alimentaria de los programas federales.

Dónde darán comida gratis en Los Ángeles en noviembre 2025

La supervisora del condado, Janice Hahn, anunció cuatro eventos comunitarios donde se repartirá comida gratis, ante la suspensión temporal del programa CalFresh, conocido a nivel nacional como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), según informó KTLA.

Una madre inmigrante originaria de Guatemala compra frutas para sus hijos con el saldo restante en su tarjeta EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios) de California utilizada para los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), en Los Ángeles, el viernes 31 de octubre de 2025. (AP Foto/Damian Dovarganes) Damian Dovarganes - AP

Las distribuciones se realizarán con apoyo del Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles y comenzarán el sábado 8 de noviembre, con horario de 9.00 a 12.00 hs. No se requerirá cita previa ni comprobante de elegibilidad.

Fechas y lugares:

Sábado 8 de noviembre – Estadio Deportivo Pico Rivera

– Miércoles 12 de noviembre – Los Angeles Harbor College

– Viernes 14 de noviembre – Campus de la Costa del Pacífico del Long Beach City College

– Miércoles 26 de noviembre – Complejo Deportivo Hawaiian Gardens Fedde

Los alimentos se entregarán hasta agotar existencias o hasta el cierre de la jornada, y los organizadores prevén la participación de miles de familias.

Este esfuerzo busca mitigar los efectos del cierre de gobierno, que ha detenido temporalmente los pagos de asistencia alimentaria, afectando a millones de beneficiarios en todo el país.

Ordenan a Trump usar fondos para financiar programa SNAP

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) había indicado inicialmente que no utilizaría fondos de contingencia para financiar el programa SNAP durante el cierre gubernamental.

Los beneficios de SNAP no serán depositados mientras continúe el cierre del gobierno federal (Pexels/Anna Tarazevich)

Sin embargo, el 31 de octubre, dos jueces federales ordenaron a la administración de Donald Trump continuar con el financiamiento de los cupones alimentarios, utilizando los fondos de emergencia previamente aprobados por el Congreso.

La medida podría permitir que se mantengan los pagos del programa, pese a que el presidente Trump había declarado que no podía disponer de unos US$5000 millones del fondo de contingencia.

De acuerdo con AP, legisladores demócratas sostienen que existen otros US$23.000 millones disponibles en fondos independientes que podrían destinarse a la asistencia alimentaria, evitando una crisis mayor.

Podrían entregar fondos de SNAP en noviembre pese a cierre gubernamental

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, anticipó que los pagos del programa SNAP podrían entregarse a los estados el 5 de noviembre, debido a que el presidente Donald Trump considera cómo cubrir los fondos de asistencia alimentaria correspondientes al onceavo mes del año, pese a estar en medio del cierre de gobierno.

Comunicado de la USDA sobre el pago de SNAP en noviembre de 2025 (USDA)

El domingo pasado, Bessent advirtió en una entrevista con CNN, que hay un proceso que debe seguirse para la asignación de los fondos federales para el programa de cupones alimenticios.

Después de que el conductor del programa State of the Union, le preguntara al secretario que si los fondos estarían listo para este miércoles, Bessent indicó que sería posible, ya que aseguró que el presidente Trump desea que las personas reciban sus beneficios alimentarios.

Ante ello, el secretario del Tesoro señaló que la manera más sencilla de que se liberen los fondos para SNAP a nivel nacional, sería que se reabra el gobierno, debido a que la paralización de los recursos comenzó desde el primer minuto del 1 de octubre, ante una falta de acuerdo en el Congreso.